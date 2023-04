Imola. Il territorio imolese è stato fin dall’inizio un po’ la “Stalingrado” di Hera traendone benefici vari e appoggiandola sempre e comunque nelle sue decisioni. Così non potevano mancare i ringraziamenti da parte dei sindaci dei Comuni aderenti al Con.Ami al dott. Tomaso Tommasi di Vignano che si congeda dopo oltre 20 anni di presidenza del Gruppo Hera. Nel corso della cerimonia, semplice ma sentita, i sindaci dei 23 Comuni che fanno parte del Con.Ami, secondo azionista di Hera, hanno donato al presidente Tommasi una riproduzione in ceramica della mappa di Imola disegnata nel 1502 da Leonardo da Vinci.

Nel porgere il proprio saluto, il sindaco Marco Panieri, in qualità di presidente dell’Assemblea del Con.Ami ha sottolineato: “La presidenza di Tomaso Tommasi di Vignano ha rappresentato per il Gruppo Hera una guida lungimirante, capace e sempre all’avanguardia. Accettò di guidare l’azienda dalla sua nascita, quando Hera si presentava come la prima aggregazione di imprese municipalizzate. La sfida nuova a cui si è prestato è una storia di successo, caratterizzata da oltre 50 fusioni e dalla quotazione in Borsa del Gruppo nel 2003. Oggi sono oltre 300 i Comuni serviti da Hera, per 4,2 milioni di cittadini. Il tratto distintivo della guida di Tommasi è stata l’innovazione sempre al centro dell’azione: infatti l’azienda è diventata leader nazionale nei settori presidiati, a partire dall’ambiente, con particolare attenzione all’economia circolare. Impegnata anche in settori innovativi come la fibra di carbonio e l’idrogeno, oggi possiamo constatare come l’azienda vent’anni dopo mantenga, grazie a Tommasi, lo stesso sguardo all’avanguardia che l’ha caratterizzata all’inizio del percorso. Per questo abbiamo voluto consegnargli una riproduzione in ceramica della mappa di Imola disegnata da Leonardo Da Vinci nel 1502, perché riteniamo rappresenti un legame profondo con la nostra città e interpreti la Sua esperienza alla guida di una multiutility, alla quale lascia un’eredità solida e preziosa”. Dunque, uno sperticato elogio ovviamente senza la minima critica.

“Ringrazio il Sindaco Marco Panieri e tutti gli amministratori che hanno riposto in me la loro fiducia per questo lungo tempo: è stato per me un grandissimo onore”, ha affermato il Presidente Esecutivo del Gruppo Hera, Tomaso Tommasi di Vignano. “I valori della coerenza e del rispetto per tutti gli azionisti mi hanno guidato sin dall’inizio di questa avventura che mi resterà impressa per sempre e che, creando sviluppo e lavoro, ha portato valore alle comunità facendole crescere insieme a noi”.

Da parte sua Fabio Bacchilega, presidente del Consiglio di Amministrazione del Con.Ami ha ricordato: “Sono stati 20 anni meravigliosi, con un ultimo bilancio di Hera molto importante. Fin dalla decisione di quotare Hera in borsa, in questi 20 anni sono stati raggiunti simili risultati grazie alla capacità di guardare sempre oltre gli ostacoli, nell’azione di tutti i giorni. Questi risultati sono anche il frutto della capacità del presidente Tommasi di scegliere sempre bravissimi collaboratori. Abbiamo apprezzato molto le sue qualità manageriali e le sue doti umane indispensabili per costruire un’azienda che molti ci invidiano, capace di essere multi-business, di presidiare i settori innovativi e di porsi all’avanguardia nel panorama delle multiutility”.