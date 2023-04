Imola. Ventiquattro visite guidate, in parchi pubblici e giardini privati, nove incontri per approfondire i temi legati alla natura, dieci laboratori per bambini, cinque mostre e ventisette stakeholder coinvolti. E’ la fotografia in cifre di “Naturalmente Imola”, la manifestazione che ritorna dal 30 aprile al 31 maggio, organizzata dal Comune di Imola con il patrocinio del Ministero della cultura, della Regione Emilia-Romagna e della Città metropolitana di Bologna e sostenuta da CLAI Imola, che ne ha ospitato la presentazione nella splendida cornice di Villa La Babina, e Fondazione Cassa di Risparmio di Imola.

Si comincia sabato 30 aprile – L’edizione 2023 sarà inaugurata sabato 30 aprile, a partire dalle 15, presso il Parco delle Acque Minerali, un luogo simbolico per una manifestazione che vide la luce proprio in questo meraviglioso spazio verde della Città. Un’inaugurazione pensata come un momento di festa, un’occasione per godere a pieno di uno degli spazi verdi più belli della città di Imola; sarà un pomeriggio all’insegna dello spettacolo, della musica e delle attività all’aria aperta. Darà inizio “alle danze”, nel vero senso del termine, il Gruppo Canterini e Danzerini Romagnoli Turibio Baruzzi APS di Imola. A seguire, lo spettacolo musicale itinerante “La magia dei pavoni”, quattro perfomer indosseranno bellissimi costumi ispirati a pavoni muovendosi a ritmo di musica accompagnate da un musicista dal vivo. Sarà presente anche l’Associazione Giocathlon che proporrà attività per bambini e bambine di tutte le età, un modo per scoprire le numerose iniziative proposte dall’Associazione stessa e per passare uno splendido pomeriggio divertendosi.

Per tutto il mese di maggio, la Biblioteca comunale di Imola si vestirà di verde, grazie alla mostra “Il verde su carta”, un percorso espositivo, a cura dell’Archivio storico comunale, che presenterà alcuni documenti e disegni storici relativi ad aree verdi della città: i giardini di S. Domenico, una delle prime aree verdi pubbliche nel centro della città e il Parco delle Acque minerali, realizzato fuori le mura, i giardini e le aree verdi degli ospedali psichiatrici di Imola, il Lolli e l’Osservanza. Sul sito della BIM (https://bim.comune.imola.bo.it/) sarà inoltre consultabile un percorso bibliografico di testi disponibili per il prestito.

Tornano, le “Passeggiate filosofiche” a cura di Gianmaria Beccari, un primo incontro è in programma mercoledì 10 maggio alle ore 18.30 presso il Parco delle Acque minerali (ingresso via Kennedy). “Dire tu alla natura”: troppo spesso trascuriamo il nostro corpo nelle riflessioni, ci dimentichiamo delle relazioni che ci radicano nel mondo vivente (animale, vegetale, umano…) e che ci costituiscono. Ecco dunque l’invito ad una filosofia ecologica che possa suggerirci sentieri per muoverci verso un pensiero che includa sempre più nel proprio intimo le alterità incontrate. Con Gianluca De Fazio (ricercatore e docente di filosofia presso l’UniBo) e Gianmaria Beccari (insegnante di filosofia e metodo Feldenkrais®). La durata sarà di un’ora e mezza, la prenotazione obbligatoria (3490774117, [email protected]) e sarà richiesta un’offerta libera. L’iniziativa si svolgerà anche in caso di pioggia, presso il padiglione situato accanto all’ingresso di via Kennedy del Parco delle Acque Minerali. Il secondo appuntamento invece, sarà in programma mercoledì 24 maggio alle ore 18.30 presso il Cimitero monumentale del Piratello (ritrovo presso il parcheggio accanto alla via Emilia). “Dire tu al divino”.

Con Clai, ecco gli appuntamenti in Villa – CLAI, prezioso sponsor della manifestazione da tanti anni, aprirà le porte di Villa La Babina, in occasione dei weekend della manifestazione organizzando visite guidate accompagnate da interventi musicali e momenti di degustazione. Sabato 6 maggio, alle ore 15, “Una passeggiata in villa… con racconto”: visita al parco della villa di tipo paesaggistico romantico, immerso nella campagna alle porte del borgo di Sasso Morelli, fondato dall’architetto Cosimo Morelli nell’ultimo quarto del settecento. Villa La Babina è la porta d’ingresso all’azienda agricola e al salumificio della cooperativa CLAI, ed è parte del network Grandi Giardini Italiani. Presso la Sala Polivalente sarà proposto un aperitivo letterario musicale in collaborazione con Nuova Scuola di Musica Vassura Baroncini di Imola; interverrà Claudio Zappi (sax solo), con un omaggio a John Coltrane. Inoltre Gabriella Pirazzini converserà con Katia Dal Monte autrice di Naima (Giraldi, 2022): “Sasso Morelli, la sua piazza, il suo palazzo, la Madonna di Cantalupo e l’incursione nel jazz di John Coltrane. Parole, musica e immagini dalla Romagna agli States.” Letture a cura di Monica Signani. Sabato 13 maggio, alle ore 15, “Una passeggiata in villa… percorso romantico”: visita al parco della villa, immerso nella campagna alle porte del borgo di Sasso Morelli, porta d’ingresso all’azienda agricola e al salumificio della cooperativa CLAI. Il parco di tipo paesaggistico romantico, presenta le caratteristiche dei parchi ottocenteschi delle dimore signorili della pianura bolognese. Una suggestiva quinta verde costituita tra l’altro da esemplari secolari di Farnia e Leccio e un Olmo ciliato monumentale, due maestosi Cedri dell’Atlante e siepi con collezioni di rose e ortensie e peonie. Villa La Babina è parte del network Grandi Giardini Italiani. Presso la Sala Polivalente, aperitivo musicale in collaborazione con Nuova Scuola di Musica Vassura-Baroncini di Imola; interverrà la Vassura Baroncini Brass Band. Sabato 20 maggio, alle ore 15, “In nome della rosa”: visita guidata e, a seguire, presso la Sala Polivalente aperitivo musicale in collaborazione con Nuova Scuola di musica Vassura-Baroncini di Imola; interverrà la Vassura Baroncini Open Band con Bardh Jakova. Ultimo appuntamento, sabato 27 maggio, “Una passeggiata in villa… alberi secolari e fiori di rosa”: visita al parco della villa, e, a seguire, presso la Sala Polivalente aperitivo musicale in collaborazione con Nuova Scuola di musica Vassura-Baroncini di Imola; interverrà Bardh Jakova, fisarmonica solista. Gli eventi saranno a pagamento e la prenotazione via mail obbligatoria: [email protected]

Le dichiarazioni – “Tantissimi eventi che vedranno protagonisti il patrimonio naturalistico e artistico della città di Imola attraverso incontri, visite guidate e laboratori. Un programma ricco che caratterizzerà tutto il mese di maggio, con una particolare attenzione ai weekend, per offrire occasioni di svago, evasione e approfondimento con un invito particolare a vivere il centro storico, in continuità con gli altri eventi proposti nel periodo. Questa rassegna valorizza la nostra bellissima Imola, grande museo a cielo aperto” sottolinea Giacomo Gambi, assessore alla Cultura.

‘‘La nostra Cooperativa fin dalla fondazione nel 1962 cerca di valorizzare ogni possibile occasione d’incontro sul territorio e per il territorio – spiega Giovanni Bettini, presidente CLAI –. La natura profondamente green di Naturalmente Imola, oltretutto, si sposa perfettamente con l’impegno sempre maggiore che riserviamo ai temi della sostenibilità e della cura dell’ambiente. Siamo convinti che per avere a cuore le sorti della natura che ci circonda, si debba prima di tutto imparare ad apprezzarne da vicino la bellezza. Abbiamo dunque deciso di organizzare lungo l’intero mese di maggio delle visite guidate all’interno di Villa La Babina, per permettere di addentrarsi nello storico parco in cui sorge oggi la sede centrale della nostra Cooperativa. Esemplari secolari di farnia e leccio, un olmo ciliato monumentale, due maestosi cedri dell’Atlante, siepi con collezioni di rose, ortensie e peonie… Questa Villa, che fa parte del network Grandi Giardini Italiani, rappresenta un piccolo grande inno alla bellezza”.

“Il programma di ‘Naturalmente Imola’ è molto intenso e testimonia come la nostra città, che da sempre ha una vocazione al verde ed alla natura, oggi l’abbia con ancora più forte e con maggiore volontà. Questa manifestazione aiuta anche a prendere ancora più coscienza della natura e ci spinge a vederla con occhi nuovi e diversi” commenta Evaristo Campomori, consigliere della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, che ha sottolineato come il ruolo della Fondazione sia proprio quello di sostenere queste attività che valorizzano la città nel suo insieme.

Informazioni generali per la partecipazione: gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito se non diversamente segnalato. La prenotazione è obbligatoria, ove segnalato. I posti sono limitati, si invita a prenotare quanto prima per essere sicuri di non perdere nessuna delle splendide attività organizzate per questa edizione così speciale. Per non perdere nessuna delle iniziative in programma, e per avere maggiori informazioni, consultare la pagina dedicata alla manifestazione su Agenda Cultura: https://www.culturaimola.it/ o sulla pagina Facebook: Comune di Imola – Cultura.

Per informazioni: 0542 602300 [email protected]