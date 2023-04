Imola. Sono molti i libri di Italo Calvino che si possono considerare classici, in cui ciascuno di noi si è imbattuto almeno una volta nella vita. Dalla trilogia I nostri antenati (Il visconte dimezzato, Il barone rampante, Il cavaliere inesistente) a Il sentiero dei nidi di ragno, dalle Le città invisibili a Se una notte d’inverno un viaggiatore …

In occasione del Centenario della nascita, il Comune di Imola rende omaggio al grande scrittore ligure, tra i maggiori scrittori del secondo Novecento, conosciuto e tradotto in tutto il mondo, con un’intera settimana di incontri, laboratori per ragazzi, letture, spettacoli, che si concluderà nel week end con le Conversazioni calviniane, ideate da Andrea Pagani. Il ricco calendario di appuntamenti animerà diversi luoghi della città, grazie alla collaborazione di scuole, associazioni, librerie, gruppi di lettura e altri istituti culturali cittadini che hanno offerto, lavorando in sinergia con la Biblioteca comunale di Imola, un contributo di rilievo per la sua organizzazione.

“Si tratta di un’iniziativa che fin dall’inizio è stata pensata come partecipata, grazie anche al lavoro di rete intrapreso nei mesi scorsi con la sottoscrizione del Patto per la lettura della Città di Imola e al fatto che le opere di Calvino siano in grado di destare interesse presso pubblici diversi di ogni età” dichiara Giacomo Gambi, assessore alla Cultura.

Gli appuntamenti sono in programma dal 2 al 7 maggio – Gli appuntamenti, rivolti a tutte le età, inizieranno martedì 2 maggio per concludersi domenica 7 maggio. Tra i momenti salienti giovedì 4 maggio alle ore 18, nella Biblioteca comunale, la presenza di Mario Barenghi (Università di Milano Bicocca), che ha dedicato allo studio delle opere dello scrittore ligure numerose pubblicazioni. L’incontro, organizzato e curato dal C.I.D.R.A, ha come titolo Italo, Attilio, Santiago e tratterà il tema della Resistenza nella storia di Calvino.

Sabato 6 maggio alle ore 15.30 invece nella Sala BCC (via Emilia 212) sarà Alberto Bertoni (Università di Bologna), a chiudere l’anno accademico di Università Aperta, con una conferenza che rende anch’essa un tributo al Centenario calviniano dal titolo Italo Calvino editor, critico e scrittore.

Nel fine settimana del 6 e 7 maggio la sala San Francesco della Biblioteca comunale di Imola ospiterà le Conversazioni calviniane, suddivise in due sessioni e moderate da Andrea Pagani, docente e scrittore, che ha collaborato all’organizzazione degli incontri nel ruolo di “direttore artistico”: sei relatori di spicco, docenti universitari e scrittori, si interrogheranno sul significato di ciascuno dei celebri sei memo per il Terzo Millennio delle Lezioni americane, ed in chiusura Stefano Brugnolo (Università di Pisa) illustrerà l’eredità di Calvino in una relazione dal titolo Calvino oggi.

Oltre alle importanti occasioni di approfondimento, che si propongono tuttavia di essere accessibili anche a pubblici non strettamente specialistici, non mancheranno proposte di intrattenimento e culturalmente stimolanti. Lo spettacolo teatrale Irriducibile Calvino, in programma per martedì 2 maggio alle ore 18, nella sala San Francesco, si presenta come un viaggio tra pagine e suggestioni, in compagnia dei personaggi più celebri dell’autore e avrà come protagonisti un’attrice, Alessia Canducci, un attore, Alfonso Cuccurullo, e un musicista, Federico Squassabia, pronti a rimescolare e riordinare in tutti i modi possibili l’opera (smisurata e appunto irriducibile) di Italo Calvino. Lo spettacolo, per ragazzi e adulti, sarà ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.

Le scuole imolesi, che hanno aderito con entusiasmo alla sfida di partecipare all’organizzazione della rassegna, saranno grandi protagoniste e presenteranno le attività preparate nel corso dell’anno con i loro docenti, rielaborando in maniera originale testi di Calvino e dando vita a performance teatrali, musicali e flashmob lungo le vie del centro cittadino.

Non mancheranno inoltre letture e laboratori per i più piccoli, che si potranno cimentare in attività creative con materiali di riciclo, prendendo spunto dalle Fiabe italiane.

L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola.

Il programma completo è disponibile su bim.comune.imola.bo.it.

Info: 0542 602696 – [email protected]