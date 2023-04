Imola. “Sono oltre 170mila le presenze complessive previste per il “Formula 1 Qatar Airways Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna” a Imola, un risultato ottimo e che, a poco meno di un mese dallo svolgimento, supera già i numeri dell’edizione 2022.

I numeri dell’indotto e della visibilità sui social e in TV confermano che il Gran Premio a Imola è uno dei più seguiti e apprezzati. Da questo punto di vista, la vendita dei biglietti riflette questa tendenza, della quale possiamo ritenerci soddisfatti e orgogliosi; siamo fiduciosi di superare, nei prossimi 20 giorni, anche le nostre migliori aspettative.

Ci tengo a ringraziare Luca Cordero di Montezemolo per l’invito a recarsi qui a Imola che ha voluto rivolgere nei giorni scorsi a tutti i tifosi Ferrari. Accoglieremo con grande gioia la moltitudine di appassionati, non solo della Ferrari, che non vedono l’ora di tornare a vivere, dal vivo, le emozioni della Formula 1 all’Autodromo Internazionale “Enzo e Dino Ferrari”, magari alla curva Tosa, o alla Rivazza, o nelle oltre sei nuove tribune installate per l’occasione.

Imola è pronta per l’evento e in linea con i tempi nella preparazione del Gran Premio, oltre che nella programmazione e realizzazione degli investimenti per il futuro del tracciato: il gioco di squadra del territorio fa la differenza in positivo e sta facendo la sua parte, certi che il sostegno del Governo Nazionale possa esserci anche per quanto riguarda il futuro del Gran Premio di F.1 a Imola. Il consorzio territoriale Con.Ami, con i suoi 23 comuni aderenti, ha già svolto e ha in programma oltre 8 milioni di euro di investimenti e intende mantenere gli ulteriori impegni assunti per il futuro con professionalità e celerità, sicuri che il vantaggio dell’indotto economico del Gran Premio di Formula 1 sia innegabile e del quale tutto il territorio circostante, non solo imolese, è partecipe.

Nei giorni del Gran Premio, come sarà reso noto nei prossimi giorni, Imola sarà una città vestita a festa, ricca di sorprese, eventi e iniziative già dal giovedì della settimana del Gran Premio. Una festa diffusa e partecipata, con proposte per tutti dalla musica alla cultura che uniranno l’Autodromo con il centro storico della città.

Ci tengo a ringraziare, infine, la Regione Emilia-Romagna, il Presidente Stefano Bonaccini, l’Assessore Regionale Andrea Corsini e il Capo Segreteria Politica della Presidenza Giammaria Manghi, oltre a tutti i partner dell’evento, per il supporto che stanno dando perché possa confermarsi, ancora una volta, un grande successo per la città, per la Motor Valley di cui Imola è il cuore, per l’Emilia-Romagna, per il Paese e per tutto il Made in Italy nel mondo”.