Imola. “Dal grano alla pasta e al pane: la ricerca genetica può mitigare la ‘tempesta perfetta’ in atto?” È il tema della prima conferenza dell’ottavo anno delle nostre attività di divulgazione scientifica organizzata dal gruppo di promozione culturale Spazio Tempo dell’Oratorio San Giacomo di Imola.

L’appuntamento è per mercoledì 3 maggio, ore 20.30, Villa Torano (via Poggiolo 4). Parteciperà Roberto Tuberosa, professore ordinario di Genetica agraria nel dipartimento di Scienze e Tecnologie agro-alimentari (Distal) dell’università di Bologna.

L’evento è incluso nel programma di “Naturalmente Imola” 2023, partecipazione gratuita nei limiti della capienza complessiva consentita dalla normativa pro tempore.

Molte sono le domande aperte riguardanti il settore dell’agricoltura: potrà questa nostra umanità produrre il necessario per sfamarsi? Ci saranno le risorse per migliorare la ricerca genetica in agricoltura? Quali sono attualmente i limiti e quali i controlli per un lecito utilizzo delle innovazioni introdotte in agricoltura? Quali saranno le piante per il nostro futuro?

Il tema

La sicurezza alimentare globale, e la nostra salute dipendono dai cereali ed i loro derivati che forniscono il 70% del nostro fabbisogno calorico, soprattutto pane e pasta. La “tempesta perfetta” abbattutasi sulla produzione primaria dei cereali è riconducibile alla crisi ambientale in deciso peggioramento ed alla diminuita disponibilità dei cereali conseguente al conflitto Russia-Ucraina, tra i maggiori esportatori di frumento e mais e che ne impone un rilevante aumento produttivo, soprattutto nei paesi forti importatori, come l’Italia. Le recenti acquisizioni della scienza alla base della produzione primaria dei cereali, già mitigano le conseguenze della tempesta perfetta in atto e consentiranno di utilizzare al meglio i fondi Pnrr destinati alla ricerca, con notevole beneficio dell’ambiente, biodiversità, agricoltori, consumatori e per l’autosufficienza alimentare nazionale.

L’esperto

Roberto Tuberosa è professore ordinario di Genetica agraria nel dipartimento di Scienze e Tecnologie agro-alimentari (Disatl) dell’iniversità di Bologna.

Ha conseguito il dottorato di ricerca in miglioramento genetico presso il dipartimento di Agronomia e Genetica dell’università del Minnesota. Ha introdotto le tecniche di biotecnologie applicate al miglioramento genetico dei cereali al Distal dove dirige il laboratorio di genomica e sequenziamento per identificare i geni per la resistenza del frumento, mais e orzo a siccità, caldo, virosi e fitopatie fungine.

E’ coordinatore scientifico del gruppo di lavoro “Cereali a paglia” della Regione Emilia-Romagna e fa parte del Comitato scientifico della “Wheat Initiative”, nel cui ambito ha coordinato un gruppo di oltre 100 esperti della genomica del frumento duro.

Ha organizzato la piattaforma tecnologica nazionale “Piante per il futuro”. Ha pubblicato 8 volumi sulla genomica dei cereali ed ha organizzato e presieduto dal 2003 vari congressi internazionali sulla genomica dei cereali e delle piante agrarie.

