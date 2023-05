Purtroppo non solo danni, ma anche vittime. Una persona ottantenne sarebbe morta nella mattinata del 3 maggio, travolta dalle acque del Senio uscite dagli argini tra Castel Bolognese e Solarolo. Sono in corsi i rilievi dei Carabinieri.

A Fontanelice vi è stato invece il crollo di una abitazione causato da una frana. Sul luogo sono in azione i vigili del fuoco. E’ stato inoltre disposto l’invio del team Usar (Urban search and Rescue) dalla Toscana e unità cinofile. Si teme che sotto le macerie ci possa essere una persona.

Il punto della situazione

Fino alla serata del 2 maggio sono stati 400 gli interventi dei vigili del fuoco per il maltempo in Emilia Romagna. In queste ore continuano a destare preoccupazione i livelli del fiume Santerno, specialmente in Bassa Romagna, del Senio e del Lamone. A Castel Bolognese le acque sono giunte in paese.

Intanto le previsioni meteo fanno tirare un sospiro di sollievo. Dal pomeriggio del 3 la situazione dovrebbe migliorare e il sole dovrebbe tornare a splendere nei prossimi giorni. Resta però la preoccupazione per le piene dei fiumi del territorio.

Territorio imolese

A Casalfiumanese la frazione di Carseggio è rimasta isolata. La sindaca Beatrice Poli, con un’ordinanza, ha chiuso parti di via Croara e via Maddalena, mentre via Valsellustra è stata chiusa al traffico. La raccomandazione ai cittadini, data dalla Protezione civile, è di non uscire di casa se non per motivi strettamente necessari.

A Fontanelice forti problemi in via Posseggio, anche in tal caso, con strade chiuse e di conseguenza abitazioni isolate.

Pure a Castel San Pietro, l’acqua è entrata in orti e case in via Oriani. Anche a Gaiana, in altre abitazioni è entrata abbondantemente l’acqua fino a sera.

Squadre a terra e soccorritori acquatici in azione ad Imola, nella frazione di Ponticelli.

Per la giornata del 3 maggio scuole chiuse a San Prospero, Sesto Imolese e Sasso Morelli, Castel Guelfo. Sospeso il trasporto scolastico in Vallata del Santerno.

Territorio faentino

Allagamenti a Faenza per la rottura degli argini del fiume Lamone, con evacuazione di alcune abitazioni.

In rinforzo sono arrivate sezioni operative dei vigili del fuoco da Veneto e Lombardia, mezzi anfibi da Lombardia e mezzi movimento terra dalla Toscana.

Il sindaco di Faenza ha firmato un’ordinanza con la quale vengono chiuse per il 3 maggio le scuole di ogni ordine e grado e i servizi di nido su tutto il territorio comunale.

Inoltre, è stato allestito uno spazio al Pala Cattani qualora fosse necessario evacuare alcune parti della città.

Per necessità di evacuazione, chiamare subito i Vigili del fuoco al 115. Per ogni altra informazione, è possibile chiamare lo 0546.691313 o il 335.1304981

Territorio Bassa Romagna

Prosegue il lavoro dei vigili del fuoco per i danni causati dalle forti piogge in Emilia Romagna. Nella clip il sorvolo dell’elicottero del reparto volo di Bologna tra Massa Lombarda e Conselice (RA), dove sono state soccorse due persone bloccate nella loro abitazione per l’esondazione del torrente Sillaro.

Intanto continua a destare forte preoccupazione la piena del Santerno ancora alimentata dalle forti piogge che si sono abbattute lungo tutto il suo corso. In mattinata è stata disposta l’evacuazione di alcune famiglie a Cà di Lugo.

Abitazioni evacuate precauzionalmente anche a Dovadola (FC) per una frana e a Monzuno (BO) per allagamenti.