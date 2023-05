Imola. L’invito ai residenti di Spazzate Sassatelli, che è ancora in gran parte coperta d’acqua, è di non rientrare, salvo per chi è tornato nelle aree agibili nei pressi di via Cardinala. A questo proposito continua il servizio di vigilanza e pattugliamento dei presidi di accesso, da parte delle forze dell’ordine, per garantire anche la sicurezza delle abitazioni.

In caso di necessità si ricorda di contattare la centrale operativa dei Vigili del Fuoco al 115, per interventi di soccorso a persone e animali e il Centro Operativo Comunale (tel. 0542 602555), per la eventuale richiesta di generi alimentari o beni di prima necessità, per il supporto a sgomberare o pulire casa, per la rendicontazione dei danni subiti.

L’associazione “No Sprechi ODV” è a disposizione per fornire beni alimentari e di prima necessità a chi, evacuato o in zone critiche, ne avesse necessità. Per usufruirne, è necessario contattare il COC – Centro Operativo Comunale (Tel. 0542 602555). Ricordiamo che per qualsiasi evenienza è necessario contattare il COC e fare riferimento alle Forze dell’Ordine, in particolare ai Vigili del Fuoco.

Medicina. Anche oggi sono operativi sui luoghi di Medicina maggiormente colpiti il sindaco Matteo Montanari insieme all’assessore alla Protezione Civile Marco Brini. Dal pomeriggio i cittadini degli appartamenti evacuati in via dell’Olmo possono rientrare nelle proprie abitazione. Infatti, dopo il sopralluogo effettuato il 5 maggio mattina si è verificata la sicurezza dell’argine e che gli edifici non hanno subito danni.

Si conferma invece la chiusura del ponte Massarolo a Fiorentina, sul quale nei prossimi giorni saranno completati i controlli strutturali. È stata bloccata la fuoriuscita dell’acqua dalle rotture degli argini del Gaiana e del Quaderna nel territorio medicinese. Gli interventi saranno completati entro il fine settimana. Si continua a lavorare ininterrottamente per ripristinare la zona e permettere a tutti i cittadini di via Gaiana di tornare quanto prima nelle loro abitazioni. Rimangono quindi 23 le persone fuori casa, rispetto alle 33 della prima ordinanza.

Per abbassare il livello del canale del Sesto Basso a Sant’Antonio, la Protezione Civile ha aggiunto nuove pompe idrauliche e la Bonifica Renana sta effettuando ulteriori interventi compreso un taglio arginale. Già da ieri, oltre alla Protezione civile, erano intervenuti a supporto con l’ausilio di pompe idrauliche alcuni agricoltori locali e anche l’Esercito.

Prosegue il continuo monitoraggio del nostro territorio grazie alla collaborazione delle forze dell’ordine, dei volontari e del personale del comune.

Per segnalazioni ed emergenze contattare il COC ai numeri: 051 857395 e 051 6979331.

ATTIVITA’ E SERVIZI DI HERA PER l’EMERGENZA MALTEMPO – RECUPERI STRAORDINARI NELLE STRADE COLPITE DA ALLAGAMENTI

Ambiente – Per il prelievo del materiale da smaltire (mobilio, elettrodomestici, ecc.) Hera passerà appena le strade verranno riaperte alla circolazione per il ritiro come segue:

– Ingombranti, senza limite di pezzi;

– RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, es frigoriferi, pc, forni, televisioni, ecc), senza limite di pezzi;

– Altro rifiuto non differenziabile, senza limite quantitativo.

Non ci sono limiti nella quantità di materiale da esporre, ma è riferita solamente alle utenze coinvolte.

Se possibile, separare RAEE, ingombranti e materiale misto indifferenziato.

I rifiuti vanno messi su suolo pubblico, in strade accessibili da un camion, non devono essere sotto alberi, portici o cavi aerei, non appoggiati a recinzioni (altrimenti il camion rischia di non riuscire a ritirarli).

Coloro che abitano in case isolate dovranno contattare il numero 0542.602555 per segnalare la necessità del servizio.

Acquedotto e fognature – Hera effettuerà i controlli sulla rete acquedotto prima del rientro nelle case e negli stabili evacuati. Sono stati effettuati i controlli di pulizia necessari su caditoie e rete fognaria, già a partire da venerdì 5 maggio su Sasso Morelli. A seguire, appena possibile, si passerà a Spezzate Sassatelli per la pulizia di fossi tombati e caditoie. Per necessità i cittadini possono far riferimento al numero del pronto intervento: 800713900.

Distribuzione Gas – Al rientro nelle abitazioni, qualora sia stata eseguita la chiusura dell’impianto gas privato, per eseguire la riattivazione gas in sicurezza Hera ricorda che occorre attenersi alle seguenti indicazioni:

controllare che tutti gli apparecchi utilizzatori gas (caldaia, scaldacqua, piano di cottura, stufa, etc.) siano spenti e chiudere i rubinetti di intercettazione a monte degli apparecchi; aerare i locali ove sono installati gli apparecchi utilizzatori a gas (caldaia, scaldacqua, piano di cottura, stufa etc.), aprendo finestre, porta-finestre etc.; aprire il rubinetto generale di intercettazione posto a monte del contatore (ruotare in senso antiorario sino a fine corsa); accendere un fornello del piano di cottura (o altro apparecchio utilizzatore) dopo avere aperto il relativo rubinetto di intercettazione, controllando la fiamma sino alla completa eliminazione dell’eventuale aria presente e alla regolarizzazione dell’afflusso di gas (sempre con finestre aperte); attivare tutti gli altri apparecchi utilizzatori a gas controllandone per almeno 5 minuti il regolare funzionamento (sempre con finestre aperte).

Ricordiamo di segnalare immediatamente al numero verde 800 713 666 ogni anomalia di funzionamento riscontrata (mancanza di gas, irregolarità nell’afflusso del gas, irregolarità di funzionamento degli apparecchi utilizzatori, odore di gas etc).

Distribuzione energia elettrica – Al rientro nelle abitazioni, qualora sia stata eseguita la disalimentazione dell’impianto privato di distribuzione energia elettrica, per eseguire la riattivazione in sicurezza occorre attenersi alle seguenti indicazioni:

controllare che tutti gli apparecchi alimentati con energia elettrica siano spenti; riarmare l’interruttore generale del proprio impianto elettrico; verificare ed eventualmente riattivare l’interruttore del contatore elettronico (CE); verificare il regolare funzionamento degli apparecchi.

Hera ricorda di segnalare immediatamente al numero verde 800 999 010 ogni anomalia di funzionamento riscontrata (per esempio mancanza di energia elettrica o irregolarità nella erogazione di energia elettrica).

Tutti gli aggiornamenti sull’evolversi della situazione saranno riportati su:

https://www.comune.imola.bo.it/novita/notizie/2023/05/maltempo-a-imola