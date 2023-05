Dal municipio di Borgo Tossignano, sede del Centro di Coordinamento Sovracomunale di Protezione Civile per i quattro Comuni della Vallata del Santerno colpiti dall’emergenza alluvione, arrivano informazioni aggiornate sull’evoluzione dell’assetto viabile del territorio e delle lavorazioni di ripristino per contenere le diffuse criticità. Un’analisi portata, nel pomeriggio dell’8 maggio, anche all’attenzione del sindaco metropolitano Matteo Lepore nel corso di un incontro video durante il quale gli amministratori valligiani hanno chiesto all’unisono ai vertici dell’ente la massima collaborazione, attenzione e celerità di intervento.

A Borgo Tossignano la riapertura di via Siepi di San Giovanni, con tanto di ripristino della corrente elettrica e rientro dei residenti, non è purtroppo ancora coincisa con il rilascio dell’agibilità di una casa del posto con rientro dei suoi cinque occupanti. Troppo incerto il quadro morfologico delle frane attorno all’area interessata a maggior ragione in considerazione del quadro meteo previsto nei prossimi giorni. Diversi gli approfondimenti effettuati quest’oggi su quella via Monte Battagliola, arteria di collegamento tra Tossignano e Casola Valsenio ipotizzabile come alternativa viabile, che necessita di un intervento di recupero piuttosto significativo. “Lo sblocco dello stallo relativo alla situazione delle strade provinciali parzialmente chiuse, nei tratti di pertinenza di Casalfiumanese e Fontanelice, sarebbe un elemento di estrema funzionalità anche per la viabilità del nostro Comune – osserva il sindaco Mauro Ghini -. Dal confronto odierno con la Città Metropolitana mi aspetto un cambio di passo per adeguare la velocità di azione dell’ex provincia ai sacrifici che, a livello sovracomunale, stanno facendo i quattro municipi della vallata”. Restano chiuse al traffico le vie Monte Battaglia, Siepi di Campiuno, Campiuno e Morine.

Nuove segnalazioni di frane per Fontanelice in località Posseggio, tra le zone più critiche sul fronte degli smottamenti. Il sindaco Gabriele Meluzzi insieme ai geologi si è recato personalmente a monitorare la situazione. Anche da parte del primo cittadino fontanese arriva un accorato appello all’indirizzo della Città Metropolitana: “Abbiamo necessità di sistemare le crepe presenti e riaprire quanto prima la SP33 ‘Casolana’ – sottolinea -. Non possiamo permetterci di perdere altro tempo in un mosaico viabile della vallata già in forte difficoltà. Il nostro compito sarà poi quello di continuare a monitorare ogni singola arteria per verificare la tenuta delle lavorazioni o prendere atto di nuovi movimenti del terreno”.

Doppia novità per Casalfiumanese con l’avvio delle opere nel tratto di strada chiusa in via Croara e, dopo appositi sopralluoghi geologici, in località Carseggio. Si tratta di uno dei punti più critici dell’area casalese a causa della dichiarazione di inagibilità di via Macerato che, di fatto, indirizza verso il solo guado sul fiume Santerno le possibilità di raggiungere le abitazioni dei residenti. Ecco perché le ruspe sono già in azione per realizzare in tempi record un nuovo collegamento temporaneo a disposizione di quelle famiglie a costante rischio isolamento. Continuano i lavori anche su via Maddalena, ancora interdetta ai veicoli per i noti problemi del suo tronco centrale, e sulla provinciale SP34 ‘Gesso’ fuori uso al km 9+500. Ma il municipio guidato dalla sindaca Beatrice Poli lavora anche sul fronte burocratico e sul proprio portale web ha pubblicato una serie di indicazioni per cittadini ed imprese che hanno subito danni in seguito agli eventi calamitosi. Le segnalazioni, da considerare attualmente informali e senza alcun diritto a ricevere rimborsi almeno fino all’emanazione di apposito decreto commissariale, potranno essere consegnate al municipio di piazza Cavalli a mano, tramite posta ordinaria, semplice mail o pec (https://www.comune.casalfiumanese.bo.it/novita/notizie/eventi-calamitosi-indicazioni-utili-per-cittadini-e-imprese-che-subiscono-danni).

A Castel del Rio ancora chiuse le vie Peschiere, Montefune e Sesdetto. Per le prime due, a livello di apertura al transito prima della fase di consolidamento, si prospetta la risoluzione entro pochi giorni.

“La raccomandazione che continuiamo a rivolgere alla cittadinanza è quella, anche alla luce delle previsioni meteo dei prossimi giorni tutt’altro che incoraggianti, di rispettare tassativamente le ordinanze di chiusura delle strade opportunamente segnalate e delimitate da transenne – rammentano i sindaci di Borgo Tossignano, Fontanelice, Casalfiumanese e Castel del Rio -. Stiamo lavorando senza sosta da oltre una settimana per contenere le potenziali situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica ma è vincolante la collaborazione di tutti per non vanificare gli sforzi”.

Tra gli aspetti positivi di giornata si segnala il ripristino quasi totale della rete internet e della copertura dei raggi telefonici di Tim sul fronte mobile e fisso. Verso la completa risoluzione anche il quadro relativo alla copertura televisiva con un altro step in direzione della normalità atteso nella mattinata di domani.