Modena. Tanti portacolori dell’Atletica Imola Sacmi Avis in gara per coprire le 14 specialità e portare a casa i 18 punteggi, in parte già piazzati negli scorsi weekend, e migliorabili fino al prossimo. Obiettivo: confermare la finale Bronzo per gli uomini e assicurarsi la partecipazione a quella interregionale per le donne, punto fermo per la risalita in classifica.

Alla fase regionale dei Campionati di Società Assoluti brilla la 4×100 assoluta: Andrea Mazzanti, Lorenzo Pederzoli, Simone Ferrari ed Enrico Moses Yeboah con 42″18 si piazzano al 4° posto e migliorano il punteggio ottenuto a fine aprile, centrando anche il minimo per il challenge Assoluti. Molto bene nella 4×100 femminile le juniores Sara Conti, Guia Fattorini, Chiara Baldi e Silvia Bovolenta, che corrono in 49”72; un punteggio che vale doppio, sia per gli Assoluti che per l’Under23. Altro ottimo risultato arriva dalla 4×400 U23 composta da Emma Billi, Irene Gullini, Silvia Bovolenta e Eleonora Mongardi, 5^ in 4’05″80. Al maschile Venieri, Lodolini, Bacci e Turchi chiudono in 3’24”84.

Il settore lanci garantisce certezze e regala emozioni.

Nella giornata di sabato la lughese Elena Odion con 46,44 fa segnare il nuovo record sociale assoluto nel martello, dove arriva il PB anche per Elena Ghini con 41.13. Domenica Andrea Fagliarone si piazza 2° e sfiora il PB con 53,06, portando a casa 825 punti. PB nel disco per Sophia Aiseosa Osayande con 35,84, importante anche la presenza di Alexander Geminiani che copre disco (34,90) e peso 10,52. Molto bene anche Michele Brini, 4° nel giavellotto con 57,13.

Punti importanti arrivano poi dal mezzofondo, con Luis Ricciardi e Riccardo Gaddoni in gara sia sui 1500, dove sono primo con 3’53″43 e secondo con 3’58″27, sia sui 5000: Ricciardi è 2° con 14’39″61, seguito da Riccardo Ghinassi, 7° con 14’49″47 e Gaddoni 9° con 14’50″66 (tutti sopra gli 820 punti). Nelle siepi è terzo Riccardo Dall’Osso con 9’49″33.

Nella velocità Valentina Bianchi è 3^ sui 100 hs, risultato purtroppo non convalidato causa vento che segna anche le serie dei 100 piani. Sono comunque tanti i personali migliorati nei due giorni di gare. Lorenzo Pederzoli si migliora fino a 22″13 sui 200 metri (5° posto e 840 punti), Mattia Turchi abbassa il PB sui 400 (50″19). Eleonora Mongardi esordisce outdoor sul giro della morte con un ottimo miglioramento dal suo tempo indoor, scendendo a 1’00″64. Giada Martelli copre egregiamente gli 800 abbassando ancora il PB a 2’22″01, Viola Di Renzo fa lo stesso nei 1500 (5’03″17).

Nel salto triplo super miglioramento per Matilde Martinelli, che atterra a 10,47. Beffato invece Andrea Mazzanti, che salta più della propria rincorsa, ma con 13,12 è di poco fuori dalla finale.

In condizioni metereologiche non certo ideali, domenica pomeriggio sono importanti anche i risultati di Irene Gullini, che chiude 6^ nei 400 hs con 1’04″53 (824 pt), 6° anche Mattia Turchi negli 800, con 1’54″18 (818 pt). Nei 5000 donne è 10^ Nadiya Chubak con 18’45″31, 20’18″39 per Sara Morini che migliora il PB di oltre un minuto.