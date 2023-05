Allerta massima in tutta la Romagna. Situazione critiche vengono segnalate in più territori.

A Faenza, Lamone e Marzeno hanno superato gli argini e l’acqua sta invadendo il centro storico.

A Imola situazione critica nelle frazioni di San Prospero e Spazzate Sassatelli. Nel centro abitato l’acqua ha invaso la sede stradale di via Graziadei e sta raggiungendo le abitazioni.

Nel cesenate ha esondato il fiume Savio, squadre di vigili del fuoco in azione nella zona di via Roversano e via dei Mulini. Non sono segnalate persone bloccate sui tetti per l’alto livello dell’acqua.

Purtroppo le previsioni del tempo non lasciano sperare nulla di buono. La pioggia è prevista per tutta la nottata e per la mattinata del 17 maggio. Solo nel pomeriggio del 17 sembra che ci possa essere un miglioramento.

A Imola il fiume Santerno ha raggiunto il manto stradale di via Tiro a Segno e lambisce via Graziadei. Evacuati i box dell’autodromo Enzo e Dino Ferrari.

Preoccupazione per la serata e la nottata dove è atteso un ulteriore innalzamento dell’acqua di fiumi e torrenti.

Rfi, Rete ferroviaria italiana, ha disposto la sospensione della circolazione dei treni tra Bologna e Rimini, tra Ravenna e Rimini e tra Ravenna e Faenza. Per chi viaggia in treno, consigliamo di consultare i siti ufficiali, che pubblicano aggiornamenti in tempo reale: https://www.rfi.it/.

Da stamattina 400 vigili del fuoco sono impegnati nei soccorsi alla popolazione per le forti piogge che hanno colpito l’Emilia Romagna: numerosi i salvataggi di persone bloccate in casa dall’acqua e di automobilisti in panne.

A Cesena per l’esondazione del fiume Savio, all’altezza di via Roversano e di via dei Mulini, squadre fluviali e l’equipaggio dell’elicottero del reparto volo di Bologna hanno effettuato decine di salvataggi di persone rimaste bloccate sui tetti delle abitazioni.

Numerosi i salvataggi effettuati a Castrocaro Terme (FC) per allagamenti diffusi: l’equipaggio dell’elicottero Drago VF150 del reparto volo di Bologna ha recuperato una famiglia, con due bambine piccole, che era rimasta bloccata per un allagamento nella propria abitazione.

Notizie delle 23.32 del 16 maggio

Faenza: l’acqua del Lamone e del Marzeno hanno superato gli argini e l’acqua si sta riversando lungo le strade del centro storico. il Comune rende noto che è aperto Palazzo del Podestà. Chi sta lasciando le proprie abitazioni nel centro storico può recarsi lì. Tutte le forze disponibili sono al lavoro per effettuare i soccorsi.

Notizie delle 22.38 del 16 maggio

Nuova ordinanza il sindaco di Imola: “E’ fatto obbligo alla popolazione presente al piano terra degli edifici ubicati nelle zone a rischio esondazione nelle immediate adiacenze degli argini dei fiumi, sia nel centro urbano che nel forese, di spostarsi immediatamente ai piani superiori oppure di provvedere con urgenza all’evacuazione dalle abitazioni e/o altri immobili di comune uso personale, familiare o di lavoro ed in particolare nelle seguenti zone:

– in prossimità della rotta dell’argine del Sillaro, nell’area sul territorio comunale compresa tra la via Merlo (confine sud), il Sillaro (confine ovest), via Cardinala (confine est) e il Sillaro (confine nord), lungo il percorso del canale di scolo Fossa Sassatelli, frazione Spazzate Sassatelli, per un tratto di almeno 3 km;

– in Via Casola Canina, civico 83

– in via Banfi

– in via Minghetti

– in via Cattani

– in via Ferrer

Le persone evacuate, se non diversamente organizzate, potranno rivolgersi presso la Palestra “Ravaglia” situata in via Massimiliano Kolbe n. 3 a Imola, dove è istituito il Punto di Raccolta, secondo il piano di emergenza di protezione civile, con generi alimentari, coperte e brandine, per il pernottamento e l’accoglienza.

Notizie delle 21.50 del 16 maggio

Imola

Il Comune di Imola ha lanciato l’allerta per San Prospero e Spazzate Sassatelli. Nella frazione a pochi chilometri da Imola è attesa nelle prossime ore la massimo piena del Santerno. Le persone invitate a spostarsi nei piani alti delle abitazioni e a staccare gas ed energia elettrica.

Il Sillaro ha invece rotto gli argini a Spazzate Sassatelli. Anche in questo caso le persone devono spostarsi nei piani alti delle abitazioni staccando gas ed energia elettrica.

Faenza I fiumi Marzeno e Lamone hanno superato gli argini e l’acqua sta entrando nel centro abitato di Faenza. Da via Cimatti a via De Gasperi, fino a Corso Europa e strade limitrofe in riva destra. Da via Renaccio, via Lapi, via Carboni e strade limitrofe in riva sinistra. In pratica l’acqua sta lambendo le piazze del centro storico.

Si chiede a tutti i cittadini di andare ai piani più alti possibile. Se necessario, anche sui tetti. I Vigili del Fuoco stanno effettuando i soccorsi. Disposta la chiusura del Ponte della Memoria (che collega via Fratelli Rosselli e viale Delle Ceramiche) e del Ponte Rosso. In aumento il numero delle strade chiuse. Informazioni: https://www.facebook.com/municipiofaenza Notizie delle 20.24 del 16 maggio

Monitoraggio valido dalle 20.30 del 16 maggio fino alle 6 del 17 maggio.

Nelle prossime ore si prevedono precipitazioni persistenti sui rilievi del settore centro-orientale, che faranno raggiungere precipitazioni cumulate per più giorni consecutivi superiori ai massimi storici registrati su tutta la fascia collinare, dove potranno verificarsi ruscellamenti, colate e diffusi fenomeni franosi. Un nuovo impulso di precipitazione è atteso dalla notte su tutta la regione, più intenso sul settore appenninico centrale, in esaurimento nel corso della mattina di domani. Le precipitazioni osservate e previste alimenteranno ancora da monte le piene di tutti i corsi d’acqua dal Secchia al Marecchia, con colmi di piena successivi che si sommeranno nei tratti vallivi, raggiungendo i massimi livelli storici registrati, generalmente superiori alle piene del 2-3 maggio.

Notizie delle 18.24 del 16 maggio

Massima attenzione a Forlì e Forlimpopoli per la piena in arrivo dei fiumi Ronco e Montone. Così anche nel ravennate, per il fiume Lamone.

Nel cesenate, a Cesena ci sono criticità nel tratto urbano del Savio, all’altezza del ponte ferroviario; a Bagno di Romagna lo stesso corso d’acqua è al limite di esondazione in vari punti e genera criticità sulla statale, unica arteria di collegamento con Cesena.

Allagamenti diffusi anche a Forlimpopoli con alcuni casi di viabilità interrotta; criticità per la piena del Montone anche a Portico e San Benedetto. A Bertinoro esondazioni dei corsi d’acqua Ausa, Bevano e Rio Salso: sono probabili nuove evacuazioni. Case garage e cantine allagate anche a San Mauro Pascoli.

A Dovadola sono in corso nuove evacuazioni per le piene del reticolo minore. A Modigliana chiusa per allagamento anche la Provinciale 20.

La situazione ha determinato superamenti del livello 3 (allarme) della soglia idrometrica in alcune stazioni di rilevamento su 12 corsi d’acqua: Savena, Lamone, Sillaro, Senio, Savio, Marecchia, Pisciatello, Marzeno, Ausa, Uso, Montone e Voltre. Sul Voltre, affluente del Ronco, è già superato il massimo storico (negli ultimi 20 anni) di 1,82 metri di livello idrometrico ed ora l’onda di piena ha già toccato quota 2,46 metri.

In innalzamento i livelli di altri fiumi della Romagna e del bolognese: Ronco, Conca, Rabbi, Samoggia, Lavino, Idice e Quaderna, già interessati dal maltempo di inizio maggio.

Problematica anche la situazione sulla costa, a causa delle intense mareggiate. A Cesenatico sono allagati tratti di lungomare, aree limitrofe e strade nel forese), a Gatteo è esondato il torrente Rigossa ed è in pericolo il centro abitato di Sant’Angelo; sempre a Gatteo preoccupazione per il livello del Rio Baldone.

Si segnalano allagamenti diffusi a Riccione, dove è invaso dall’acqua il centro e il Pronto soccorso. Lo stesso nel ravennate, dove a Faenza è esondato il Rio Samoggia e il Marzeno ha raggiunto livelli significativi. A Cesenatico sono allagati tratti di lungomare; a Gatteo è esondato il torrente Rigossa ed è in pericolo il centro abitato di Sant’Angelo. Allagamenti diffusi anche a Forlimpopoli; a Bertinoro esondazioni dei corsi d’acqua Ausa, Bevano e Rio Salso con probabili nuove evacuazioni.

Numerose frane sono in movimento in tutto il territorio: nel forlivese-cesenate, molto critica la situazione del dissesto a Tredozio; a Sogliano saranno fatte evacuare 50 persone per un dissesto. Frane segnalate nel bolognese, principalmente a Pianoro e Monterenzio, mentre a Ravenna si sono verificate due nuove frane sulla Strada Provinciale 63.

Due nuove frane si sono verificate sulla Strada Provinciale 63 a Zattaglia (RA) e nel bolognese nelle località di Pianoro e Monterenzio. Nella prima parte della giornata di mercoledì 17 maggio attese piogge diffuse sul settore centro-orientale e raffiche forti su costa e crinale appenninico, con mare molto mosso, in progressiva attenuazione”.

La Protezione civile in campo

Sul territorio sono attive alcune centinaia di volontari della Protezione civile dell’Emilia-Romagna, oltre a 930 volontari delle colonne mobili del Veneto, Friuli Venezia Giulia, Piemonte (nuova attivazione in data odierna, sarà alloggiata a Molinella), Provincia autonoma di Trento e di organizzazioni nazionali.

L’evoluzione delle condizioni metereologiche può essere seguita dal sito di Allertamento regionale ufficiale: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/ nel quale è possibile iscriversi anche per ricevere notifiche su Twitter e Telegram.