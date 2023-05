Sono quattoridici le vittime accertate: sei nel ravennate (di cui due persone a Sant’Agata sul Santerno, una a Faenza e una a Castel Bolognese), sette provincia di Forlì-Cesena, una a San Lazzaro (Bologna). Purtriooi sono segnalati ancora dei dispersi.

Salgono a oltre 4.800, 1.700 in più rispetto a stamattina, le persone che hanno trovato accoglienza presso le sedi allestite dai Comuni (palestre e alberghi) di cui 743 minori: oltre 4mila nel ravennate, 471 nel bolognese, 300 nel forlivese-cesenate e 32 nel riminese.

Oltre 10mila gli evacuati. Sei le cucine mobili operative: due a Faenza, una a Riolo Terme, una a Solarolo, una a Sant’Agata e una a Forlì.

Per mettere al sicuro chi si trova in abitazione a rischio sono sul campo quasi 900 vigili del fuoco – circa 300 in più rispetto a ieri – di cui 562 arrivati da fuori regione con 125 automezzi.

Un contingente che dalle ore 8 di oggi ha garantito, nelle quattro province colpite dal maltempo, quasi 600 interventi.

In volo per tutta la giornata anche l’elicottero del 118 di Ravenna per l’evacuazione di persone fragili.

Per quanto riguarda i volontari di protezione civile sono più di 700 quelli oggi al lavoro per portare soccorso alla popolazione. Oltre a quelli emiliano-romagnoli, se ne contano circa 374 che appartengono alle colonne mobili delle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Umbria, Lazio, Toscana oltre che delle Province Autonome di Trento e Bolzano; 140 quelli appartenenti ad associazioni nazionali di protezione civile.

Dal 2 maggio, data dell’inizio del maltempo, salgono così a oltre 8000 le giornate/uomo messe in campo dai volontari di protezione civile.

Per quanto riguarda le utenze elettriche, alle 18,30 risultano ancora 18.500 i clienti disalimentati, in calo di 2.500 unità rispetto al dato del primo pomeriggio, grazie ai 700 tecnici di Enel Distribuzione operativi da ieri. Quattro gli elicotteri utilizzati per ispezionare le linee interessate dagli eventi e consentire al personale di poter eseguire manovre in aree non raggiungibili, 170 i gruppi elettrogeni e 4 le power station per poter fornire alimentazione di emergenza non appena le condizioni meteorologiche consentiranno il deflusso delle acque.

Non ci sono variazioni riguardo le frane e gli allagamenti rispetto a quanto comunicato questa mattina.

Allerta meteo prorogata

Dalla mezzanotte di oggi, venerdì 19 maggio, alla mezzanotte di domani, sabato 20, sarà attiva nel territorio regionale l’allerta meteo numero 65 emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. L’allerta è rossa per criticità idraulica e arancione per criticità idrogeologica e proroga di altre 24 ore l’allerta 64 emessa nella giornata di ieri.

Le precipitazioni diffuse previste per la giornata di sabato 20 maggio nel settore centro-occidentale/appenninico determineranno nel settore centro-orientale innalzamenti dei livelli idrometrici nei tratti vallivi con occupazione delle zone golenali e interessamento degli argini. La criticità idraulica e idrogeologica sulla Romagna è dovuta alle gravi criticità già presenti sul territorio.

Previsioni meteo per il 19 e 20 maggio

Ancora pioggia sull’Emilia Romagna. L’Arpae comunica che nella giornata del 19 maggio, in pratica su tutta la regione, il cielo sarà coperto o molto nuvoloso, con piogge a carattere debole irregolare in pianura, a tratti moderate sui rilievi, che interesseranno principalmente i settori centro-occidentali.

Mella giornata del 20 maggio coperto o molto nuvoloso, con piogge diffuse di intensità debole in pianura, a tratti moderate sui rilievi.

Solo per domenica 21 vi sarà un’attenuazione dei fenomeni con nuvolosità variabile con piogge sparse associate a locali rovesci che interesseranno prevalentemente il settore centro-occidentale della regione. Attenuazione nella serata.

Il progressivo aumento del campo di alta pressione porterà condizioni più stabili nelle giornate di lunedì e martedì con temperature in aumento soprattutto sulle pianure, mentre annuvolamenti e deboli fenomeni potranno ancora interessare i rilievi. Da mercoledì è possibile un ritorno di piogge sparse anche sulle pianure anche se vi è ancora elevata incertezza previsionale.

Vigili del fuoco

In Emilia Romagna 1.097 vigili del fuoco, di cui 637 giunti in rinforzo da altre regioni, impegnati nelle operazioni di soccorso. 302 sono al lavoro nella provincia di Forlì e 419 in quella di Ravenna, i territori dove permangono le maggiori criticità.

300 sono i soccorritori acquatici, 80 gli esperti nelle operazioni di prosciugamento con pompe e idrovore, 34 le unità specialistiche speleo alpino fluviali, 25 i sommozzatori. Dei 400 mezzi impiegati attualmente nei luoghi colpiti dal maltempo, 31 sono piccoli natanti, 5 gli anfibi, 10 le pompe e idrovore, 5 gli elicotteri e 10 i droni.

2.175 gli interventi effettuati finora: 891 a Bologna, 610 a Ravenna, 411 a Forlì Cesena, 263 a Rimini.

Numero verde della Regione

Quando verrà riattivata la corrente elettrica? Come faccio a raggiungere il paese dei miei parenti? Ho bisogno di generi di prima necessità, mi aiutate?

Ma anche: come posso dare una mano o diventare volontario di protezione civile o donare cibo, coperte, denaro alle persone alluvionate?

Per dare risposte a queste e altre domande, la Regione Emilia-Romagna attiva da domani, venerdì 19 maggio, il numero verde 800 024662 che risponderà 7 giorni su 7, dalle ore 8 alle 20.

È un sistema informativo pensato a supporto dell’emergenza alluvione in corso e che, in questa fase, cercherà di rispondere ai quesiti e di indirizzare le persone ai giusti referenti.

Tutti i cittadini potranno quindi chiamare l’800 024662 per richieste di informazione o problematiche legata all’emergenza.

Notizie dai territori

Ravenna, ore 13.20. Il Comune di Ravenna ha diposto l’evacuazione totale e immediata dell’abitato di Borgo Faina e case sparse, per l’innalzamento del livello del canale Fosso Ghiaia.

Si ricorda che è obbligatorio lasciare l’abitazione, fino a cessata esigenza. Passare parola.

Per chi non dispone di luoghi dove ripararsi, è stato istituito come punto di accoglienza, presidiato da apposito personale e attrezzato per offrire vitto e alloggio:

la scuola Campagnoni di San Pietro in Campiano, in viale 2 Giugno 1946.

Imola, ore 12.30. Task force degli psicologi dell’Ausl di Imola per garantire vicinanza, ascolto e supporto alle persone colpite dall’emergenza idrogeologica.

Due numeri dedicati e presenza programmata ai centri di raccolta degli sfollati

Un team di Psicologi dell’Ausl di Imola è già attivo per garantire un servizio telefonico di supporto alla popolazione colpita dalle drammatiche conseguenze dell’emergenza idrogeologica di queste settimane.

I cittadini che volessero usufruire di questa opportunità possono chiamare il numero dedicato 3314013121 tutti i giorni, week end compreso, dalle 12.30 alle 13.30 oppure lasciare un messaggio ed un recapito telefonico alla casella vocale del numero fisso 0542.604560 per essere poi richiamati.

La task force, inoltre, ha dato la disponibilità a recarsi nelle zone maggiormente colpite e nei centri di raccolta delle persone evacuate, in coordinamento con i COC dei territori, per offrire ascolto e supporto.

Faenza, ore 12. A partire dalle 12.30 (per il pranzo) e dalle 19.30 (per la cena), è possibile recarsi presso i due punti allestiti per la distribuzione di pasti caldi presso il Centro Fieristico di via Risorgimento e la palestra delle scuole Strocchi, in via Zauli Naldi 2. Per chi ha difficoltà di deambulazione o fosse impossibilitato a raggiungere i due centri di distribuzione pasti, è possibile prenotare un pacco viveri consegnato direttamente presso la propria abitazione (o nell’attuale luogo nel quale ci si trova) telefonando allo 0546 691313 o al 335 1304981. Il servizio di distribuzione pasti è aperto e disponibile per tutti i cittadini impossibilitati a cucinare in autonomia per l’emergenza che ha colpito la città di Faenza.

Ravenna, ore 11.40. Evacuazioni in corso da Piangipane e Santerno

Comune di Lugo, ore 8. Le criticità maggiori oggi saranno a Bizzuno, Frascata in via Predola (nel territorio del comune di Lugo) e Ascensione per la previsione di grossi quantitativi di acqua in arrivo. In mattinata passerà l’automobile con l’altoparlante.

Il sindaco ordina a tutti i cittadini che abitano in queste zone di mettersi in sicurezza recandosi ai piani superiori delle proprie case con cibo, acqua e se possibile il cellulare con carica batteria. Chi non ha possibilità di salire ai piani alti deve evacuare l’abitazione, trovare ospitalità da amici e parenti o nel punto di raccolta del PalaSabin in via Sabin 50.

Raccolta fondi

La Regione ha attivato una raccolta fondi per sostenere le persone e le comunità emiliano-romagnole che sono state colpite da alluvioni o frane conseguenti agli eventi atmosferici estremi che si sono verificati nel mese di maggio 2023. Chiunque può versare utilizzando queste coordinate bancarie:

Iban: IT69G0200802435000104428964 – Dall’estero, codice Bic Swift: UNCRITM1OM0 – Causale: “Alluvione Emilia Romagna”. Il conto corrente è intestato all’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna.

Comune di Imola. Per donare: bonifico bancario al Comune di Imola, specificando la causale “donazione emergenza alluvione 2023” IBAN IT91-J-05034-21002-000000005271.

Pago Pa: su portale Entranext selezionando il pulsante “donazioni emergenza maltempo”: https://portale-imola.entranext.it/pagamenti/pagamenti-spontanei

Comune di Faenza. Bonifico bancario al Comune di Faenza – IBAN: IT20V0627013199T20990000808, specificando la causale “Donazione emergenza alluvione 2023”.

SATISPAY: “Comune di Faenza Donazioni”, inquadrando il codice QR che trovate a questo link.

PAGO PA: su PayER selezionando la voce “Donazioni” nella pagina del Comune di Faenza

Raccolta cibo e materiale vario

La Bottega d’arte sociale e il circolo Arci Estro lanciano una raccolta di materiale per l’emergenza alluvione.

Materiale in raccolta

Cibo: biscotti e fette biscottate, carne in scatola, cous cous, dadi da brodo, farina, latte, legumi, olio di semi, olio di oliva, pasta, polpa o passata di pomodoro, riso, sale, salse pronte, tonno, zucchero o comunque alimenti a lunga conservazione.

Altro materiale: prodotti per l’igiene, brandine, coperte.

Si raccolgono con urgenza abiti comodi e puliti per persone ricoverate in ospedale,

Si fa inoltre servizio di accoglienza per cani e gatti.

Si offre disponibilità per sistemare oggetti che si vogliono salvare dall’acqua.

Per la consegna contattare i seguenti numeri: 388.9339319 – 324.8032073, oppure portare il materiale in via Aldrovandi 12 (centro storico Imola). Il tutto verrà portato all’associazione “No Sprechi”.

