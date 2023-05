Imola. Domenica 4 giugno torna “Sport al centro”, la manifestazione dedicata alla promozione della cultura dello sport, organizzata dal Comune di Imola, in occasione della Giornata Nazionale dello Sport, istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (direttiva 27 novembre 2003). Giunto alla sua 22esima edizione, “Sport al centro” si svolgerà dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30 al Parco delle Acque Minerali, coinvolgendo anche lo stadio comunale ‘Romeo Galli’, l’antistadio e la piscina comunale. Sarà una grande festa all’insegna di chi ama e pratica lo sport con ben 40 discipline presentate dalle 53 società sportive aderenti alla manifestazione.

La manifestazione si avvale anche del patrocinio del Comitato Regionale Emilia-Romagna del Coni, della Città metropolitana di Bologna e della Sport Valley dell’Emilia Romagna. Come di consueto la sfilata degli sportivi accompagnati dalla Banda Musicale Città di Imola partirà alle 9.30 da piazza Gramsci con direzione Stadio “Romeo Galli”, dove i saluti istituzionali apriranno ufficialmente la manifestazione.

In un momento per tradizione così vicino alla cittadinanza e alle famiglie non potevano mancare iniziative di sostegno concreto alle realtà più colpite dalle alluvioni di maggio. Saranno presenti due iniziative il cui intero ricavato sarà devoluto a sostegno del territorio locale: una lotteria di raccolta fondi promossa da Auser Volontariato Imola ODV con tanti ricchi premi donati da esercizi pubblici, aziende del territorio e privati (con doppia estrazione, una alle 12 e una alle ore 17.30) e una vendita di prodotti alimentari confezionati realizzati da pubblici esercizi di Imola quali Dulcis Café in piazza Bianconcini 16-17 (torta degli sposi), Manuinpasta in via Emilia 259 (garganelli senza glutine) e Laboratorio Plasir in via Treves 1E (biscotti).

“Torna anche quest’anno Sport al Centro, con decine di società sportive dilettantistiche e professionali impegnate che si presentano e coinvolgono la città, proponendo un’offerta sportiva davvero vasta e superiore a molte altre città. Un’occasione per vivere una giornata di comunità e socialità, oltre ad avvicinare i più piccoli allo sport e nel contempo essere vicini e sostenere le persone così duramente colpite dall’alluvione e dalle frane anche nel nostro territorio, oltre che in Romagna. La nostra Amministrazione, dall’inizio del mandato, ha investito oltre 300mila euro di risorse comunali per la manutenzione di palestre e impianti sportivi, oltre all’installazione di 4 palestre all’aperto e presentato molti progetti a fondi PNRR in ambito sportivo – sottolinea il sindaco Marco Panieri, che ha anche la delega allo Sport -. Questo perché vogliamo dare valore all’immenso patrimonio sportivo che Imola possiede e perché lo sport rappresenta un tratto distintivo di identità, di educazione e di salute che riteniamo fondamentale. Siamo felici che torni “Sport al Centro” e di rivedere l’entusiasmo, l’impegno e la passione che tante realtà trasmettono. Il Comune continuerà a lavorare per creare occasioni di esprimersi alle tante energie che a Imola ci sono, con investimenti, manutenzioni, eventi e collaborazioni. Un grazie di cuore al tessuto sportivo, ai volontari, agli operatori e ai dipendenti comunali che hanno messo disponibilità e tempo in questo evento, che vuole essere una grande festa di comunità”.

Ricordiamo, inoltre, sempre domenica 4 giugno in autodromo ci sarà dalle 9 alle 18 l’open day in pista, solo per pedoni (consentito l’accesso con skateboard, pattini e monopattini non elettrici e non a motore e biciclettine per bambini (senza pedali o con rotelle).

Programma completo e informazioni: https://visitareimola.it/sportalcentro/