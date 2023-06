Imola. Una grande festa dello sport, dello stare insieme, all’insegna anche della solidarietà con le popolazioni del territorio del circondario così duramente colpite dall’alluvione e dalle frane. Una festa di chi ama e pratica lo sport con ben 40 discipline presentate dalle 53 società sportive che hanno aderito alla manifestazione. Con la possibilità, per le migliaia di persone presenti nel corso della giornata, con famiglie intere, di poter provare le varie discipline, per conoscerle meglio ed eventualmente cominciare a praticarle.

Questo ha rappresentato oggi “Sport al centro” la manifestazione dedicata alla promozione della cultura dello sport, organizzata dal Comune di Imola, con il patrocinio del Comitato Regionale Emilia-Romagna del Coni, della Città metropolitana di Bologna e della Sport Valley dell’Emilia Romagna, in occasione della Giornata Nazionale dello Sport.

Giunto alla sua 22.a edizione, “Sport al centro” si è svolto nell’intera giornata del 4 giugno, fino alle 18,30 nel Parco delle Acque minerali, nello stadio comunale ‘Romeo Galli’, nell’antistadio e nella piscina comunale. L’accenno di pioggia a metà pomeriggio e il cielo coperto non hanno fermato l’evento. Come da tradizione, il via è stato dato alle 9,30, da piazza Gramsci, nel centro storico, con la sfilata degli sportivi, accompagnati dalla Banda Musicale Città di Imola, diretta allo stadio “Romeo Galli”, dove i saluti istituzionali hanno aperto ufficialmente la manifestazione.

Panieri: “un’occasione per ripartire” – “’Sport al centro’ è l’occasione per ripartire dallo sport e dalle solidarietà delle tantissime associazioni che durante questo periodo si sono messe in gioco andando a portare aiuto anche nei comuni limitrofi. Il grazie va alle associazioni sportive, al volontariato, alle famiglie e agli atleti che ogni giorno sono in campo nella nostra città. Imola è una città che ha a cuore e ama lo sport, considerando che su 70mila abitanti 48mila lo praticano a tutti i livelli, lanciando un bellissimo messaggio di comunità e di senso civico” ha sottolineato il sindaco Marco Panieri, che ha anche la delega allo Sport, nel portare il suo saluto alle società sportive che hanno aderito alla manifestazione, nel corso della cerimonia di apertura, allo stadio comunale “Romeo Galli”. Il sindaco Panieri ha aperto la sfilata partita da piazza Gramsci, insieme al vicesindaco Fabrizio Castellari, con a fianco Daniela, Deanna e Monia, rispettivamente le due sorelle e la nipote di Domenico Dadina, l’indimenticato funzionario dell’Ufficio Sport del Comune di Imola, che era la vera “anima” di questo evento.

Non a caso il sindaco Panieri, nel suo saluto ha aggiunto “questa manifestazione è l’occasione anche per ricordare la figura di Domenico Dadina, stimato e indimenticato dipendente comunale che ha dato la sua vita per lo sport, e per ringraziare tutti i dipendenti comunali dell’ufficio Sport e non solo, presenti alla manifestazione e la protezione civile, per il suo lavoro sempre al nostro fianco, anche nelle occasioni di difficoltà e di forti criticità. Un grazie anche alla Banda Città di Imola, che accompagna la manifestazione. Un evento che unisce il cuore della città, il centro storico e viale Dante all’autodromo e in particolare al Parco delle Acque minerali, che oggi ha visto protagoniste migliaia di persone, ragazzi e ragazze, bambini e adulti, famiglie intere che hanno partecipato a questa giornata ricca di sport, di benessere e di salute, di socialità, che è stata anche l’occasione per raccogliere donazioni per le popolazioni del nostro territorio colpite dall’alluvione e dalle frane”.

Due iniziative di solidarietà – Ricordiamo, infatti che all’interno di “Sport al centro” sono state organizzate due iniziative il cui intero ricavato sarà devoluto a sostegno delle realtà locali più colpite dalle alluvioni di maggio: una lotteria di raccolta fondi promossa da Auser Volontariato Imola ODV con tanti ricchi premi donati da esercizi pubblici, aziende del territorio e privati e una vendita di prodotti alimentari confezionati realizzati da pubblici esercizi di Imola quali Dulcis Café in piazza Bianconcini 16-17 (torta degli sposi), Manuinpasta in via Emilia 259 (garganelli senza glutine) e Laboratorio Plasir in via Treves 1E (biscotti).

Il ricavato delle due iniziative sarà reso noto appena disponibile.