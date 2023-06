In vena di Jazz. Ancora vivo l’eco di Crossroads ma a quasi due mesi dall’ultimo suo approdo a Imola, ritorna il jazz a Imola.

Precisamente ai piedi della Rocca sforzesca con la ormai consueta rassegna “La vena del jazz”. Una collaborazione consolidata fra il Caffè della Rocca e il Combo Jazz Club che compie venti anni. Età che la promuove a tradizione per il pubblico affezionato che, con l’arrivo dell’estate, si aspetta di godersi le serate estive ascoltando musica di qualità. E la qualità è garantita come sempre.

Dieci concerti settimanali di mercoledì con inizio alle ore 21.00 vedranno avvicendarsi musicisti affermati e giovani emergenti di talento con uno spazio alla scena del jazz del circondario.

Da segnalare in particolare l’esibizione dell’ORGAN TRIO del blasonato chitarrista e cantante JOE PISTO , del “MORONICO TRIO” guidato dal noto chitarrista Tolga During. Due gruppi per la prima volta a Imola, quello della vocalist cinese Jeanne Wang e quello di Carmen Lina Ferrante. Il bravo cantautore reggiano Marco Sforza, e il trombettista e armonicista ferrarese Guido Guidoboni con un suo tributo a Miles Davis e Toots Thielemans. Inoltre il ritorno della “SARTI BIG BAND” con un tributo alla musica di Charles Mingus e, infine , per la prima volta al Caffè della Rocca, l’apprezzato chitarrista e cantante brasiliano ROGERIO TAVARES con il suo “TUCANO QUINTET” .

La rassegna aprirà alla grande mercoledì 7 giugno, con uno degli appuntamenti più attesi col “JOE PISTO ORGAN TRIO”. Chitarrista, cantante, JOE PISTO si distingue per la sua singolare e speciale abilità nell’uso della voce e della chitarra, strumenti inscindibili della sua personalità poliedrica. Lucano di nascita, bolognese d’adozione, ha uno stile inconfondibile, una voce espressiva e versatile con la quale si muove tra jazz, soul e sperimentazione. Swing, sound ed energia sono gli ingredienti che compongono il live set di questo progetto. Al suo fianco Mecco Guidi all’organo Hammond (collaborazioni con Jimmy Owens, Enrico Rava, Robert Bonisolo, , Mario Biondi, Marco Tamburini, ecc) e Marco Frattini alla batteria (che ha suonato con F. Boltro, G. Garzone, Pietro Tonolo, Enzo Favata , Mack ecc.). I tre artisti propongono un repertorio che spazia da alcuni dei più noti standards della storia del jazz ad alcune composizioni originali, unendo il linguaggio contemporaneo alla tradizione afro-americana.

Mercoledì 14 giugno il Caffè della Rocca appuntamento con una Big Band giovanile. Precisamente la SARTI BIG BAND , orchestra della Scuola di Musica Sarti di Faenza che presenterà un repertorio dedicato al compositore e contrabbassista CHARLES MINGUS . Ospite solista il trombettista Paolo Raineri ( già con i Junkfood , gli Ottone Pesante, Dente, Calibro 35). La direzione è affidata al chitarrista, arrangiatore Daniele Santimone che la fuida da qualche anno con ottimi risultati.

Mercoledì 21 giugno serata con il raffinato “MORONICO TRIO”. Formazione nata nel cuore della Romagna da tre musicisti e compositori che uniscono sonorità mediterranee, tango e manouche, creando una propria identità nel panorama jazzistico attuale. Tolga During alla chitarra, Enrico Pelliconi alla fisarmonica e Mauro Mussoni al contrabbasso setacciano gemme del jazz europeo, attingono dal repertorio di Astor Piazzolla e dalla musica colta e presentano brani originali dove composizione e improvvisazione si fondono in un sound dinamico ed espressivo.

Mercoledì 28 giugno, per la prima volta il Caffè della Rocca la canzone d’autore, quella più jazzata. Sotto i torrioni il cantautore MARCO SFORZA e il suo TRIO SEPARE’. Classe 1981, nato a di Reggio Emilia, Marco Sforza è un istrione votato alla musica cantautorale. Un cantastorie dallo spiccato senso dell’humor e dalla sincera musicalità. Le sue canzoni seminano ironia e disincanto e legano folklore popolare e chanson francese. Pianista virtuoso ha composto musica per cortometraggi, collaborato con compagnie teatrali, partecipato e vinto diversi premi nell’ambito della canzone d’autore . Tra gli ultimi cd realizzati “Naif” e “Suonare” con Dado Bargioni. Con lui Matteo Pacifico al clarinetto, Dario Vezzani al basso e Fabio Volpini alla batteria .

Mercoledì 5 luglio, appuntamento con le sonorità brasiliane del ”TUCANO QUINTET”, guidato dal cantante e chitarrista nordestino ROGERIO TAVARES . Stabilitosi in Italia negli anni ’90, Tavares è uno degli esponenti più conosciuti della musica brasiliana in Italia . Il suo concerto è una cavalcata tra le musiche e i ritmi di quello straordinario universo sonoro che è la tradizione musicale del Brasile. Composizioni originali tratte dal suo più recente lavoro discografico “Rio doce” uscito lo scorso anno e classici tra samba e “MPB” di autori come Djavan, Joao Bosco, Ivan Lins. Al suo fianco una all stars di musicisti affermati a livello nazionale, specialisti del genere, come il pianista Maurizio De Gasperi , il trombettista Maurizio Piancastelli , il bassista Andrea Taravelli e il batterista percussionista Roberto Rossi .

Mercoledì 12 luglio serata da non mancare con l’esibizione della vocalist cinese JEANNE WANG. Originaria della città di Chengdu situata nel sud-ovest della Cina, capoluogo della provincia del Sichuan. Giovane, ma con innumerevoli esperienze alle spalle sia in campo didattico ( è insegnante di canto jazz al dipartimento jazz di Sichuan del Conservatory of Musicof China) che in quello concertistico sia in Cina che fuori. Jeanne Wang è vissuta per qualche anno in Italia studiando canto jazz al Conservatorio di Ferrara. Sarà affiancata dal pianista Federico Rubin , dal contrabbassista Stefano Galassi e dal batterista Gianfilippo Invincibile, trio di qualificati giovani musicisti emergenti suoi colleghi al Conservatorio. Recentemente hanno pubblicato il loro primo album “ Hidden Dances” come “ ”.

Mercoledì 19 luglio il consueto appuntamento con il jazz manouche che conta molti appassionati. Di scena “GAJE’ GIPSY SWING”, una delle migliori formazioni swing manouche più attive della nostra Regione con la presenza di due personaggi tra i più apprezzati e noti virtuosi del genere come il chitarrista Paolo Prosperini e il violinista Alessandro Cosentino, coadiuvati dal chitarrista Alessandro De Lorenzi e dal contrabbassista imolese Francesco Cervellati. La serata ci porterà nelle magiche atmosfere sonore rese celebri del mitico Django Reinhardt e dal “Hot Club De France” nella Francia tra la fine degli anni ’30 e ’40. Swing a go go per tutti.

Mercoledì 26 luglio il quintetto jazz imolese dei “ROYAL T” guidato dalla la vocalist Virginia Mancaniello. Attivi da qualche anno formati dal chitarrista Gigi Foschini, dal pianista Fabio Landi, dal contrabbassista Alberto Giovannini e dal batterista Roberto Bianconi. Presentano un repertorio mainstream tra standards jazz, bossa nova e canzone d’autore italiana rivisitata in chiave jazz .

Mercoledì 2 agosto ci sarà il Quartetto della giovane vocalist pugliese Carmen Lina Ferrante, vincitrice a Piacenza del Concorso Bettinardi edizione 2021. Il giovane quartetto si è formato all’interno del Conservatorio di Bologna dove studiavano i quattro componenti. Una proposta intrigante e originale ci un mix tra jazz, improvvisazione e tradizione popolare sia italiana che balcanica. Al fianco di Carmen troviamo il pianista Vincenzo Bosco, il contrabbassista Sergio Mariotti e il batterista Francesco Benizio .

Mercoledì 9 Agosto la rassegna chiude con il progetto “Tra Miles e Toots” proposto dal quartetto di GUIDO GUIDOBONI. Il noto trombettista e armonicista ferrarese Guido Guidoboni, che, tra le tante sue esperienze, vanta la militanza nello storico gruppo degli AREA nel periodo ‘78/79, propone un tributo al trombettista MILES DAVIS e all’armonicista Toots Thielemans. Due grandi maestri a cui ha dedicato la sua carriera di musicista e didatta. L’alternanza tra l’armonica e la tromba, conferisce alla musica del gruppo una particolarità e originalità interessanti e intriganti. Al fianco del leader un combo di veterani come il pianista Luca Matteuzzi, il contrabbassista Stefano Travaglini e il batterista Stefano Peretto .

I concerti si tengono a IMOLA, al CAFFE’ DELLA ROCCA, Piazzale Giovanni dalle Bande Nere 10 alle ore 21,00. L’ingresso è con consumazione obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 0542/28112.

Il programma è consultabile nei siti http://www.combojazzclub.com/ http://www.caffedellarocca.com .

(v.g.)