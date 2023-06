Castel San Pietro Terme (Bo). Tanti big delle sette note italiane e artisti tutti da scoprire nel ricco cartellone di “Giaz Cafè – La terrazza della musica”. Così la celebre terrazza del locale situato al civico 670 di viale Terme, autentico punto di riferimento per il ritrovo dei castellani tra colazioni, pranzi e aperitivi oltre alla rinomata produzione di un gustoso gelato artigianale, si trasforma nel palcoscenico ideale per i protagonisti della scena musicale nazionale. Ma anche nella location ideale per dare a band e ad artisti meno noti al pubblico l’opportunità di una vetrina concreta attraverso la quale promuovere la propria produzione inedita.

Il cartellone estivo di “Giaz – La terrazza della musica’

Un viaggio in musica, in collaborazione con “Braceria food and music” di Trebbo di Reno, che darà continuità alla programmazione nel periodo invernale, è una sapiente alchimia musicale capace di mettere tutti d’accordo. per abbracciare e scoprire ogni sfumatura dell’arte: dalla consolidata tradizione del cantautorato italiano ai graffi del rock. Per non parlare di quei suoni più ricercati che sfociano in atmosfere jazz, country, black music, beat, disco, musical, funk e perfino nel repertorio della canzone partenopea. Una miscela esplosiva, anche grazie all’esperienza ed alla competenza nel settore dei titolari del locale, che apre un nuovo capitolo nell’intrattenimento del territorio. Location esclusiva, con ingresso a pagamento su prenotazione (tel. 351.6112977 – 051.0062991 – [email protected]), per un centinaio di posti a sedere. Un contesto intimo per valorizzare il feeling tra artisti e pubblico, la vera essenza della musica live.

Il 13 giugno, con inizio alle 21.30, di scena la band bolognese Joe Dibrutto che da oltre 30 anni anima con spettacoli pittoreschi e sound contagioso eventi di ogni tipo.

Due giorni dopo riflettori puntati sulla prima stella del firmamento Giaz: Bobby Solo & Luca Bruno Project. Il re italiano del rock and roll, portato alla gloria internazionale da capolavori immortali come ‘Se piangi se ridi’, ‘Zingara’, ‘Una lacrima sul viso’, arriva in terra castellana con uno show in chiave rock blues all’americana insieme all’interessante trio capitanato dal cantante Luca Bruno.

Il 21 giugno spazio a ‘Giaz in Jazz’ con Trudy Newman (voce), Giulio di Nola ‘The Entertainer’ (pianoforte), Max Turone (basso) e Marco Giolli (batteria).

Il giorno successivo, dalle ore 21.30, ecco Silvia Mezzanotte già vincitrice dell’edizione 2002 del Festival di Sanremo coi Matia Bazar. L’artista felsinea, che vanta anche una florida produzione da solista, proporrà lo spettacolo ‘Le mie Regine’ per celebrare le più belle voci al femminile che hanno segnato il suo percorso artistico. Insieme a lei il pianoforte di Pino De Fazio, il contrabbasso di Luca Cantelli e la batteria di Claudio Bonora.

Country Manners il 24 poi Glamour Beat il 30, un quartetto di musicisti come Annastella Camporeale (voce), Pino De Fazio (pianoforte), Lele Veronesi (batteria) e Marco Dirani (basso) con grandi esperienze alle spalle per completare un mese di giugno sempre in copertina.

Il luglio di ‘Giaz’

Si parte il 6 con la chitarra di Vince Pastano, reduce dal trionfale tour con Vasco Rossi del quale ha prodotto pure le ultime fatiche discografiche, insieme ai Noise Breakers per una full immersion heavy-rock-blues di ispirazione anni Settanta.

Guitar hero ancora protagonisti il 13 con Ricky Portera, fondatore del gruppo degli Stadio e storico collaboratore di giganti come Lucio Dalla, Ron, Eugenio Finardi, Loredana Bertè, e il 20 con Federico Poggipollini & The Crumars. Un nome una garanzia quello di ‘Capitan Fede’ tra Litfiba, Ligabue e una carriera solista da incorniciare.

Senza dimenticare il 19 con ‘Napul’è Jazz Trio’ guidato dal musicista casertano Sally Cangiano reduce dal trionfo d’ascolti della puntata della trasmissione ‘Dalla strada al palco’ di Raidue, condotta da Nek, con l’omaggio ‘Napul è’ per il mito Pino Daniele. Una band impreziosita dalla presenza di Pino De Fazio (pianoforte), Davide Ranoia (chitarra) e Massimo Tagliata (fisarmonica).

Il 27 luglio fuoco alle polveri con l’energia dei bolognesi Qvintessence per una serata a tutta decibel sull’asse Nu-Grunge e Progressive-Rock.

“Crediamo molto in questo progetto musicale pensato per riattualizzare quella che un tempo era la piacevole tradizione delle esibizioni degli artisti e delle band dal vivo nei locali del territorio – spiegano le titolari del Giaz Cafè di Castel San Pietro Terme, Giada Melloni e Annarita Galantini che con il nome d’arte di Trudy Newman si è presa il lusso di finire nella soundtrack della celebre serie televisiva americana ‘Sex and the City’ -. Un rituale, ormai ridotto a sporadiche situazioni attive più che altro nelle grandi città, che ha contributo attivamente alla formazione di intere generazioni di artisti oggi protagonisti dello scenario musicale nazionale”.

E ancora: “La volontà è quella di dare spazio ai giovani, ai sogni e alle emozioni puntando, più in generale, sul patrimonio del repertorio inedito che va sostenuto, incentivato e alimentato. A tutto questo abbiamo pensato di abbinare alcuni grandi nomi della musica di casa nostra, invitati ad esibirsi in un contesto suggestivo a misura d’artista per un crescente scambio sinergico con il pubblico, per trascorrere delle serate all’insegna della buona musica e della sana convivialità. Una proposta innovativa per una città come Castel San Pietro Terme nell’intento di trainare anche quella vocazione sociale che appartiene all’essenza più genuina dell’arte. Il futuro? Dare respiro e continuità al programma. La pianificazione dei mesi di agosto e settembre non sarà da meno poi toccherà all’inverno da vivere alla ‘Braceria food and music’ di Trebbo di Reno”.