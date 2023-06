Imola. Grande emozione tra i partecipanti all’inaugurazione della Camera delle Mamme, il miniappartamento con stanza da letto a 2 posti, soggiorno-cucina e bagno, inserito all’interno del reparto di Pediatria e Nido e dedicato alle mamme che devono stare accanto al loro neonato trasferito dopo la nascita in Patologia Neonatale (PEPN), realizzato grazie alla raccolta di oltre 45mila euro di fondi provenienti da tanti donatori della nostra comunità.

Un progetto di umanizzazione dell’ambiente ospedaliero, realizzato grazie ad una campagna di raccolta fondi lanciata ufficialmente un anno fa, il 9 giugno 2022, e che ha visto in questi mesi la concreta partecipazione di privati cittadini, associazioni e aziende del territorio che hanno contribuito direttamente e attraverso l’organizzazione di iniziative ricreative, sportive e di spettacolo che hanno coinvolto, in un circolo virtuoso solidale, tutta la comunità locale.

Sono stati raccolti in totale 45.500 euro, comprensivi del valore di alcune donazioni in natura, a cui si aggiunge la fondamentale donazione della progettazione e della direzione dei lavori dall’architetto Silvia Penazzi, Presidente dell’Associazione Glucasia A.Di.C.I. che ha seguito personalmente ogni momento dei lavori, condiviso con l’équipe i materiali per gli interni, le finiture e gli arredi ed è stata tra le principali promotrici della raccolta fondi.

Dopo il taglio del nastro da parte dell’Assessora al Welfare del Comune di Imola Daniela Spadoni, dei direttori generale e amministrativo Andrea Rossi e Maria Teresa Donattini e dell’équipe della Pediatria guidata dalla dr.ssa Laura Serra, e la benedizione da parte del Vescovo di Imola Monsignor Giovanni Mosciatti, la cerimonia è proseguita alla sala conferenze dell’Ospedale alla presenza di molte delle persone che hanno a vario titolo contribuito alla realizzazione del progetto.

“Il primo pensiero è quello di ringraziare tutti i donatori, presenti in sala e non, che ci hanno permesso di poter vivere una giornata come questa – ha aperto il direttore generale Rossi – Ancora una volta, c’è una stata una grande dimostrazione di generosità da parte del nostro territorio e una reale partecipazione della comunità che ha dato vita e raggiunto un obiettivo importante per l’umanizzazione dell’Ospedale”.

“E’ un progetto che mi è piaciuto da subito e mi piace molto – ha dichiarato l’assessora Daniela Spadoni – Mi ha colpito in particolare una parola ricorrente: umanizzazione. Un elemento che ha guidato l’ideazione e la realizzazione di questo progetto, dedicato al sostegno delle donne e delle madri in una fase particolarmente delicata. Volevo ringraziare i progettatori, perché non sono stati solo progettisti, ovvero semplici tecnici, ma ideatori di un luogo che rispondesse a bisogni anche emotivi di chi lo abiterà e realizzato l’obiettivo, attraverso il coinvolgimento dell’intera comunità. Ringrazio quindi questa comunità, che ha reso concreta la solidarietà e la sussidiarietà, come solo in una dimensione come quella della nostra Azienda è possibile fare”.

Anche il vescovo Giovanni Mosciatti ha ribadito come resta sempre stupito dalle espressioni di generosità e di solidarietà di questo territorio ed espresso la propria gioia per la possibilità che viene data alle mamme di vivere un momento così particolare della loro vita in un ambiente confortevole, sottolineando l’importanza di mettere in primo piano la nascita.

“La Camera delle Mamme era un progetto a cui ambivamo da tempo, ma che non era possibile realizzare esclusivamente con fondi pubblici, non trattandosi di una stanza di ricovero ospedaliero, ma di un ambiente dedicato ad ospitare neomamme che stanno accanto al loro piccolo, ricoverato dopo la nascita per una delle diverse patologie neonatali che richiedono terapia ed assistenza ospedaliera e che ne impediscono l’immediata dimissione dopo la nascita – spiega Laura Serra, direttrice del reparto di Pediatria e Nido dell’Ausl di Imola –. L’importanza di rendere questi locali accoglienti ed intimi è legato alla particolare condizione in cui si trovano le neo mamme che lo abitano: l’affaticamento sia fisico che mentale legato al travaglio e al parto, la nascita che costituisce un momento emotivamente stressante, oltre alle modifiche ormonali post partum determinano nella maggior parte delle madri uno stato malinconico denominato baby blues o maternity blues che raggiunge il picco 3-4 giorni dopo il parto, estremamente amplificato nel caso di necessità di ricovero del neonato. Ben si comprende quindi quanto ospitare queste donne in una caratteristica stanza di degenza ospedaliera risultasse inadeguato a questo stato. Quello che è stato realizzato è tutto merito vostro e ci tenevamo davvero che poteste vederlo e toccarlo con mano, grazie a Silvia Penazzi e a tutti i donatori, e alla direzione generale che ci ha sostenuto in questo percorso sfidante”.

Per questo l’équipe di Pediatria ha pensato di attivare una raccolta fondi di comunità, ideata a fine 2019 ma bloccatasi con l’arrivo della pandemia e riproposta con forza nel giugno 2022, grazie all’entusiasmo dell’Architetto Penazzi e ad un primo pool di sostenitori dell’iniziativa.

Le malattie più frequenti che esigono il ricovero del neonato sono ittero, difficoltà respiratoria, ipoglicemia, prematurità e/o il basso peso alla nascita, infezioni, difficoltà di alimentazione. Ci sono poi neonati con malattie più severe, che vengono trasferiti alla nascita in Terapia Intensiva Neonatale al Policlinico di S. Orsola a Bologna e rinviati ad Imola una volta superata la necessità di cure intensive. Nel 2022 i nati sono stati in totale 749, i ricoverati in PEPN 126 (154 nel 2021 su 824 nati) con degenza media di 4,5 giorni.