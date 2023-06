Padova. Oro nazionale alla trave e ammissione diretta ai Campionati Italiani Assoluti per Carolina James, quarta classificata nella prima edizione della Coppa Campioni, nuova formula competitiva organizzata dalla Federazione Ginnastica d’Italia per stabilire l’ammissione all’Assoluto dei primi di settembre 2023.

Una gara veramente complicata per la presenza di oltre cento ginnaste italiane e la qualifica diretta agli Assoluti riservata solamente alle migliori 6. La Ginnastica Biancoverde di Imola ha schierato le due migliori ginnaste Alessia Guicciardi e Carolina James al weekend di gare che prevedeva prove venerdì 9, gara All Around il sabato e finali per attrezzo la domenica 11 per le migliori otto qualificate per ogni specialità.



Alessia esegue molto bene tre attrezzi e si qualifica per la finale al volteggio, però non centra le primissime sei posizioni della gara poiché alla trave incappa in una caduta e qualche imprecisione. Nella finale al volteggio però si piazza al quarto posto con un bellissimo Tsukahara avvitato e provando per la prima volta in gara il salto Yourchenko teso con un avvitamento e mezzo, che non appena eseguito alla perfezione le regalerà sicuramente molte soddisfazioni di classifica.

Carolina centra la gara e si qualifica agli Assoluti 2023 con grinta, provando anche con successo, sebbene ancora da perfezionare, nuove diagonali e salti artistici di grande difficoltà al corpo libero. Alle parallele poi introduce il nuovo esercizio con i due salti Ricna e Tkatchev ed entra in finale classificandosi al quarto posto per un soffio ai piedi del podio. Il podio nazionale di specialità arriva poi con la bellissima vittoria alla trave, con un esercizio perfetto nel quale riesce a collegare tutte le serie previste e a incantare pubblico e giuria con una precisione di esecuzione assoluta.