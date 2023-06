Forza Italia ormai da tempo non è più in consiglio comunale nel circondario e Silvio Berlusconi, morto il 12 giugno a 86 anni, non è mai venuto a Imola, ma il suo partito è stato a lungo presentee nelle istituzioni di Imola e circondario. L’ultima persona che fino al 2018 ha tirato le file di Forza Italia nel territorio imolese è stato Francesco Mariani, fino al 2018, che è stato per 15 anni capogruppo di Fi a Dozza.

“Abbiamo perso un grande leader, lo ricordo con profondo affetto – spiega Mariani -. Ebbi l’onore di parlare direttamente con lui per telefono durante un pranzo dedicato al giornalino mensile che facevamo allora a Dozza, ‘L’Informativo’. Ci sorprese molto favorevolmente la sua attenzione a una piccola realtà come la nostra. Abbiamo perso un personaggio molto amato e assai odiato a mio avviso ingiustamente da alcune forze politiche, proprio lui che ha sempre cercato di fare il bene del nostro Paese. Penso che ciò sia da riconoscergli sicuramente, anche il teentativo di accordo con Gheddafi cercava di porre rimedio a una situazione che poi è degenerata. Ho condiviso le sue idee fin dal 1994, quando entrò in campo”.

Nicolas Vacchi è stato in passato capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale: “Come vicepresidente del consiglio comunale di Imola e presidente del gruppo Fratelli d’Italia oggi, esprimo il cordoglio per la morte del presidente Silvio Berlusconi. Poche settimane fa, anche il presidente del consiglio Giorgia Meloni aveva ricordato come il Cavaliere sia stato il perno storico e attuale del centrodestra unito. Se oggi esiste una espressione politica che unisce la forza popolare, conservatrice, liberale, cristiana, è grazie anche a lui. Egli era quindi un padre nobile per l’unità delle forze dell’attuale Governo italiano, guidato da Giorgia Meloni. La temperanza del presidente Berlusconi lo ha visto fino a pochi giorni fa lavorare assiduamente anche durante i suoi ultimi ricoveri per mediare le situazioni internazionali ma soprattutto per l’interesse della patria ed il bene comune dell’Italia e degli italiani. Un ricordo affettuoso, quindi, ed una preghiera da tutta la nostra comunità politica”.

Questo è il momento del cordoglio e della preghiera. La morte del presidente Silvio Berlusconi ci mette davanti a un dispiacere immenso ma anche alla consapevolezza di aver guardato ad un uomo che ha segnato per sempre la storia di un Paese e di un modo di far politica – spiega la capogruppo azzurra in Regione Valentina Castaldini più volte intervenuta a manifestazioni a Imola-. C’è un punto che mi ha sempre colpito ed è il motivo per cui oggi faccio parte di Forza Italia: Berlusconi non ha tenuto le cose buone solo per sé, ma ha deciso di impegnarsi per un Paese distrutto da Tangentopoli che non credeva più nella politica, dando voce all’Italia del buon senso. Ha recuperato lo spirito originale dei padri costituenti mettendo insieme i mondi moderati di estrazione cattolica, liberale e socialista, la cui naturale fioritura è il saldo posizionamento di Forza Italia in Europa nel PPE. La storia politica di Berlusconi è riassunta per me dalle parole libertà e identità cattolica, liberale e riformista, che sono l’eredità che lascia a chi ama la buona politica”.

“A nome della Città di Imola, dell’Amministrazione Comunale e mio personale esprimo condoglianze e vicinanza alla famiglia, agli amici e alla comunità politica di Forza Italia per la morte del Presidente Silvio Berlusconi – scrive il sindaco di Imola Marco Panieri -. Al di là dell’opinione che ognuno di noi ha coltivato e coltiva su di lui, è stato un protagonista per decenni della vita politica, economica, sportiva e televisiva del nostro Paese. La mia generazione ha vissuto in un dibattito inevitabile e costante legato alla sua figura, ma oggi è il momento del rispetto e del cordoglio”.

