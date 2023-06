Imola. Ancora una volta i sindacati alzano la voce sulla situazione dell’Azienda Usl di Imola. A dare il là alle critiche il recente comunicato con il quale l’Azienda sanitaria ha comunicato diversi risultati positivi in termini di qualità dei servizi di diversi reparti dell’ospedale Santa Maria della Scaletta.

“La positività di questi risultati ha però un altro lato della medaglia, le oramai annose criticità di personale ancora presenti in diverse unità operative che si traducono in un peggioramento delle condizioni di lavoro a causa dell’incremento di ore di lavoro straordinarie e in reperibilità, richieste di doppi turni, salti di riposo e in alcuni casi non garanzia delle undici ore di riposo tra un turno e l’altro”.

Nell’occhio del ciclone sono diversi reparti: medicina A, medicina B, blocco operatorio e centrale di sterilizzazione, geriatria, pediatria, ortopedia, che “oggi versano in forte criticità di personale nonostante il piano di riduzione estiva dei servizi”.

Tante le segnalazioni che riguardano “un numero di organici di sostituzione non idonei a coprire le assenze, la mancanza di un numero adeguato di operatori socio sanitari (Oss), in particolare nelle fasce notturne nei reparti di degenza, l’incremento esponenziale dei carichi di lavoro”.

Tra le cause individuate da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl “anche il piano di rientro che la Regione ha chiesto alle aziende sanitarie sul fronte del personale dopo le assunzioni straordinarie Covid, con l’input di tornare ai numeri di personale del 2019, che stiamo contestando a livello regionale. Ma allo stesso tempo ci aspettiamo che l’Ausl evidenzi le criticità in essere e discuta con le organizzazioni sindacali soluzioni condivise, anziché minimizzare e far ricadere le conseguenze sui lavoratori”.

Le criticità

Secondo Cgil, Cisl e Uil sono diverse le criticità in essere. “La programmazione dell’attività estiva del blocco operatorio che ci è stata presentata, ad esempio, prevede circa trenta sedute di sala operatoria in più rispetto all’anno precedente in un contesto in cui permane la criticità del superamento delle reperibilità mensili del personale infermieristico di gran lunga superiore alle 7 previste contrattualmente. A ricaduta l’attività della centrale di sterilizzazione, che garantisce la strumentazione, sopperisce all’aumento di carico del lavoro attraverso una richiesta da parte dell’azienda di una attivazione di reperibilità per il mese di maggio e giugno che si presume verrà prorogata. Maggiori reperibilità significa turni aggiuntivi rispetto a quelli già fatti. Per mantenere la programmazione della sala operatoria, le attività correlate sono aumentate anche perché la strumentazione per la robotica necessita di tempi di sterilizzazione più lunghi. Tutto questo gestito a senza aumento di personale”.

Altro tema che solleva perplessità “è la rimodulazione prevista per per il mese di luglio e agosto del servizio Rti (Residenza trattamento intensivo) che garantisce l’appropriatezza dell’intervento per pazienti in condizioni di scompenso psicopatologico acuto o subacuto. La salute mentale è un diritto, è un bene comune finalizzato al benessere sociale. I 10 posti letto presenti saranno chiusi e trasferiti presso la clinica per la salute mentale di Villa Azzurra di Riolo Terme. La motivazione di garanzia delle ferie estive del personale e l’impossibilità in brevi tempi di formazione del personale si contrappone alla discussione fatta sui numerosi tavoli sindacali che si sono succeduti negli ultimi anni per trovare una soluzione organizzativa appropriata al servizio. Non solo, siamo a ribadire che questa situazione per noi è fondamentale che sia circoscritta alla temporaneità del periodo estivo e non oltre”.

Cgil, Cisl e Uil, anche a fronte di mobilitazioni in corso a livello nazionale, ritengono “inaccettabile la riduzione del perimetro pubblico e l’impoverimento dei servizi a carico del sistema sanitario nazionale. Da ultimo ad oggi le lavoratrici e i lavoratori di quel reparto non sanno ancora dove la direzione infermieristica intende ricollocarli durante il periodo estivo”.

Sempre in merito al piano delle riduzioni estive, un altro rilievo riguarda il servizio immuno-trasfusionale che garantisce l’assegnazione di emocomponenti (sacche di sangue e plasma) e plasmaderivati a favore degli assistiti del territorio. “Da anni abbiamo chiesto di attivare il servizio trasfusionale H24 per permettere di gestire l’urgenza e l’emergenza in maniera tempestiva, chiedendo il reclutamento del personale in previsione della cessazione per pensionamento di tecnici di laboratorio. Oltre al recupero del turnover, la richiesta è stata anche di ulteriori unità, così da eliminare le reperibilità notturne e festive e garantire un’apertura H24 del servizio. Purtroppo rileviamo il ritardo di presa in carico di questa delicata problematica che ha una conseguente ricaduta negativa su tutto l’ospedale. Ad oggi sono stati reclutati quattro tecnici di laboratorio di cui tre da pochi mesi e per questo non formati alla possibilità di gestire sacche di sangue in autonomia ed in reperibilità su un totale di otto tecnici di laboratorio. Di conseguenza durante il turno notturno e nei festivi sarà il personale dei reparti a gestire il supporto trasfusionale dei pazienti con ulteriore carico di lavoro e di responsabilità. Da ultimo gli infermieri di anestesia del blocco operatorio dovranno entrare in caso di emergenza in reperibilità in due unità anziché una sola per ritirare le sacche di sangue aumentando ulteriormente il numero delle reperibilità attive mensili”.

Non solo critiche di merito, ma anche di metodologia: “Ci chiediamo come mai la direzione non abbia ritenuto necessario informare le organizzazioni sindacali su un tema così importante e delicato sul fronte della sicurezza del lavoratore e del paziente. In secondo luogo riteniamo ulteriormente gravoso l’impegno richiesto da parte tutti gli operatori con tempistiche di formazione così strette all’interno di un sempre più impegnativo periodo estivo con un oggettivo aumento dei carichi di lavoro. Riteniamo infatti che vada dato corso all’impegno dell’azienda nell’attivazione di tavoli decentrati per discutere con le organizzazioni sindacali delle criticità dei reparti e servizi, che al contrario diventa superfluo se determinate decisioni sono già state prese. L’obiettivo della valutazione numerica e oggettiva degli organici di base e di sostituzione deve essere concreto, urgente e non più rinviabile. I lavoratori dell’Azienda sono stremati per la continua disponibilità professionale loro richiesta e la mancata osservanza dei loro diritti di conciliazione vita lavoro e di rischio lavoro correlato”.