Imola. Venerdì 1° settembre, alle 21.30, arriva il grande concerto di Piazza Matteotti, l’evento più atteso di questa ventisettesima edizione di Imola in musica. Anche quest’anno una delle band più amate del panorama musicale italiano sarà protagonista del concertone sul palco principale del festival: gli artisti di punta dell’edizione 2023 saranno i Tiromancino, guidati da Federico Zampaglione, che porteranno a Imola il loro Summer Tour 2023 con la partecipazione di Enula, una tra le più apprezzate giovani cantautrici italiane.

La band che accompagnerà sul palco Federico Zampaglione è formata da Antonio Marcucci alla chitarra, Francesco Stoia al basso, Marco Pisanelli alla batteria e Fabio Verdini al piano e tastiere.

I Tiromancino ripercorreranno i brani più iconici della loro carriera come La Descrizione di un Attimo, Due Destini o Amore Impossibile. Nello spettacolo live, scritto e diretto da Federico Zampaglione, le canzoni più recenti si alterneranno agli innumerevoli successi che hanno costellato l’ormai trentennale carriera della band romana. Sarà un’occasione per ascoltare i brani che ci hanno accompagnato durante la nostra vita: un momento speciale e unico nel suo genere.

I Tiromancino sono una delle band più longeve d’Italia. Dopo dodici album in studio, quattro film di Federico Zampaglione (più uno in lavorazione) sono una delle band più importanti d’Italia nonché tra le più ascoltate in radio. Il brano Due Rose con Enula (uscito il 14 aprile) è tra i brani più passati in radio e costantemente in top 20 Ear One. Enula è una delle nuove cantautrici italiane più apprezzate. Conta oltre 25 milioni di stream sulle piattaforme e collaborazioni con Franco126, Dardust, Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, Mr. Rain, Ibisco e Katoo, e sarà sul palco di piazza Matteotti per affiancare i Tiromancino con interventi sia in apertura che durante il concerto.

In Piazza Gramsci (ore 21) la serata sarà dedicata alla musica folk pugliese grazie al gruppo Chi sonä e cantä no nmórë majï che proporrà uno spettacolo intitolato La Puglia suona bene. Il progetto nasce come produzione del Festival Carpino in Folk 2021, sotto la direzione musicale di Antonio Pizzarelli e Guido Sodo, e trae spunto dai sonetti di Carpino e dai loro autori e interpreti, i celebri Cantori. Da qui parte un viaggio che passa per le frasi taglienti di Matteo Salvatore, altro grandissimo Cantastorie, che ha raccontato la fame, la miseria e lo sfruttamento dei braccianti, oltre a storie d’amore piene di spaccati del Sud. Il viaggio costeggia sempre la Tradizione Pugliese, approdando talvolta su isole di musica dei giorni nostri, che di questa è figlia. A portare i loro contributi, musicisti che da anni seguono questo genere di rotte, fra cui alcuni giovani del Gargano: Antonio Pizzarelli (sax soprano e clarinetto), Guido Sodo (chitarra, mandoloncello, oud e voce), Paolo Caruso (percussioni), Giovanni Calcaterra (contrabbasso), Vincenzo Aniello (chitarre), Antonella Gallo (voce) Gaia D’Elia (voce), Michele Russi (tamburi a cornice e tamburello) e Biagio Miele (tamburi a cornice e voce). Per info e contatti: [email protected]

Spostandosi in piazza della Conciliazione (piazza dell’Ulivo), sempre nella serata di venerdì 1 settembre, incontriamo i GuerzonCellos, un duo di violoncellisti unico al mondo che si esibirà in The Barock side of the Cello. I generi musicali eseguiti da GuerzonCellos sono eterogenei e spaziano dal barocco al jazz e al rock, con l’aggiunta di composizioni inedite. L’energia eccezionale incontra il virtuosismo rendendo i loro concerti un’esperienza unica. Il duo bolognese è composto da Tiziano ed Enrico Guerzoni, figlio e padre, che non solo suonano il violoncello in un modo raramente sentito prima, ma lo celebrano come uno strumento di espressione musicale incredibilmente eclettico. Interpretazioni furiose di classici barocchi e ri-arrangiamenti creativi di brani jazz e rock trasformano i loro concerti in una performance altamente sofisticata. L’apice delle loro capacità tecniche e creative si trova nelle loro stesse composizioni quando Tiziano ed Enrico mescolano influenze musicali dal 18° secolo, elementi psichedelici, jazz, improvvisazioni e folk tradizionali. Per info e contatti: [email protected]

Nell’ambito della rassegna musica, musiche si terrà presso il Verziere delle monache una serata dedicata alla Cumbia che, a partire dalle ore 20, vedrà alternarsi dj-set, dibattiti e concerti. In particolare alle ore 20.30 Marco Boccitto intervisterà Davide Toffolo (Tre Allegri Ragazzi Morti) in un talk dedicato al graphic novel Il cammino della Cumbia (Oblomov, 2018); seguirà alle ore 21.30 il concerto del Cumbia Poder Trio di Carlos Forero. Cumbia Poder assume come centro focale del suo repertorio la musica colombiana, quindi la cumbia, il vallenato, la musica andina e quella di matrice più africana. Il repertorio si arricchisce dei ritmi e delle sonorità di tutta l’America Latina, dal joropo venezuelano alla musica del Perù, del Chile e dell’Argentina, dalla saya afro-boliviana al son cubano. Conclude la serata al Verziere, alle ore 23, il Cumbia Dj set con Davide Toffolo e Nahuel Martinez.

Il palco di Piazza Medaglie d’Oro ospiterà infine un doppio concerto: si esibirà per primo, alle ore 21, Edoardo Nave, con un repertorio di musica dance ed elettronica; a partire dalle ore 22 sarà poi il turno di Segreta, che si esibirà con una performance fatta di suoni tropicali, pattern ritmici ed ambienti esotici. “Sperimentazione” e “Viaggio” sono le parole principali per esprimere il progetto, che spazia tra vari generi musicali, si avvicina al pop, con una forte componente di elettronica ed R&B. Serata a cura di Ca’ Vaina e Andrea Montefiori.

Buskers

Le vie del centro storico saranno animate nella sera del 1 settembre dai seguenti musicisti di strada: Luca Blues Man (rock/blues), Emanuele Conte (cantautorato pop), Wild Angels (country music & line dance), Alex Magnani (musica cantautorale e folk). La mappa col posizionamento dei gruppi nelle strade del centro storico sarà disponibile al Punto Info del festival, in Piazza Caduti per la libertà.

Una volta terminati i concerti nel centro storico della città, per tutti coloro che desiderano continuare a ballare, la festa musicale si sposterà al Parco delle Acque Minerali con l’After Show Imola in musica, un dj-set a cura di Acque Minerali – Al Parco srls che vedrà la partecipazione de Il Pagante (ingresso a pagamento).

Callas

spettacolo musicale di burattini tra Madame Butterfly e la storia di Maria Callas, con Compagnia Artisti Molesti

a cura di Estro Lo Spazio delle Idee

Nuova scuola di musica Vassura Baroncini – ore 17

La notte dei pupazzi

bimbi e bimbe potranno portare alla Nuova scuola di musica il loro pupazzo preferito e lo lasceranno per una sola notte alle cure dei musicisti. Cosa faranno i pupazzi durante la notte? Il mistero sarà svelato sabato 2 settembre alle ore 10.30 quando i bimbi torneranno a prendere i pupazzi per vivere insieme a loro una piccola sorpresa. Età consigliata 3-6 anni, posti limitati con prenotazione obbligatoria al numero 0542 602470 (dalle ore 8,30 alle ore 12,30)

Chiosco Caffè della Rocca – ore 18

Musica alla corte di Caterina Sforza

sinfonie e melodie rinascimentali eseguite dal consort di flauti traversi Suoninvento, diretto da Paola Tarabusi; a seguire, aperitivo rinascimentale

a cura di associazione Imola Experience in collaborazione con IC7

Le Origini Villa – Caffè/Pasticceria – ore 18.30

Villa in musica – Sacher Sound Dj Rovinazzi

aperitivi e after dinner con selezione musicale funky/pop

a cura di Le Origini Villa

Chaimandir – ore 18.30 e 20.30

Filippo Fiorini – Didjeridoo solo

esperienze sonore dall’antica cultura aborigena australiana

a cura di Chaimandir

Convento dei Frati Cappuccini – dalle 19.30

Mercatino in musica

Raccolta fondi pro Turchia terremotata

il mercatino del riuso apre le porte per una festa a base di musica live. Dalle 19,30 tanto folk, rock e pop; stand gastronomico a cura di Botteghe e Mestieri; birra artigianale di Malti e Bassi

a cura di Missione per Bene ODV

Top of the Hops – ore 20

Musica a caduta

musica dal vivo e birra artigianale

a cura di Top of the Hops

Caffè Emilia – ore 20

Rock a tutta birra con BluesDozer

live music e favolosi hamburger in collaborazione con Bonelli Burgers

a cura di Caffè Emilia

Convento dell’Osservanza

Yatra – un pellegrinaggio dal passato al presente

ore 20 – apericena con raccolta fondi per il restauro del Convento dell’Osservanza

ore 21 – Raidho in concerto. Dagli antichi miti del nord Europa fino al rock d’ambiente e rock progressivo dei giorni nostri

a cura di Comitato RestaurOsservanza

Verziere delle monache

musica, musiche – Cumbia, baile de negros

ore 20 – Dj Set Cumbia – Marco Boccitto – drinks & food truck

ore 20.30 – Podcast Live Il cammino della Cumbia – Marco Boccitto (giornalista e conduttore radiofonico Rai Radio3) dialoga con Davide Toffolo sul graphic novel Il cammino della Cumbia (Oblomov, 2018)

ore 21.30 – Cumbia Poder Trio in concerto: Carlos Forero (voce e chitarra, dalla Colombia), Andrés Langer (piano, synth, fisarmonica, voce, dall’Argentina), Marco Zanotti (batteria, percussioni, voce)

ore 23 – Cumbia Dj set con Davide Toffolo e Nahuel Martinez

a cura di Centro giovanile Ca’ Vaina e Combo Jazz

Piazzetta San Francesco – ore 21

Robidone & Friends per la Romagna

show Robotico-musicale e di intrattenimento con l’eroe green Robidone e i suoi robot-amici, musicisti e cantanti, a sostegno delle comunità colpite dalle alluvioni. Partecipa anche tu a Robidone2030-Romagna Sostenibile: eco-quiz, giochi e gadget per il progetto di raccolta fondi contro il cambiamento climatico a favore del nostro territorio

Palazzo Monsignani – ore 21

Aestiva – 4^ ed. del Concorso Canoro di Inediti

una giuria d’eccellenza capitanata dal M° Roberto Costa decreterà il vincitore del contest dedicato ai musicisti imolesi Under-30

a cura di Associazione Argo a.p.s.

Rem Parrucchieri – ore 21

Keep Out Blues live music

soul / funky / blues

a cura di Rem Parrucchieri

Rocca sforzesca – ore 21

Imola in danza – XI Edizione

la danza è una disciplina molto presente nel territorio imolese. La serata coinvolgerà le migliori scuole di danza del comprensorio e la presenza di ospiti nazionali ed internazionali. Con la partecipazione delle scuole: Alquimia Flamenca, Amarack’mand A.S.D., Aritmodi A.S.D., Art Lab Spazio creativo, BB Group Academy A.S.D., Chicco Ravaglia, Gamma Club, Imola Danza e Musical A.S.D., Indipendance Studio, Mucca Dance, Scarpette e Tutù

direzione artistica Cinzia Ravaglia

Piazza della Conciliazione – ore 21

The Barock side of the cello

GuerzonCellos in concerto

Tiziano ed Enrico Guerzoni sono un duo di violoncellisti unico al mondo, con un repertorio che spazia dal barocco al jazz e al rock, impreziosito da composizioni originali

Bar Ai Giardini – ore 21.15

Three Tones in concerto

Fabio Mazzini (chitarra), Luca Pasotti (basso), Andrea Tedaldi (batteria)

a cura di Bar Ai Giardini

Café Porteño – ore 21.30

Live Music cocktails e musica dal vivo

No Order in concerto

a cura di Cafè Porteño