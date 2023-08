Il marchio Smeg è noto pressoché a tutti: anche se non si possiedono elettrodomestici Smeg nella propria casa, è facile associare questo nome agli iconici frigoriferi colorati che siamo ormai abituati a vedere in numerosi ambienti. Dal momento della sua fondazione, avvenuta oltre 70 anni fa, Smeg ha accresciuto il proprio business fino a diventare un punto di riferimento indiscusso nel mondo degli elettrodomestici, a livello sia nazionale che internazionale. Se vi interessa conoscere più da vicino questa multinazionale, proseguite nella lettura dell’articolo per scoprirne la storia, i progetti e la diffusione sul territorio.

Smeg: origini ed evoluzione

Smeg nasce come azienda di smalteria e lavorazione metalli per merito di Vittorio Bertazzoni, che fonda l’azienda presso il suo paese d’origine, Guastalla (RE). Negli anni ‘50 si cominciano a produrre i primi elettrodomestici per la cottura, con la realizzazione nel 1956 di Elisabeth, una delle prime cucine a gas provvista di accensione automatica. Negli anni ‘60 viene prodotta Niagara, la prima lavastoviglie al mondo con capienza di 14 coperti. L’offerta di prodotti Smeg si allarga e si arriva ai piani cottura, forni da incasso (anni ‘80), lavelli e cappe d’arredo (anni ‘90). Sempre negli anni ‘90, nascono i famosi frigoriferi FAB, che richiamano lo stile anni ‘50 e nel giro di poco tempo diventeranno uno dei simboli indiscussi del marchio Smeg. Ad oggi Smeg è una multinazionale rinomata che conta filiali in Francia, Regno Unito, Belgio, Spagna, Germania, Olanda, Paesi scandinavi, Portogallo, USA, Russia, Sud Africa, Ucraina; Australia, Kazakistan, Polonia, Messico, Hong Kong, Singapore e Cina.

Il prodotto di punta dell’azienda: il frigorifero

A partire dalle prime linee di frigoriferi vintage lanciate negli anni ‘90, il frigorifero si è rapidamente affermato come il prodotto di punta di Smeg. I modelli sono davvero tanti e divergono per design e funzionalità, ma di certo rappresentano tutti un’eccellenza del marchio made in Italy. Smeg propone frigoriferi a libera installazione e da incasso, ma anche modelli più sofisticati come i frigoriferi side by side, tipici delle cucine americane. Una delle grandi particolarità dei frigoriferi Smeg risiede nel design, l’azienda non si è infatti limitata agli iconici frigoriferi colorati, ma nel tempo ha proposto un gran numero di decorazioni speciali e innovative, come Snoopy, Coca Cola, Black Velvet… Un’operazione che contraddistingue nettamente Smeg rispetto alla concorrenza, rendendo questi frigoriferi immediatamente riconoscibili. Ad oggi gli elettrodomestici Smeg si possono acquistare comodamente online sugli appositi e-commerce, ma vista la grande popolarità del marchio, non sorprende che ci siano anche molti showroom di frigoriferi Smeg diffusi nelle grandi città come Roma, dove è possibile osservare da vicino i prodotti in funzione e accedere a servizi di consulenza personalizzati da parte di esperti del settore.

House of Coffee, il progetto internazionale firmato Suntimes

House of Coffee è uno degli ultimi progetti di Smeg, inaugurato durante la Design Week di Milano, quando è stato curato l’allestimento dello showroom Smeg in Via Moscova con un evento musicale ad hoc. Ma in cosa consiste di preciso? Con House of Coffee Smeg ha ideato uno spazio – digitale e non – affidato a Suntimes, agenzia creativa indipendente che ha già operato con Smeg in altri progetti con ottimi risultati. In questo spazio, che si configura sostanzialmente come un digital hub per gli elettrodomestici Smeg relativi al caffè, il marchio consolida la sua reputazione nel settore proponendo agli utenti un’autentica esperienza. Sul sito web dedicato, infatti, è possibile trovare ricette specifiche per le macchine Smeg, visualizzare i prodotti, ma anche leggere articoli e approfondimenti dei designer volti a informare gli utenti sulle ultime novità targate Smeg.

Smeg al cinema

Negli ultimi anni, Smeg ha puntato sempre di più su uno strumento di comunicazione in particolare: il cinema. Il marchio emiliano è entrato in numerose pellicole come Transformers, Wallace & Gromit e il live action Fab28 con Nicole Kidman, complice la spiccata personalità degli elettrodomestici Smeg, che con il loro tono vintage rievocano le atmosfere degli anni ‘50. E non si può non citare l’ultimo fenomeno: Smeg è approdato anche nel film record di incassi dell’estate 2023, Barbie di Greta Gerwig. Nei primi minuti del film, infatti, si vede la protagonista Margot Robbie nell’atto di preparare la colazione, ed ecco che sullo schermo fa la sua comparsa un tostapane Smeg, rigorosamente rosa. Insomma, sembrerebbe che Smeg abbia trovato la sua dimensione di comunicazione ideale nel cinema, ambito strategico per il colosso emiliano, che sfruttando la visibilità sulle pellicole sta consolidando sempre di più il proprio ruolo nell’immaginario collettivo.