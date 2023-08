Faenza. Tutto pronto in città per ‘Made in Italy’ 2023, la terza edizione della mostra-mercato che propone il meglio della ceramica italiana. La manifestazione è in programma il 2 e 3 settembre e vedrà protagonisti, nelle piazze faentine, 120 artigiani provenienti da tutta Italia.

Made in Italy consolida dunque la sua presenza nel calendario ceramico e culturale faentino, diventando l’evento che, negli anni dispari, si alterna stabilmente ad Argillà Italia, il festival internazionale della ceramica.

Cuore di Made in Italy saranno, anche quest’anno, gli stand degli espositori in piazza del Popolo e nella prima parte di piazza Martiri della Libertà dove i ceramisti offriranno al pubblico una panoramica contemporanea della produzione artistica, artigianale e di design: dai complementi d’arredo agli oggetti per la casa, senza dimenticare gli accessori moda.

Dai colori e forme della tradizione alla ceramica di design, dagli oggetti per la casa ai gioielli, dalle piccole sculture agli oggetti per la tavola e la cucina, Made in Italy sarà, anche quest’anno, un racconto corale della ceramica artistica e artigianale italiana, confermando la grande qualità e le capacità artistiche degli espositori che mettono in campo produzioni uniche e, come descrive il titolo stesso della manifestazione, “Realizzate a mano in Italia”.

Per l’edizione 2023 di Made in Italy i ceramisti che parteciperanno sono stati selezionati da una commissione formata da esperti: Benedetta Diamanti, dirigente del settore Cultura, Turismo, Sport e Politiche internazionali del Comune di Faenza; Claudia Casali, direttrice del Mic, Matteo Zauli, direttore del Museo Carlo Zauli e dal curatore artistico Domenico Iaracà.

La mostra mercato sarà aperta sabato 2 settembre, dalle 10 (inaugurazione in piazza Martiri della Libertà) alle 23, e domenica 3 settembre, dalle 10 alle 20; la segreteria per gli espositori e il Punto informativo, come per le precedenti edizioni, sarà a disposizione con uno stand in piazza della Libertà (angolo corso Mazzini); per i visitatori un secondo punto informativo sarà allestito in piazza Martiri della Libertà.

Nei giorni dell’evento, per facilitare l’arrivo dei visitatori in centro storico, grazie alla collaborazione stretta con Viaggi Erbacci, verrà potenziato, il servizio di navetta elettrica Green-Go bus con una corsa della Linea A ogni 10 minuti da e per il centro storico con capolinea al parcheggio scambiatore di piazzale Pancrazi, dove i visitatori che arriveranno in città potranno comodamente lasciare l’auto nell’ampio parcheggio e poi arrivare nel cuore di Made in Italy. Il servizio del Green-Go Bus ‘Linea A’ in occasione della mostra-mercato sarà attivo sabato 2 settembre in tre fasce orarie: dalle 8.30 alle 10; dalle 12 fino alle 15.30 e infine dalle 17 alle 23. Domenica invece sarà operativo dalle 10 alle 13 e dalle 15 sino alle 21. La Linea A sarà affiancata dalla Linea C (Borgo-Centro) per chi volesse usufruire del parcheggio scambiatore del Centro commerciale ‘Il Borgo’ (capolinea) con un corsa ogni 30 minuti da e per il centro storico: sabato dalle 7.30 alle 10; dalle 12 alle 15.30 e dalle 17 alle 23; domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 sino alle 21.

“Tutto pronto – sottolinea il sindaco Massimo Isola – per una iniziativa che è particolarmente importante per la nostra città. Negli anni la manifestazione, nata nel periodo dell’emergenza Covid per sopperire all’annullamento di Argillà, è diventata iniziativa chiave nel panorama delle manifestazioni culturali e turistiche faentine. Venerdì inaugureremo la terza edizione di una mostra-mercato che sempre più diventa teatro all’interno del quale vanno in scena le principali realtà produttive dell’artigianato artistico italiano in materia di ceramica. Anche quest’anno ci sarà l’occasione di incontrare maestri della maiolica e della porcellana, rappresentanti la molteplicità delle culture territoriali della nostra penisola.

Made in Italy è un evento che rappresenta l’eccellenza ceramica del nostro Paese, un grande comparto artistico e produttivo che impegna migliaia di persone, producendo prodotto interno lordo ma anche identità socio-economica. Ma la ‘due giorni’ che stiamo per ospitare sarà una grande iniziativa legata inesorabilmente a quanto accaduto a maggio, quando le terre e le argille sono state elemento fondamentale nelle alluvioni. Made in Italy cercherà di raccontare invece la parte positiva delle argille, lo sviluppo e la crescita che ruota attorno a questo materiale così storico e importante per la nostra città ma anche così determinante nella creazione di una identità e di una civiltà territoriale. Oltre alla mostra mercato ci saranno anche due grandi mostre prodotte da noi, per raccontare quanto il Made in Italy abbia in realtà un respiro internazionale e contemporaneo. A queste si aggiungerà la presenza dei rappresentanti dell’AiCC, con decine di sindaci di tutta Italia che apriranno e saranno protagonisti di questa manifestazione a dimostrazione di quanta comunità e identità ceramica ci sia in queste municipalità”.

Come per le edizioni precedenti, ad affiancare la mostra-mercato ci saranno appuntamenti, mostre ed eventi che porteranno i visitatori a una vera e propria full immersion nella ceramica italiana, tra artigianato, arte contemporanea e design. Il calendario completo, con giorni e orari di apertura, è disponibile all’indirizzo internet www.madeinitalyfaenza.it.