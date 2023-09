Imola. Sono cominciati i primi incontri per eleggere il nuovo segretario dell’Unione Comunale del Pd del territorio imolese dopo le dimissioni estive di Francesca Degli Esposti per motivi personali. Si tratta di una figura che dovrà coniugare la conoscenza del territorio in vista delle elezioni amministrative a primavera 2024 in ben otto Comuni del Circondario su dieci (esclusi Imola e Castel del Rio) e la volontà di non percepire alcun stipendio o emolumento stante la crisi economica di tutti i partiti che persevera da qualche anno pure in viale Zappi. In pole position al momento c’è il nome del sindaco di Castel San Pietro Fausto Tinti che non può ricandidarsi per un terzo mandato, voluto dalla maggioranza bonacciniana del Pd del territorio imolese (con un lavoro come docente di Veterinaria all’Università) mentre il gruppo della Schlein sarebbe favorevole a un più democratico congresso, magari con più candidati. Ma i tempi sono stretti. A sostituire Tinti sotto il Cassero, che si è detto disponibile a fare il segretario, potrebbe andare l’attuale consigliera regionale Francesca Marchetti che dovrebbe rinunciare a un anno di mandato a Bologna garantendosi però una vittoria probabile nella sua città.

Così come è quasi certa la riconferma della candidatura di Matteo Montanari per il sindaco di Medicina. Le questioni più complicate sono in Vallata, non a Casalfiumanese dove è pronta la ricandidatura di Beatrice Poli, ma a Borgo Tossignano e soprattutto a Fontanelice dove sta lavorando per erogare il consenso del centrosinistra il leghista Simone Carapia, ora consigliere comunale a Imola. Borgo e Fontanelice sono due Comuni che potrebbero diventare contendibili se il centrosinistra non deciderà presto e bene anche perché molti cittadini sono arrabbiati perché non arrivano i fondi per la ricostruzione delle frane post-alluvione di maggio e centrosinistra e centrodestra fanno già a gara da giorni a darsi reciprocamente la responsabilità per il tardivo arrivo dei fondi per la ricostruzione. La colpa è del Governo o degli Enti locali?

(m.m.)