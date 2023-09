Imola. È arrivata alla sua ottava edizione la Stagione concertistica ERF#StignaniMusica, frutto della proficua collaborazione del Comune con Emilia Romagna Festival. La stagione 2023/24 ideata dal direttore artistico Massimo Mercelli comprende dieci appuntamenti tra cui nove concerti con artisti e formazioni musicali di fama internazionale e giovanissimi talenti che si stanno imponendo sulla scena musicale e uno spettacolo di danza con il Re del flamenco Sergio Bernal, e quattro incontri a ingresso gratuito de “L’Opera nel Ridotto”, dedicati alla grande lirica.

A inaugurare la stagione – lunedì 6 novembre 2023, ore 21.00 – l’Orchestra da Camera “Ferruccio Busoni”, una delle prime orchestre da camera sorte in Italia nel dopoguerra e la più antica della regione Friuli-Venezia Giulia, qui diretta dal M° Massimo Belli, con il giovane pianista russo ventiquattrenne, Arsenii Mun, che ha trionfato proprio al 64° Concorso Busoni dove ha vinto per la prima volta da dieci anni con voto unanime e compatto della giuria, con un programma a cavallo tra ‘700 e ‘800, che comprende il Concerto n.1 per pianoforte e orchestra di Chopin, nella trascrizione per orchestra d’archi, la Sinfonia in re maggiore di Andrea Luchesi, uno dei tanti “maestri di cappella” italiani che nel settecento lavorarono in tutta Europa e la celebre Sinfonia degli addii di Franz Joseph Haydn.

È uno spaccato di musica del ‘900 il concerto che l’Ensemble Roma Sinfonietta diretta da Fabio Maestri presenta la sera di lunedì 27 novembre (ore 21.00), in cui viene eseguito l’inizio forte, vigoroso e innovativo dei primi decenni stravinskiani e la musica contaminata dalla spinta della musica popolare di fine secolo. Sarà Peppe Servillo a dare voce e interpretazione al soldato che incontra il Diavolo nell’ormai storico Histoire du soldat di Igor Strawinsky, un “mimodramma” che il maestro russo compose nel 1918 su testo di Charles-Ferdinand Ramuz. La trascinante narrazione dal sapore partenopeo di Servillo, che ha curato la riduzione del testo, pone l’accento sulle radici popolari In programma anche due brani del direttore d’orchestra e compositore italiano Marcello Panni, allievo della scuola di Goffredo Petrassi, che sono il risultato della contaminazione tra musica popolare e musica colta, un po’ come le celebri folk song di Luciano Berio.

Protagonista assoluto del terzo appuntamento – mercoledì 6 dicembre 2023, ore 21.00 – è Martin Kasik uno dei principali pianisti cechi del momento che proporrà un programma centrato sulla trasformazione del pianismo tra la fine del classicismo e il romanticismo, ossia tra la forma rigida, benché splendida, della sonata classica beethoveniana e la libertà formale del pianismo ottocentesco. Kasik si cimenterà in due composizioni di Beethoven, l’op 10 (1798) e l’op 27 (1801), e in due brani di Chopin e Liszt, i due massimi compositori per pianoforte dell’Ottocento, che liberano completamente la forma compositiva del loro strumento, scatenandosi con scherzi, ballate, polke e mazurke il primo, e con rapsodie, fantasie e poemi pianistici il secondo.

Rappresentano, invece, la ‘meglio gioventù’ musicale italiana, quella generazione di ventenni che sta facendosi largo nei cartelloni internazionali con merito, studio, tenacia, i due protagonisti del Concerto di Natale, in programma per mercoledì 20 dicembre (ore 21.00). Sono la giovanissima Erica Piccotti, solista e stella assoluta del violoncello nonostante la giovane età, e Diego Ceretta, direttore principale dell’Orchestra della Toscana, importante formazione che salirà sul palco insieme ai due giovani artisti. Al pubblico imolese presenteranno un brano estremamente virtuosistico, le Variazioni su un tema rococò che Čajkovskij scrisse nel 1876, il Divertimento K136 di Mozart per soli archi e la Sinfonia n.8 di Antonin Dvořák, eseguita per la prima volta solo 13 anni dopo le Variazioni di Čajkovskij.

Il programma dettagliato della rassegna che si protrae fino ad aprile è su www.emiliaromagnafestival.it

MUSICA A 1 EURO

Parte integrante della stagione invernale al Teatro Stignani di Imola è il progetto Educational “Musica a 1 Euro” a coronamento della stagione ERF#StignaniMusica 2023/24, progetto a cui Emilia Romagna Festival tiene molto e che tanta partecipazione ha avuto nelle passate stagioni. Rimarrà immutata per tutti i ragazzi delle scuole imolesi fino a 19 anni la possibilità di accedere a tutti gli spettacoli con un biglietto dal costo simbolico di 1 euro.

La proposta prevede inoltre incontri – concerto e prove aperte in cui i protagonisti dei concerti serali incontrano, parlano, spiegano e interagiscono con i ragazzi. Gli incontri si arricchiranno della presenza di relatori con competenze musicali e didattiche, che stimoleranno gli studenti ad ascoltare, toccare, e vivere la musica, facilitando anche l’interazione con gli artisti.

RINNOVO ABBONAMENTI

9 e 10 ottobre 2023 presso la biglietteria del Teatro Stignani di Imola ore 9-13 e 16-18

NUOVI ABBONAMENTI

11 e 12 ottobre 2023 presso la biglietteria del Teatro Stignani di Imola ore 9-13 e 16-18

PREVENDITE BIGLIETTI

sul sito www.vivaticket.it e nei punti vendita Vivaticket a partire dal 16 ottobre 2023