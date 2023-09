Imola. Moto elettriche, bici e pedoni in pista, nel paddock e nella sala polivalente all’autodromo “Enzo e Dino Ferrari” dal 22 al 24 settembre in occasione della manifestazione “Imola Green”. Una tre-giorni che vuole promuovere, con convegni e prove pratiche l’utilizzo di mezzi ecologici e non inquinanti nelle città a partire da quella in riva al Santerno con contorno di gastronomia e musica“. Imola Green” prenderà il via venerdì 22 settembre, alle 19, nel paddock, con lo Street Food Festival, in collaborazione con Bof, che vedrà l’esibizione dei Manuel Durante, Eiffel 65 e DJ Rosso, sul palco allestito nel paddock.

Sabato 23 settembre si entra nel vivo della manifestazione, sia in pista che nel paddock. In pista si svolgeranno i test drive dalle 9,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 17, che lasceranno spazio alla pista aperta ai pedoni, dalle 17,30 alle 19 (entrata e uscita da box 17-18). Nel paddock, dalle 10 alle 19, l’attività è rivolta soprattutto ai bambini e ragazzi. Saranno infatti presenti istruttori qualificati per l’avviamento alla guida di moto junior (6-17 anni). Da non perdere l’area off-road, allestita dietro la Tribuna Centrale, dove sarà possibile provare moto elettriche da fuoristrada. Poi, dalle 19 alle 0,30 Street Food Festival, in collaborazione con Bof, con musica offerta da Finley, Tieni il tempo con DJ Mare.

Domenica 24 settembre gran finale, con il prosieguo delle attività in pista dalle 10 alle 12, con Imola Bike Day, la pedalata organizzata dalla Città metropolitana di Bologna nell’ambito delle domeniche ciclabili e dalle 12 alle 18,30 l’apertura al pubblico in bicicletta. Nel Paddock, dalle 10 alle 18, come il sabato precedente, l’attività è rivolta soprattutto ai bambini e ragazzi. Saranno infatti presenti istruttori qualificati per l’avviamento alla guida di moto junior (6-17 anni). Prosegue anche l’area off-road, allestita dietro la Tribuna Centrale, dove sarà possibile provare moto elettriche da fuoristrada. Proseguirà lo Street food festival in collaborazione con Bof e l’intrattenimento musicale, con Food Truck, Imola che balla con i DJ del territorio, Cerve e Regaz, Elia Poggi, Simon Vicenti e Rocchi & Lupidi, oltre alla presenza del format Grigliatech.

L’accesso all’Imola Green è gratuito per tutte e tre le giornate dell’evento.

Le dichiarazioni

Marco Panieri (Sindaco Città di Imola): “Imola Green nasce da un coinvolgimento dell’intera città, dal settore automotive all’intrattenimento fino alle giovani generazione, insieme ad un main sponsor come Eni che riesce a tradurre i valori della sostenibilità e dell’innovazione in numerose forme concrete che migliorano la qualità dei prodotti, dei consumi e della nostra vita. Questa collaborazione fra una base territoriale che è fatta di esperienze, eccellenze e proposte locali con un livello nazionale ha generato un momento di confronto e di condivisione sulle novità e le opportunità che la mobilità elettrica e dolce presentano, non solo per i privati e per la questione ambientale, ma anche per la trasformazione delle città e la qualità della vita. È uno dei focus su cui ci concentreremo e che cercheremo di analizzare sotto vari aspetti. Imola Green non sarà quindi solo attività sportiva e di pista, prove con Guida Sicura, talk e panel, ma anche divertimento sano, con street food e sound”.

Paolo Martini (Head of E-mobility Recharge Solutions di Plenitude e Amministratore Delegato di Be Charge): “Siamo lieti di supportare Imola Green, un’occasione importante per comunicare e far conoscere il mondo della mobilità elettrica aduna platea ampia, che va dagli adulti ai bambini. Imola e più in generale la Regione Emilia-Romagna rappresentano per noi un territorio strategico per lo sviluppo della mobilità elettrica, che deve considerarsi un tassello importante della strategia di Plenitude a sostegno della transizione energetica”.

Pietro Benvenuti (Direttore Autodromo di Imola): “In questi ultimi anni l’autodromo ha puntato molto sulla sostenibilità e sull’attenersi alle regole più stringenti come obiettivo primario. In poco tempo sono stati fatti passi da giganti con il riconoscimento delle certificazioni ISO 20121 e ISO 14001: siamo uno dei pochi impianti ad averle, oltre quella della FIA. Lo facciamo non per avere dei pezzi di carta, ma come autodromo dare l’esempio di poter andare verso una direzione che prima nemmeno era considerabile. Questo evento nasce dalla volontà nostra e del Comune di sensibilizzare sulla sostenibilità e far vedere che il territorio può essere d’esempio, grazie anche ai partner che saranno con noi come Eni-Plenitude, UNIBO e le Istituzioni. Vorremmo dare a tutti i partecipanti delle informazioni e uno stimolo alla transizione energetica, che per noi parte dalla mobilità. Questo evento nasce (e spero si ripeta negli anni) per dare un punto di riferimento alla transizione energetica. È un evento pensato per tutti, anche per i più piccoli, con intrattenimento per bambini, che potranno provare mezzi e pedali e mini moto elettriche, perché pensiamo che l’educazione debba iniziare da quando si è piccoli. Saranno loro a portare avanti in futuro la transizione ecologica”.

Elisa Spada (Assessora Ambiente e Mobilità sostenibile): “Un importante evento che si svolge nell’ambito della settimana europea della mobilità sostenibile e che mette al centro la mobilità sostenibile sia come mobilità attiva che in ottica di transizione energetica della mobilità. Parleremo di come la mobilità attiva può trasformare le città per l’adattamento al cambiamento climatico, per la salute, la sicurezza e il benessere delle persone e del valore dell’intermodalità dei trasporti e dei servizi di sharing mobility come elementi indispensabili per la transizione della mobilità. Sarà l’occasione per presentare i risultati del progetto Imola Bike to Work 2021-2023 coinvolgendo alcuni dei mobility manager del tavolo e premiare i partecipanti del progetto che si sono distinti per aver fatto più km e per essere stati più continuativi nell’uso della bicicletta dall’attivazione della app. Eventi come questo servono per promuovere il cambiamento culturale nel quale tutte e tutti noi possiamo essere protagonisti”.

Elena Penazzi (Assessore Autodromo): “Imola Green conferma ancora una volta l’anima innovativa dell’autodromo, proiettato al futuro e in linea con gli obiettivi dell’agenda 2030: la sostenibilità per noi è un punto cardine, attorno al quale costruiamo e rinnoviamo di continuo questa struttura. Per questo evento aspettiamo tanti giovani, non solo per i concerti della sera, ma anche durante il giorno, per mettersi alla prova con i mezzi elettrici e per far capire loro quanto un mondo più green sia importante per il futuro”.