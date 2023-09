Imola. Nel fine settimana dal 15 al 17 settembre si sono intensificati i controlli notturni della polizia sul traffico di droga e i risultati dimostrano che in città c’è un forte consumo di diverse sostanze. Ecco le due operazioni portate a termine. Nella zona fra via Turati e via Selice, una volante ha fermato un 36enne di origini turche che si aggirava a piedi con fare sospetto. Così è stato fermato e si è dimostrato subito nervoso tanto da decidere gli agenti del commissariato a perquisirlo. Fra tasca dei pantaloni, mutande e un pacchetto di sigarette, il 36enne aveva con sè circa venti grammi di cocaina e 230 euro in contanti. A tal punto, la perquisizione si è estesa all’abitazione dove sono stati trovati una bilancina di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. L’uomo è stato quindi denunciato, già conosciuto per tali reati seppur regolare in Italia, per detenzione a scopo di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sempre negli stessi giorni di sera, nei vicoli vicino alla Rocca sforzesca, la polizia ha fatto un giro fra i giovani che usano trovarsi in quella zona. Gli agenti hanno subito visto un 28enne di origine marocchina che si spazientiva e cercava di nascondere lo zaino sotto le ginocchia. Visto che odorava di sostanze stupefacenti, gli è stato imposto di aprirlo e all’interno c’erano circa 45 grammi di hashish, 0,5 grammi di cocaina, due cellulari e 172 euro in contanti. Il giovane, risultato non regolare sul territorio italiano, è stato portato a Bologna all’ufficio immigrazione per una sua espulsione dall’Italia.