Imola. Sono oltre 600 le firme raccolte dal Comitato Agorà Montericco contro il progetto dell’Amministrazione comunale di costruire nell’area verde retrostante il centro sociale La Tozzona due campi da padel, una tensostruttura per il calcio a 5 di alto livello, un campo da basket ed, eventualmente, nuovi parcheggi tutti in cemento a scapito di taglio di alberi e di una porzione di verde pubblico dove attualmente giocano liberamente e gratuitamente giovani e bambini. E in programma, a breve, c’è una nuova iniziativa di ulteriore raccolta firme con un banchetto in zona per permettere ad un numero maggiore di persone “di stare al nostro fianco per sensibilizzare di più la giunta che ha preso una decisione che non condividiamo senza ascoltare nemmeno il parere di tanti cittadini del quartiere Pedagna”.

In effetti i campi da padel e la nuova tensostruttura sarebbero a pagamento, ma il campo da basket almeno sarebbe gratis per chi volesse praticarlo…”Noi dubitiamo anche che l’Amministrazione voglia davvero costruire il campo da basket – replica il direttivo del Comitato Montericco – perché è stato declassato a opera futura ed eventuale dopo i campi da padel e la nuova tensostruttura che la giunta sostiene sarà a disposizione anche della vicina scuola. Ma già circa 15 anni fa il Comune disse che la tensostruttura già esistente, per il pattinaggio, sarebbe servita per la scuola e poi non se ne è fatto niente. Quindi siamo molto scettici, a nostro avviso addirittura a piazza Matteotti non hanno nemmeno abbandonato l’idea di realizzare l’isola ecologica sulla quale sono tornati temporaneamente indietro dopo tante contestazioni, è ancora nel piano triennale degli investimenti del Con.Ami”. Sì attende una replica del sindaco Marco Panieri sul basket, sulla tensostruttura e sull’isola ecologica.

Intanto, in una parte della Pedagna la lotta continua e naturalmente le opposizioni giocano a chi soffia più sul fuoco.

(m.m.)