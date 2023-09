Imola. Non è stata una gran bella idea quella di far iniziare la tre-giorni ecologica “Imola Green” all’autodromo fino al 24 settembre facendo sentire nella mattinata del 22 settembre forti rombi provenire dal circuito e diffusi in tutta la città.

All’attacco è subito andato il consigliere comunale del Movimento 5 stelle Ezio Roi: ” Deroghe e denaro, questo potrebbe essere il motto dei nostri Amministratori per l’autodromo. Buona parte della città, in particolare le scuole, questa mattina sono state deliziate dalla potente musica dell’autodromo proprio all’inizio di ‘Imola Green’ che dovrebbe essere tutt’altro. Rumori che, come ampiamente dimostrato dalle neuroscienze, offuscano la concentrazione interrompono il pensiero, vanificando l’impegno di studenti e cittadini. I più diligenti, cercano nel calendario delle manifestazioni previste e approvate, l’evento in corso e non trovandolo, provano a verificare se esiste una deroga per il rumore. A Imola si riesce a derogare alla deroga, di cui non si è vista l’ombra, e vista la recente apertura delle scuole si mette subito alla prova la capacità di attenzione degli alunni, che capiscano presto in che città vivono”.

“È molto recente anche la notizia dello stanziamento da parte del generoso Con.Ami. (con i soldi derivanti degli utili che appesantiscono le bollette dei cittadini per i servizi pubblici) il quale si premura di finanziare un milionario intervento in autodromo (il terrazzo, ndr), travestito da spazio multifunzionale, ma che di fatto verrà utilizzato per pochi giorni l’anno e da un piccolo gruppo di vip. Allo stesso tempo sono aperte le ferite dell’alluvione, i problemi economici di tante famiglie si aggravano, il caro nidi toglie risorse importanti e l’emergenza sicurezza toglie tranquillità a molti cittadini”.