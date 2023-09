Bologna. “Antibiotico? Uno al giorno NON TOGLIE il medico di torno” è lo slogan della campagna multimediale delle Aziende sanitarie dell’area provinciale bolognese, rivolta ai cittadini, per un uso appropriato e prudente delle terapie antibiotiche. 14 volti, testimonial di altrettanti Ordini professionali sanitari provinciali, per rilanciare un semplice messaggio, ovvero prima di assumere farmaci antibiotici chiedi consiglio ai professionisti della sanità: medico di Medicina generale, pediatra di Libera scelta, infermiere di famiglia, ostetrica, farmacista, veterinario.

Vai alla campagna informativa >>>>

La campagna, presentata il 18 settembre nella sede dell’Ordine dei Farmacisti di Bologna, viaggerà attraverso i canali digitali delle Aziende Usl di Bologna e di Imola, e degli IRCCS Scienze Neurologiche, AOU S.Orsola-Malpighi e Istituto Ortopedico Rizzoli e sarà diffusa, sotto forma di cartellonistica, presso le Farmacie dell’intera provincia. Realizzata dagli Uffici Comunicazione delle Aziende Sanitarie, la campagna è stata promossa dalla Unità Operativa Interaziendale Stewardship Antimicrobica, prima in Italia, per l’uso appropriato degli antibiotici e la riduzione al minimo delle infezioni correlate all’assistenza, diretta da Fabio Tumietto infettivologo dell’Azienda USL di Bologna.

Circa il 20 per cento di chi arriva nei Pronto soccorso bolognesi, per infezioni alle vie urinarie, le più diffuse, ma anche polmonari, in particolare anziani, presenta microbi che resistono alla terapia antibiotica. L’antibiotico resistenza, che interessa tutte le società con sistemi sanitari evoluti, è infatti sempre più presente anche nel territorio bolognese, conseguenza di un uso con dosi non appropriate e per tempi prolungati, tanto nell’uomo come negli animali, da compagnia o del circuito alimentare. In Italia, ogni anno, sono 11 mila i morti da infezioni resistenti agli antibiotici, con il 70% degli antimicrobici impiegato in ambito animale e zootecnico.

Meno antibiotici, dunque, e massima aderenza alle indicazioni prescrittive del Medico, con particolare attenzione ai dosaggi e ai tempi di somministrazione, sono al centro della campagna Antibiotico? Uno al giorno NON TOGLIE il medico di torno che si affianca alle azioni di sensibilizzazione e di formazione dei professionisti, messe in campo dalla equipe multidisciplinare e multiprofessionale guidata da Fabio Tumietto.

Condividere strategie, strumenti e scelte terapeutiche tra tutti i professionisti sanitari che operano nei presidi ospedalieri, così come sul territorio, è obiettivo centrale della Stewardship antimicrobica. Un importante nodo di intervento, infatti, risiede proprio nel dialogo diretto tra le cure ospedaliere e l’organizzazione territoriale, monitorando con attenzione la terapia farmacologica fornita alla dimissione, le modalità di prosecuzione in altri setting assistenziali (domicilio, CRA), ed ulteriori prescrizioni di terapie antimicrobiche ad opera del medico di Medicina generale, del Pediatra di Libera scelta e degli Specialisti. Tutto questo agendo anche con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza del cittadino, riducendo al minimo messaggi e informazioni contrastanti se non addirittura fuorvianti ed errate.