Imola. Sono Marco Tamburini, nella categoria “Maggior numero di km percorsi dall’attivazione del progetto” e Stefano Marabini, nella categoria “Tenacia, per aver utilizzato per più giorni la app dall’attivazione del progetto” i vincitori delle due categorie del premio “Imola Bike to Work” 2023. La cerimonia di premiazione si è svolta il 23 settembre mattina, a chiusura del seminario “Mobilità attiva per il Clima che cambia”, svoltosi in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Bologna, all’autodromo Enzo e Dino Ferrari, nell’ambito dell’evento “Imola Green”, che si concluderà il 24 settembre.

Marco Tamburini ha vinto percorrendo 3.270 km lungo il percorso casa – lavoro andata e ritorno, nel periodo dall’1 maro 2023 al 31 agosto 2023, mentre Stefano Marabini si è imposto per avere usato l’App We City per ben 133 giorni, sempre nello stesso intervallo di tempo. Ai due premiati, entrambi dipendenti Sacmi, oltre all’attestato, è stato consegnato il premio sponsorizzato dall’autodromo Enzo e Dino Ferrari che ha donato alcuni gadget e l’ingresso omaggio al CIV, il prossimo evento in programma.

Come si articola il progetto “Imola Bike to work” – La prima azione progettuale è stata la costituzione di un tavolo dei mobility manager che oggi conta 15 aziende, che insieme al Comune e al settore mobilità di Area Blu condivide e affronta criticità ed elabora proposte che sono alla base della strategia progettuale di medio e lungo termine. Sul piano infrastrutture il progetto si è dato l’obiettivo di estendere la rete e sbloccare i flussi ciclabili: ne sono un esempio la nuova pista ciclabile in via I° Maggio, la rete di bike lane della zona industriale e una parte del sottopasso di Pontesanto. Sul piano comunicazione è stato creato un logo, una immagine coordinata del progetto e un sito internet che raccoglie tutte le informazioni legate alla mobilità sostenibile in ambito comunale www.imolabiketowork.it Sul piano dell’incentivo chilometrico, attraverso la app we city, è stato possibile tracciare gli spostamenti casa-lavoro e quindi riconoscere un incentivo, in base ai chilometri percorsi in bici. La app ha permesso di fare un monitoraggio dell’andamento del progetto quantificando gli obiettivi raggiunti ad oggi.

I risultati ottenuti – Nello specifico, grazie al progetto, dal 01/03 al 31/08 /2023 sono 22.250,47 i kg di CO2 risparmiata, 158.943,12 i km percorsi in bicicletta, 39.027 i viaggi, 15 le aziende coinvolte e 778 gli utenti iscritti. E’ attraverso questi dati che è stato possibile definire poi i vincitori dei premi “Imola Bike to Work 2023”. L’investimento complessivo delle opere previste dal progetto “Bike To work Imola” è pari a 556.161,08 euro di cui 354.312,76 finanziati dalla Regione Emilia-Romagna e 151.848,32 dal Comune di Imola. I cantieri saranno terminati a fine 2023. A questi, si aggiunge il costo relativo all’incentivo chilometrico e acquisto dell’app, pari complessivamente a 56.240,12 euro di cui € 39.368,08 finanziati dalla Regione Emilia-Romagna e 16.872,04 dal Comune di Imola.

“Il progetto “Imola Bike to work”, trasversale tra gli assessorati Mobilità Sostenibile e Sviluppo Economico, ci sta permettendo di migliorare la rete ciclabile della zona industriale e sbloccare flussi ciclabili importanti e attesi da tempo, come ad esempio il sottopasso di Pontesanto – spiegano Elisa Spada, assessora Ambiente e Mobilità Sostenibile e Pierangelo Raffini, assessore Sviluppo Economico -. La giornata di oggi e nello specifico il panel dedicato al progetto “Imola Bike to work” ci ha permesso di raccontare il percorso fatto durante questi 3 anni insieme ai mobility manager delle aziende. In particolare, oggi sul palco sono stati presenti Stefano Bulgarelli, Mobility Manager di Sacmi, Roberto Cisotto, Mobility Manager di TeaPak e Andrea Rossi, Direttore Generale Ausl con i quali abbiamo condiviso il valore del fare rete e progettare insieme, istituzioni e aziende, per il benessere delle persone. Il Premio è stato il giusto coronamento di questo percorso, che vogliamo proseguire, perché è la dimostrazione che quando si lavora insieme si riesce concretamente a innescare un cambiamento”.