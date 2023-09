Imola. E’ stato pubblicato il 26 settembre da Area Blu il bando pubblico per la concessione di locali di proprietà del Comune posti in piazza Matteotti e in via Mazzini, ex Opera Dulcis. “Per i locali ex Opera Dulcis si concretizza un passaggio importante per ridare vita agli spazi. È stato un cammino complesso, ma l’Amministrazione comunale è pronta a riconsegnarlo alla città con una nuova realtà legata al cibo, alle bevande, alla musica e ai sapori. Come sappiamo la location è suggestiva e ha un potenziale notevole, rispetto ai bandi precedenti abbiamo introdotto alcuni correttivi per valorizzare ulteriormente l’offerta: i primi 6 mesi anziché 3 saranno esenti dal pagamento dell’affitto e fra i requisiti per presentare un’offerta si richiede anche un fatturato medio negli ultimi tre anni di 300mila euro annui (avere circa una decina di dipendenti, ndr) nell’attività specifica del bando. Questo impegno è frutto di un gioco di squadra. L’invito ora è rivolto al mondo dell’impresa, del commercio e della ristorazione a farsi avanti e mettersi in gioco”, sottolinea il sindaco Marco Panieri.

I locali interessati dal bando e la durata della concessione – Il bando, pubblicato da Area Blu, prevede una procedura di gara pubblica per la concessione di due immobili di proprietà del Comune di Imola in Piazza Matteotti n. 18-22 ed in Via Mazzini 16-18A da destinare ad uso commerciale di pubblico esercizio all’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Questi due locali ad uso commerciale sono ubicati al piano terra “Palazzo Comunale” e dispongono di superfice complessiva di 250 mq commerciali utilizzabili con 4 vetrine che si affacciano su Piazza Matteotti e 2 vetrine su Via Mazzini (con affaccio sul collegamento tra la via Mazzini e la Piazza Matteotti). Ricordiamo che l’immobile appartiene alla categoria del demanio Pubblico comunale di interesse culturale e ambientale (soggetto alla disciplina del D.Lgs 42/2004.). La destinazione e l’uso sono quelli di esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande. La concessione ha una durata di 6 anni dalla data di stipula, con opzione di rinnovo per ulteriori 6 anni.

Requisiti per la partecipazione alla gara – Per partecipare alla gara occorre l’iscrizione alla CCIAA per l’attività di somministrazione alimenti e bevande. Possono partecipare persone fisiche maggiorenni che alla data di scadenza del termine di presentazione del bando si impegnino in caso di aggiudicazione a costituire regolare impresa. In tal caso, comunque, il concorrente dovrà essere in possesso dei requisiti di legge necessari all’iscrizione alla Camera di commercio per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, alla data di partecipazione alla gara. Fra i requisiti è richiesta inoltre la “capacità tecnica e professionale” nell’aver svolto in tutti gli ultimi tre anni attività di somministrazione alimenti e bevande e quella “economica-finanziaria” nell’aver avuto un fatturato medio negli ultimi 3 anni di 300.0000 euro.

Canone di concessione annuo a base d’asta – Il canone di concessione annuo a base d’asta (da assoggettare ad aumento percentuale) dalla data di sottoscrizione è definito in 36mila annui. Il pagamento del canone decorre dal settimo mese dall’inizio del contratto.

Acquisto attrezzature ed arredi – Contestualmente alla stipula del contratto dovrà altresì essere versato un importo per attrezzature ed arredi presenti nei locali quantificati in € 22 mila (elenco contenuto nell’allegato B del bando).

Termine entro cui devono essere presentate le offerte – Le offerte vanno presentate entro le12 del giorno 13/11/2023 (termine perentorio) ad Area Blu spa (via Lambertini, 6 – 3° piano – Int. 21 – 40026 Imola). La prima seduta pubblica, per l’apertura delle offerte, sarà effettuata il giorno 14/11/2023 alle ore 10:30 nella sede di Area Blu.

Procedura di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione – La procedura si svolge con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti elementi, parametri e punteggi: offerta tecnica con punteggio massimo 80; offerta economica con punteggio massimo 20. Gli 80 punti dell’offerta tecnica sono così suddivisi: massimo 20 punti per l’esperienza di attività di somministrazione alimenti e bevande, mettendo in valore in specifico “l’esperienza acquisita nella gestione di immobili ad uso commerciale per la somministrazione di alimenti e bevande”; massimo 40 punti per il progetto di gestione dell’immobile e massimo 20 punti per la “qualità e quadro economico degli interventi”.

Quanto al progetto di gestione dell’immobile saranno preferite le organizzazioni che prevedono una maggiore rivitalizzazione del centro storico ed una valorizzazione del territorio, salvaguardandone gli elementi di caratterizzazione storica. Inoltre, saranno valutate positivamente quelle offerte volte a collaborare con l’Amministrazione comunale nella promozione degli eventi culturali più importanti.

Clausola di sbarramento – Poiché è importante assicurare che la prestazione sia eseguita con modalità che assicurino almeno un livello minimo dal punto di vista qualitativo, nel bando è inserita la clausola di sbarramento: per poter essere ammessi alla fase di valutazione dell’offerta economica, i concorrenti devono ottenere, nella valutazione dell’offerta tecnica, un punteggio complessivo non inferiore a 50 punti. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Modalità di visione dei luoghi e delle attrezzature. La visione dei luoghi e delle attrezzature è obbligatoria. Per la presentazione della domanda di partecipazione, i concorrenti sono obbligati a prendere preventivamente visione dell’immobile, adempimento strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell’affidamento.

Cauzione definitiva – L’aggiudicatario dovrà stipulare apposita polizza bancaria fideiussoria (o in alternativa, versamento sul c/c di Area Blu dell’importo pari a 6 mensilità del canone annuale) a garanzia degli adempimenti contrattuali gravanti sul concessionario.