Sabato 23 settembre, il Campionato del Mondo XTERRA 2023 è tornato per il secondo anno in Italia, a Molveno. Il Lago di Molveno e le Dolomiti di Brenta hanno visto più di 800 atleti provenienti da 55 nazioni sfidarsi nella gara che chiude la stagione del circuito di cross triathlon più famoso del mondo. L’imolese Fabio Galassi, neo campione europeo S4 della specialità è stato autore di un’altra grande prova chiudendo al 6° posto di categoria M35-39 (16° assoluto nella gara age-group) in 3h07’32”. Consueta gara in rimonta per Fabio, uscito dall’acqua in 60a posizione, nuotando i 1500m di nuoto in 23’22. Nella frazione mountain bike di 32km, recupera fino alla 25a posizione (52’25 il suo parziale), e infine nei 10km di trail running finali corre in 49’25 recuperando altre 9 posizioni.

Domenica 24 settembre, appuntamento classico a Lido delle Nazioni con l’Irondelta, dove più di 300 atleti si sono dati battaglia su due distanze: triathlon olimpico e triathlon sprint. L’Imola Triathlon ha schierato 7 atleti conquistando 3 podi di categoria. Nella distanza più lunga, Cesare Bonetti è stato tra i protagonisti della gara, uscendo 8° dai 1500m di nuoto, ha poi guidato il gruppo che inseguiva i tre battistrada per i 40km di ciclismo e infine ha corso un ottimo 10mila finale in 35’57, chiudendo così al 5° posto assoluto e 1° di categoria M1 in 2h04’22. Ottima prova anche per il presidente Paolo Gaddoni, per lui 9° M4 in 2h20’49.nNella gara su distanza sprint, partita qualche ora dopo, è di Fabio Angelini la miglior performance imolese con il 2° posto M1 (15° assoluto) in 1h01’38. Altro grande risultato per Simone Casolini, anche per lui 2° posto di categoria (S3) in 1h03’59”. Terzo imolese è Matteo Villa che chiude in 1h04’53. Sfiora il podio di categoria Stefano Salomoni, 4° M3 in 1h07’30 e poco dietro di lui il compagno di squadra Daniele Simoni (1h07’39).

Sabato 23 Settembre 2023 si è disputata la decima edizione dell’Aquaticrunner, gara di SwimRun da Grado a Lignano, che per la quinta volta assegna il titolo di campione del mondo individuale. Circa 200 atleti hanno nuotato e corso tra mare e isole, 19 transizioni tra nuoto/corsa per un totale di 27,1 chilometri di cui 5,35 km di nuoto e 21,75 km di corsa. L’imolese Luca Valentini si è classificato 36° assoluto, al 4° posto nella categoria C25 con 2:57:05.