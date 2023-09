Sabato 23 e domenica 24 settembre a Bologna, sul campo del Cusb, è andato in scena l’appuntamento più importante della stagione giovanile, con la finale regionale dei Campionati di Società e, insieme, l’assegnazione dei titoli individuali. Chiude al 12° posto, su 15 squadre classificate, la formazione imolese dei Cadetti, mentre le Cadette sono 13esime. Tanti i PB migliorati.

Cadetti.

I migliori piazzamenti ottenuti dai cadetti della Sacmi Avis sono di Riccardo Babini, che trova due personali e due 4° posti: nel martello da 4 kg scaglia l’attrezzo a 31,95 metri e nel salto triplo atterra a 11,52, seguito al 5° posto dal compagno di squadra Filippo Venieri che atterra a 11,48 e migliora anche lui il PB.

Molto bene anche il salto in alto, dove Diego Fabbri sfiora il personale portando a casa un ottimo 1,60 che vale il 15° posto; 16° con la stessa misura – ma con un errore in più nelle misure precedenti – è Filippo Venieri, che invece migliora di diversi centimetri il precedente primato personale.

Nel lungo 16^ e 17^ posizione rispettivamente per Diego Fabbri (5,14 metri) e Angelo Amarù (5,12), al suo esordio alle gare. Nella stessa gara è 37° Mattia Franceschini (4,52) e 44° Filippo Terziari (4,01), seguito da Alessandro Ferlini (3,91).

Filip Asprella Libonati copre egregiamente le due gare più ostiche: affronta i 5 km di marcia che chiude al 9° posto con il tempo di 36’35”00 e nel salto con l’asta arriva a quota 1,90 conquistando una 13^ posizione che vale numerosi punti per la classifica di società.

Nel settore velocità Gioele Amadei è 30° sugli 80 con il tempo di 10”50 PB e 19° sui 300 in 41”55. Sugli 80 piani Daniel Sabatin Di Mario è 35° in 10”56, Angelo Amarù 45° in 10”91, mentre sui 300 Mattia Franceschini è 32° in 44”43 e Filippo Terziari è 40° in 48”09 come il 40° posto arriva anche per Francesco Ghiselli sui 1000 con il nuovo PB di di 3’21”15, mentre Lorenzo Ghiselli si migliora ben due volte: sabato corre i 1200 siepi in 3’58”78 arrivando 16° e domenica con 6’46”42 è 29°sui 2000. Lanci: nel giavellotto da 600 grammi Filippo Macerati è 25° con 21,82, mentre Gianluca Marretti è 28° nel getto del peso da 4 kg con la misura di 6,97. La staffetta 4×100 composta da Mattia Franceschini, Daniel Sabatin Di Mario, Gioele Amadei e Riccardo Babini è 10^ con il tempo di 49”70.

Cadette

Titolo regionale per Letizia Mengozzi sui 1200 siepi e per Beatrice Palmonari sui 3 km di marcia. Le due cadette si confermano in testa alla classifica regionale delle rispettive specialità, dopo aver indossato a giugno la maglia della Regione in occasione della rappresentativa di categoria. Nella giornata di sabato la mezzofondista imolese allenata da Vittorio Ercolani si porta a casa il desiderato titolo, chiudendo in 4’03”04, mentre la domenica copre i 2000 dove è 8^ in 7’10”46. Beatrice Palmonari chiude i 3 km in 15’10”42, a ridosso del suo PB e staccando di più di un minuto le rivali. 3^ Fancesca Grazioso con il tempo di 17’21”59, anche lei a ridosso del proprio PB.

Doppio PB per Lara Leonardi, che corre i 1000 in 3’29”79 (22^) e nel salto in lungo atterra a 3,95. Sempre sui 1000 si migliora anche Greta Galeati, che ferma il cronometro a 3’44”59 (38^). Due record personali migliorati anche per Emma Castagnari, che nel lungo è 31^ con la misura di 4,06 e corre i 300 in 46”87, giungendo 12^. Sulla stessa distanza Greta Bassi è 16^ in 47”53, 24^ Valentina Lauteri con 48”74 e 25^ Aurora Delli Carri con il tempo di 48”81. Rebecca Musto non si tira indietro e copre i 300 ostacoli, altrimenti scoperti, chiudendoli 18^ in 56″16.

Elena Tampella è 7^ nel martello, dove si avvicina al personale con 24,37, e 24^ nel giavellotto con 13,69; sempre nel martello è 21^ con 18,89 Beatrice De Maio, che gareggia anche nel disco dove arriva 22^ con 11,46.

Sugli 80 piani sono rispettivamente 37^ in 11”85 e 39^ in 11”90 Aurora Delli Carri e Valentina Lauteri; 60^ Alessia Piana in 12”41 e 70^ Francesca Maria Bernardi in 12”66.

Caterina Gozzi garantisce la copertura del salto con l’asta con la misura di 1,70 che vale la 16^ posizione; nell’alto Allegra Tosi è 19^ con 1,25 e Yelyzaveta Minyaylo giunge 27^ con 1,15. Nel triplo Linda Bacchilega e Carlotta Piancastelli sono 32^ e 33^ con le rispettive misure di 8.01 e 7,79 (PB).

La staffetta 4×100 composta da Aurora Delli Carri, Valentina Lauteri, Maria Francesca Berardi e Carlotta Piancastelli si classifica 12^ con 57,99.