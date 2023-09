Imola. In preda ad attacchi di ira, da anni minacciava i propri figli e la sua mamma 72enne affinché gli dessero i soldi per comprarsi sostanze alcoliche e stupefacenti. L’ultima situazione così grave si è verificata il 18 settembre quando la mamma ha chiamato disperata in aiuto la polizia che si è subito recata sul posto, un’abitazione in zona Centro Leonardo. Là gli agenti hanno visto, dalla porta aperta, un 54enne imolese che con un cacciavite minacciava i presenti con frasi tipo “Vi ammazzo tutti!” o “Vi faccio saltare in aria”. Alla vista delle divise degli uomini del commissariato, il 54enne si è ulteriormente adirato prendendo in mano, stavolta, un coltello di tipo “Mannarino”. Visto il tenore delle minacce, la polizia ha fatto accorrere sul posto i vigili del fuoco che hanno tolto il gas dall’appartamento, i carabinieri e un’ambulanza con personale sanitario e un medico del Centro di Salute Mentale che ha deciso fosse necessario un Tso (Trattamento sanitario obbligatorio).

Mentre l’uomo era uscito un momento dalla porta continuando a inveire contro tutto e tutti, alcuni poliziotti sono riusciti a prenderlo da dietro e a bloccarlo. A quel punto, è stato sedato dal personale sanitario e portato in ospedale per il Tso. Il 54enne è stato denunciato a piede libero per maltrattamenti continuati, estorsione continuata, resistenza a pubblico ufficiale aggravata, danneggiamenti e procurato allarme. Mentre si trovava ricoverato in ospedale, è stata mandata un’informativa sull’accaduto al Gip di turno di Bologna che ha giudicato come l’uomo non potesse assolutamente più stare in casa con i familiari e di conseguenza ha emesso un provvedimento di custodia cautelare in carcere.