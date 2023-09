Ravenna. Appuntamento con la seconda “Conferenza nazionale sulla cultura cooperativa” il 6 e 7 ottobre a Ravenna, sala Nullo Baldini della provincia di Ravenna (via Guaccimanni 10). La prima era stata organizzata un anno fa dalla Fondazione don L. Guetti in Trentino.

In Italia ci sono diverse decine di organizzazioni – tra fondazioni, istituti culturali, associazioni e simili – che si occupano a vario titolo di cultura cooperativa. Talvolta agiscono in sinergia con una delle tre centrali (Legacoop, Confcooperative, Agci), in altri casi operano in maniera più autonoma. Ad ogni modo, si ritiene che sia importante valorizzare gli interscambi e le relazioni all’interno di questa rete, anche per creare una massa critica in grado di incidere nella società civile.

Si pensa che per avere un mondo più giusto, più solidale, più democratico e in definitiva più sostenibile sia fondamentale coltivare la cultura cooperativa. In Italia, le diverse organizzazioni che si occupano di questi temi operano sui versanti dell’educazione, della ricerca, della divulgazione.

Questi soggetti non sono sempre in collegamento gli uni con gli altri, mentre sarebbe opportuno rafforzare le dinamiche di rete: sapere cosa fanno certe fondazioni o associazioni e far conoscere ad esse i progetti che si stanno portando avanti è cruciale per individuare sinergie, collaborazioni e opportunità.

Questa è anche l’indispensabile premessa perché il movimento e le singole imprese cooperative investano di più su questo fronte, oggi strategico per incidere nella società e di conseguenza nell’economia.

La conferenza è stata promossa d’intesa con diverse associazioni, col coordinamento di Michele Dorigatti (direttore della Fondazione don L. Guetti) e Tito Menzani (università di Bologna), ambedue studiosi di temi cooperativi. Dell’organizzazione si è invece fatto carico quest’anno il Circolo cooperatori, organismo unitario operante nell’area romagnola e che da oltre trent’anni si occupa di tali tematiche.

La Provincia di Ravenna ha concesso il proprio patrocinio.

In particolare si sottolinea che all’avvio della prima sessione, venerdì 6 ottobre, dalle ore 14.30, è previsto il saluto di Michele De Pascale, presidente Provincia e sindaco di Ravenna, cui faranno seguito gi interventi di Simone Gamberini, presidente nazionale Legacoop, Maurizio Gardini, presidente nazionale Confcooperative e Giovanni Schiavone, presidente nazionale Agci.

Dopo una comunicazione di Guido Caselli (Unioncamere) ed interventi ad illustrazione dello “stato” della cooperazione nazionale e internazionale, concluderà la giornata Anna Montanari, università di Bologna.

Nella seconda giornata di sabato 7 ottobre, la mattina alle 9.30, Lorenzo Cottignoli (Federazione delle cooperative di Ravenna) parlerà di Nullo Baldini, pioniere della cooperazione, a cui è dedicata la sala che ospita la conferenza. Seguiranno interventi di diverse organizzazioni italiane che si occupano di cultura cooperativa.

A conclusione interverrà Stefano Zamagni, professore emerito dell’Università di Bologna e tra i massimi esperti mondiali di economia civile. I lavori della conferenza saranno anche trasmessi anche in diretta streaming: www.facebook.com/circolocoopra – www.youtube.com/c/circolocooperatoriaps.

Informazioni: [email protected]