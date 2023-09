Alfredo si era laureato in ingegneria con profitto. Gli piaceva inventare oggetti e creare piccole costruzioni meccaniche che metteva in funzione, soddisfatto del proprio ingegno. Una passione che coltivava fin da bambino. Aveva trovato un impiego a tempo determinato quasi subito. Alla scadenza del contratto tuttavia non lo avevano assunto. Si era dato da fare rimediando qua e là qualche breve incarico. Era fiducioso di trovare prima o poi l’occupazione che gli avrebbe consentito di mettere a frutto gli anni di studio.

Nel frattempo era nato Mattia e non poteva più permettersi rifiuti di alcun genere. Così allargò la ricerca ad ambiti fino a quel momento accantonati.

Le priorità erano altre e le sue aspirazioni secondarie. Ricevette una chiamata da un’azienda di servizi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

Un’opportunità lontana dalle aspettative, ma che garantiva uno stipendio. Magari avrebbe avuto occasioni di miglioramento professionale. Anche questo era un settore che aveva bisogno di ingegneri.

La volontà non gli faceva difetto. Nei primi tempi lo assegnarono al servizio di raccolta. Camion robotizzati, tutto automatico. Bastava prenderci la mano e famigliarizzare coi comandi.

A volte scendeva per qualche ispezione scrupolosa e accertarsi che tutto funzionasse per concludere il turno in orario.

Il vano del compattatore gli ricordava la scena finale di “C’era una volta in America” quando Noodle guarda il camion intento a lavorare il carico appena ingerito come l’eco di una tragedia. Rimaneva ogni volta stupito di come i rifiuti sollecitino pensieri drammatici e un senso di fine ineluttabile. Col tempo si abituò e non ci fece più caso. Divenne parte di un mondo che si muove nel silenzio, quando il frenetico ritmo si assopisce lasciando alla strada le scorie da spazzare via.

Durante un servizio gli capitò di imbattersi in una signora che, con disinvoltura, si accingeva a depositare nel cassonetto il contenuto di una scatola: sei paperotti vivi. Non credeva ai suoi occhi.

La signora colta sul fatto si giustificò dicendo che li avrebbe lasciati per un breve tempo per poi venirli a riprendere. Non funzionò. Già immaginava le povere creature stritolate fra i rifiuti.

Non se la sentì di far finta di niente e li adottò. Li avrebbe consegnati ad amici con una casa in campagna e sarebbe andato a trovarli con Mattia, che andava matto per quei piccoli animali, insediati nella sua fantasia con le storie che gli leggeva per farlo addormentare.

Da quando aveva iniziato il nuovo lavoro gli si era spalancato un mondo. Un’altra visione delle cose, delle relazioni. Il giro terminava all’impianto, dove il cassone ribaltabile vomitava il carico nelle bocche di lupo del vano di accumulo. Il termovalorizzatore, per chi ci lavorava, era affettuosamente ”il mostro”.

Imponente, quasi minaccioso, esibiva due braccia enormi contornate da intricate tubature che ricordavano il Beaubourg di Parigi.

In seguito fu trasferito in centrale, dove si ricevevano le segnalazioni. Ne arrivavano di ogni genere, spie di un inconscio individuale e collettivo a dir poco bizzarro.

Squillò il telefono al Pronto intervento.

Una voce dall’altra parte comunicava l’individuazione, in zona rurale, di un cassonetto da cui spuntava il muso di un maiale.

Dopo un attimo di incredulità Alfredo e il collega si recarono sul posto. Il muso dell’animale sporgeva inerte dal bordo del contenitore; sembrava annusare l’aria.

Come era venuto in mente di infilare un grosso suino in un cassonetto?

Aveva certamente richiesto l’intervento di più persone e di un’attrezzatura idonea a sollevarlo centrando un’apertura limitata. Gli venne da ridere immaginandosi la scena e la follia di chi aveva ideato una soluzione tanto macchinosa. Come si svuotava un contenuto del genere? C’era una procedura da osservare: accertamento e ispezione di un veterinario, il servizio non era preposto allo smaltimento di carcasse animali.

Menti distorte che smentivano il luogo comune secondo il quale del maiale non si butta via niente. L’avevano rottamato intero! Uno spreco totale fuori regola.

Presto Alfredo si rese conto che l’eliminazione degli oggetti obsoleti e dei rifiuti domestici corrispondeva a uno spazio mentale che, in azione, a volte faceva brutti scherzi.

La voce femminile al telefono era piuttosto alterata. Imprecando chiedeva il recupero del bucato che il marito aveva lasciato nell’oblò della lavatrice ritirata dal servizio che si occupava degli oggetti di grosse dimensioni.

In dialetto sentì urlare “C’l’invurnì ed mi marè l’ha lascè la bughè in tla lavatriza, cum oia da fé”!

Gli operatori erano stati puntualissimi nel rimuovere l’ingombro dalla strada e l’avevano già portato a destinazione per lo smaltimento. Nessun rimedio possibile.

La donna dovette rassegnarsi al fallimento di quell’estremo tentativo.

Alfredo non potè fare a meno di sorridere, nonostante la concitazione del momento.

Pensò divertito alla moglie e alla sua reazione se fosse stato lui a commettere una dimenticanza così banale e bizzarra.

A volte è un attimo. Essere soprapensiero può creare problemi funzionali. E così scoprì il lato sociale del suo lavoro e doti consolatorie insospettate al servizio di voci inconsolabili senza volto che denunciavano situazioni surreali.

La fortuna soccorse l’anziano signore che aveva chiamato tutto agitato invocando aiuto.

Aveva gettato inavvertitamente la dentiera e se n’era reso conto un paio d’ore più tardi.

Alfredo verificò che il camion non era ancora passato a svuotare il cassonetto inquisito e aveva mandato due operatori a tentare il recupero, concluso con successo.

Peggio andò alla signora che , disperata, telefonò a più riprese per ritrovare l’anello con diamanti che le si era sfilato dal dito mentre deponeva il sacco dell’immondizia.

Un gesto apparentemente innocuo compiuto chissà quante volte, l’aveva derubata a tradimento.

Non ci fu nulla da fare e ci volle del bello e del buono per spiegarle che era come cercare un ago in un pagliaio.

Capitava spesso che finissero nei cassonetti oggetti irrottamabili come le chiavi di casa o la busta con lo stipendio di un mese di lavoro che una ragazza maldestra aveva gettato fuori sacco.

Fra ansie, smarrimenti, appelli accorati, Alfredo si sentiva investito di responsabilità impreviste.

Divertito, scatenava la fantasia immaginando contenitori voraci e famelici, pronti a inghiottire le scorie di un consumo mai sazio, facendo sparire nel ventre sudicio e maleodorante anche il non dovuto.

Appropriazione indebita.

Sorte contraria toccava agli oggetti ingombranti, indigesti a bidoni e cassonetti, che stazionavano abusivi su strade e marciapiedi per l’incuria ipocrita di chi se ne era liberato senza troppi scrupoli.

Poltrone, sedie, mobili dismessi in stato precario o segnati dal tempo ma ancora in buone condizioni, pezzi di modernariato rottamati da nuove tendenze modaiole o da nuove esigenze funzionali, perfino divani ed elettrodomestici. Un degrado urbano che i residenti circostanti, infastiditi, segnalavano, invocando un rapido intervento di rimozione. (CONTINUA)

(Virna Gioiellieri)