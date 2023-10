Imola. Cosa sono il pensiero critico e l’ingiustizia epistemica? Cos’è la Philosophy for/with Children? E cosa hanno a che vedere con l’educazione e la riduzione delle disuguaglianze?

Partendo dalla prima domanda, possiamo rispondere che il pensiero critico è un pensiero ragionevole finalizzato a decidere cosa credere e come agire. Tuttavia, come intendere questa ragionevolezza? Una visione puramente strumentale della razionalità o della ragione umana è davvero sufficiente a formare una capacità e una sensibilità critiche? L’ingiustizia epistemica è invece un fenomeno che genera oppressione relativamente a questioni legate alla conoscenza. Ciò accade quando non si ascolta una persona e non si presta attenzione al suo pensiero o al suo giudizio poiché ritenuti irrilevanti o ingiustamente non competenti, a causa di un pregiudizio.

Parallelamente, e rispondiamo così alla seconda domanda, la Philosophy for Children è un metodo elaborato dall’americano Matthew Lipman, all’epoca docente alla Columbia University, per far sviluppare competenze di ragionamento non solo ai bambini, ma anche a ragazzi e adulti all’interno di vari contesti. Come dice il titolo, il metodo si basa sull’approccio filosofico, intendendo in questo senso la filosofia come ciò che si basa sul dialogo e l’aperto confronto in cui tutti sono ugualmente riconosciuti come appartenenti al cosiddetto “spazio delle ragioni”. L’idea di fondo è che la Philosophy for Children può contribuire all’abbattimento delle barriere che generano le disuguaglianze favorendo lo sviluppo di una sensibilità critica e al tempo stesso etica.

È così che il 9 e il 10 ottobre, a cura dell’Istituto Paolini Cassiano, e di Alessia Marabini, docente presso lo stesso Istituto, dalle 15,45 nella Biblioteca di Imola avranno luogo, in modalità mista, quattro incontri con nomi illustri di fama internazionale nell’ambito della Filosofia dell’educazione e della P4/wC. I quattro relatori ci racconteranno la loro esperienza su come svolgere attività di dialogo filosofico in giro per il mondo. Si tratta di Arie Kizel, docente presso l’Università di Haifa, Israele, già Presidente dell’ICPIC (Centro Internazionale per la Philosophy for Children), nonché Presidente della Mediterranean Association for the Philosophy with Children; Nimet Küçük, PHD Università di Istanbul e docente presso la Sainte Pulchérie School, Turchia; Jinwhan Park, professore Emerito presso l’ Università di Gyeongsang e Fondatore del Network Philosophy with Children and Youth Asia Pacific (PCYNAP) e infine Isabelle Jespers, Associazione Analyse Recherche et Education en Philosophie pour enfants (PHARE) e docente presso EEB2 European School of Bruxelles, Belgio.

Le conferenze, in programma per le giornate del 9 e del 10 ottobre, sono aperte al pubblico. Sono realizzate grazie alla collaborazione tra il CISS/T, l’Istituto Paolini Cassiano di Imola, il Comune di Imola, che ha dato il patrocinio, inoltre rientrano nell’ambito degli eventi -in anteprima- del Festival Cultura tecnica 2023 “Ridurre le disuguaglianze”.

Per gli interventi in lingua inglese verrà fornita una traduzione simultanea in italiano. Agli insegnanti partecipanti verrà rilasciato un attestato quale corso di formazione riconosciuto dal CISS/T (Centro Integrato Scuola Territorio). Agli studenti partecipanti sarà riconosciuto il credito.

Per info e maggiori dettagli sugli interventi e il programma si rimanda al sito dell’Istituto Paolini Cassiano di Imola nonché alla docente referente: prof.ssa Alessia Marabini [email protected]