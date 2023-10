Questo motto dell’incontro del G20 in India il 9-10 settembre ’23 non riflette la svolta esplosiva che consacra un passaggio dal mondo unipolare ad una struttura multipolare delle relazioni internazionali. Prendo in esame gli incontri più significativi di quest’estate: i BRICS [1]in Sud Africa ( 22-24 agosto), il G20 predetto e il forum economico ad oriente, in Vladivostock, Russia, il 11-13 settembre (Eastern Economic Forum); infine la 78a Assemblea Generale dell’ONU si è svolta fra il 5 e il 26 settembre con il tema: ‘Ricostruire la fiducia e riattivare la solidarietà globale, accelerare l’Agenda 2030…’ e si conclude con un dibattito generale (vi sono 193 nazioni) dal 19 al 26 settembre 2023. Il presidente ucraino Zelensky sarà presente in persona. L’Ucraina non venne invitata dall’India al G20 (dove non comparvero né Putin né Xi Jinping) ‘perché la riunione affronta i temi della crescita e dello sviluppo, non della sicurezza’ ha affermato l’abile e affascinante ministro degli esteri indiano, Dr. Subrahmanian Jaishankar [2]. Significativamente tutti i BRICS sono rimasti neutrali rispetto al conflitto, rifiutandosi di prender parte alle sanzioni economiche contro la Russia o di inviare armi in Ucraina.

Il tema-problema dell’incontro BRICS era l’ingresso di altri paesi nell’organizzazione: mentre la Cina era a favore India e Brasile temevano che in un club così eterogeneo nuovi membri potessero diluirne l’efficacia. Già fra due membri (India e Cina) vi è un cronico conflitto ‘freddo’ sul confine himalayano. Entreranno nell’organizzazione ben sei nuovi paesi nel 2024: Arabia Saudita, Emirati Arabi, Iran (appoggiati da Russia e Cina, Argentina[3] (appoggiata dal Brasile) ed Egitto, Etiopia appoggiati da Sud Africa e Russia. I Brics rappresentano un quarto dell’economia globale e si assumono il compito (economico) di sfidare il dominio degli Stati Uniti e del G7 nell’economia globale che ritengono al servizio dei paesi ricchi. La Nuova Banca dello Sviluppo (fondata nel 2015 a Pechino (NDB) ora guidata da Dilma Roussef offre un’alternativa ai criticati (e temuti) Fondo Monetario Internazionale (IMF) e alla Banca Mondiale (World Bank), per entrambi la sede centrale è in Washington DC. Dal 2024 i BRICS rappresenteranno il 44% della popolazione mondiale, mentre i paesi del G7 contano circa 800 milioni, un 10% del totale. Includendo i maggiori produttori petroliferi essi

hanno il 41% della produzione globale di petrolio e dal punto di vista geostrategico coprono i fianchi del canale di Suez e del golfo Persico, due colli di bottiglia del trasporto del petrolio. Le riserve aurifere detenute dal G7 sono il triplo di quelle dei BRICS, che ora avrà nelle sue fila 3 paesi islamici. Politicamente Cina, Russia e India (tre importanti potenze militari) aspirano a guidare lo sviluppo economico e la partecipazione alla governance globale dei mercati emergenti, sfidando il predominio occidentale.[4]

Nei media si parla a sproposito di de-dollarizzazione: La Nuova Banca dello Sviluppo, insieme alla SCO: Organizzazione Cooperativa di Shanghai, ha certamente favorito l’uso delle valute locali (invece che dollaro, sterlina o euro) negli scambi commerciali, ma all’incontro ‘I funzionari sudafricani affermano che l’idea di una moneta BRICS, proposta dal Brasile all’inizio dell’anno come alternativa alla dipendenza dal dollaro, è fuori discussione’[5]. Sullo scoglio della dominanza globale del capitalismo finanziario potrebbe infrangersi questo progetto, erede dell’alleanza dei paesi ‘non allineati’ nel corso della guerra fredda (Conferenza di Bandung, 1955). Molti di questi paesi sono o aspirano ad essere grandi potenze regionali e avranno senza dubbio interessi divergenti, sarà interesse della Cina tenerli tutti a bordo (e interesse del G7 seminarvi zizzania).

Le vie della seta sono le arterie di questo progetto economico, noto in particolare il corridoio nord-sud che dovrebbe unire Russia all’Iran via terra (Azerbaijan) e poi via mare all’India (Mumbai). Il G20 si è affrettato a suggerire una connessione in chiave anticinese e antirussa che partendo da Mumbai raggiungerebbe via mare il Dubai proseguendo in Arabia verso Israele, poi via mare al Pireo (che è in mano ai cinesi!). L’India ne trarrebbe vantaggio ed è stata ardentemente corteggiata dal G7 e dagli USA che, dopo aver capito che Russia e Cina sono legate a doppio filo, avrebbero bisogno di alleati nel Pacifico. Temo che il corteggiamento sia finito male, di conseguenza il Primo Ministro Canadese Trudeau si è improvvisamente ricordato che nell’assassinio avvenuto in giugno in Canada di un Sikh ivi rifugiato politico erano coinvolti i servizi segreti indiani, provocando un incidente diplomatico con l’India, che ha visto uniti governo e opposizione. Tra amici i panni sporchi si lavano in privato.

Il comunicato e il risultato del G20 (‘accelerare una crescita forte, sostenibile, equilibrata e inclusiva’) sono stati un inaspettato successo del Primo Ministro Indiano Modi, che va incontro ad elezioni. Una esplicita condanna della Russia è stata cancellata (non era stato così nel comunicato del precedente G20) e si è scritto un impegno a sostenere l’integrità territoriale e una pace giusta per Kiev[6]. Ispirate alla carta dell’Onu sono le affermazioni che: “ Tutti gli stati devono astenersi dalla minaccia o dall’uso della forza per ottenere vantaggi territoriali, o dall’uso della forza contro l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza politica di un altro stato”[7]. La mediazione si è resa necessaria per non fare ‘andare in bianco’ l’incontro: è stata una concessione o un momento di panico del G7? Forse entrambi ma russi e cinesi optano per la seconda possibilità. Diciamo che la prima freccia di una battaglia dai tempi e dagli esiti incerti è stata lanciata. Molto più di una battaglia: prendo a prestito il bellissimo simile usato da Gabriele Segre su ‘Domani’ del 18 settembre 2023[8] che parte dallo spostamento di placche tettoniche, modificato imprevedibilmente da terremoti ed eruzioni:

’il magma delle idee e delle istanze avanzate da ogni nazione defluisce e si arresta, si solidifica e torna a fondersi…prima di solidificarsi in una forma nuova e definita. Oggi quel magma fuoriesce dalla frantumazione di un blocco che credevamo monolitico e globale…a oriente sembra sorgere un nuovo continente e con esso tanti altri piccoli frammenti, indecisi se fondersi con questa o quella placca…nazioni determinate a conquistarsi uno sfolgorante trionfo, pervase da una forza vitale, non sempre razionale ma tale che nessun sogno sarà mai troppo grande’

per la Cina, l’India, la Turchia neo-ottomana, la Russia e tante altre. Un nuovo mondo reclama il suo secolo, un secolo che altri (noi?) credevano di possedere , in una tensione che si carica di energie. Basti pensare alla vitalità economica di paesi come il Brasile, il Sud Africa, persino la Russia con il citato Eastern Economic Forum ‘per lo sviluppo della Russia ad est degli Urali, dell’Artico e della regione Asia-Pacifico’. Si offrono ai numerosi paesi e operatori economici convenuti possibilità di investimento e profitto in zone ricche di materie prime che richiedono la costruzione di infrastrutture e si aprono agli investitori come un nuovo far west (east in questo caso). Di certo, non per caso, non ne avete sentito parlare…

Nell’assemblea dell’ONU questi tsunami economici e politici si rifrangono, prima che l’onda si sia ritirata non si riesce a vederne le conseguenze. Un discorso sollevato dai Brics riguarda quasi tutti i paesi del ‘Sud globale’: le loro economie sono ad alta emissione di carbonio e pensano che il cambiamento climatico non sia una priorità. I BRICS accusano le nazioni ricche di aver causato la maggior parte del riscaldamento globale e vogliono che si assumano maggiormente l’onere di decarbonizzare la produzione dell’energia.

(cecilia clementel)

[1] Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa, quindicesimo incontro: ‘I BRICS in Africa, Partenariato per la crescita vicendevolmente accelerata, lo sviluppo sostenibile e il multilateralismo inclusivo’. Al gruppo formato nel 2001 si associa il Sud Africa nel 2010, il primo summit si svolge nel 2009 a Yekaterinburg in Russia, dove sarà anche l’incontro del 2024.

[2] L’opinione dei Brics è che dobbiamo smettere di ‘ucrainizzare’ tutti i dibattiti internazionali. Il conflitto è importante ma resta un conflitto regionale.

[3] In teoria, in pratica dipende da chi vince le imminenti elezioni presidenziali e politiche.

[4] Vedi https://www.euractiv.com/section/brics/news/brics-nations-to-meet-in-south-africa-seeking-to-blunt-western-dominance/

[5] Ibid.

[6] Henry Foy, John Ford, James Politi, Western Nations accept a ‘climbdown’ on Ucraine to salvage G20’ relevance. US,EU and others agree to remove condemnation of Putin’s invasion from meeting’s communiqué (Le nazioni occidentali accettano un ‘cedimento’ sull’Ucraina per salvare la rilevanza del G20.US, UE e gli altri si accordano per cancellare la condanna dell’invasione di Putin dal comunicato finale), in Financial Times 10 settembre 2023

[7] Noto che il comunicato è stato firmato anche dal rappresentante russo.

[8] Gabriele Segre ‘Nel magma geopolitico ci sono misfatti e riscatti che fratturano il mondo’ in Domani 18.09.2023.