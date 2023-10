Imola. Appuntamento il fine settimana del 7 e 8 ottobre all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari per il round conclusivo del CIV 2023. In pista Superbike, Supersport 600 NG, Moto3, Premoto3, Supersport 300 e Femminile. Biglietti in vendita su Ticketone e alla biglietteria del Museo Checco Costa. Le informazioni sul programma della manifestazione disponibili sul sito www.autodromoimola.it.

Superbike – Il momento della verità sta per arrivare. Il Round LIQUI MOLY sarà l’epilogo di questa entusiasmante stagione CIV Superbike, in cui ci si gioca tutto nelle ultime due gare. A partire davanti ci sarà Michele Pirro. Il pluricampione italiano su Ducati Barni Spark arriverà ad Imola forte della doppietta di inizio settembre al Mugello. A contendergli il titolo ci sarà ancora Lorenzo Zanetti. L’alfiere Ducati Broncos ha ottenuto due terzi posti sulla pista toscana, che hanno confermato il suo straordinario trend stagionale: “Zorro” non è mai sceso dal podio in questo 2023. La lotta tra i due è apertissima, con Pirro che ha solo nove punti di vantaggio sul rivale. Luca Bernardi (Aprilia Nuova M2) sarà chiamato a difendere il terzo posto nella generale. A -47 punti da Pirro, la matematica non condanna il sammarinese, ma conquistare il titolo è un’impresa quasi impossibile. Più reale puntare al terzo posto, per cui Bernardi arriverà ad Imola con 41 lunghezze di vantaggio su Luca Vitali (Honda Improve).

Supersport 600 NG – Simone Corsi può chiudere i giochi. Il pilota Yamaha AltoGO, grazie ai due podi del Mugello, si presenterà al Round finale con 177 punti, 43 in più rispetto all’unico pilota rimasto in corsa per il titolo: Emanuele Pusceddu (Yamaha J Angel). A lui l’arduo compito di contendere il titolo al rivale. Molto più aperta la battaglia per il podio finale. Massimo Roccoli (Yamaha Promodriver) parte avvantaggiato con 120 punti, con Luca Ottaviani (MV Agusta Extreme) e Marco Bussolotti (Yamaha Axon Seven) ad inseguirlo rispettivamente a -3 e -6.

Moto3 – Con il titolo già conquistato al Mugello da Vicente Perez Selfa (2WP GP Project) l’attenzione sarà tutta per le restanti posizioni del podio finale. A partire avvantaggiati ci sono Leonardo Abruzzo e Cristian Lolli. Il primo, su BeOn AC Racing, è a 119 punti, mentre il secondo, in sella alla BeOn Cecchini, è a 118. Vicinissimo (-10 da Lolli) c’è però un altro pilota pronto a dare battaglia: Elia Bartolini (Lucky Racing Team).

Premoto3 – Anche la entry class del CIV ha già il suo campione: quell’Edoardo Liguori (2WP Pasini) pilota Pata Talento Azzurro FMI che non ci sarà a Imola perché impegnato nella European Talent Cup ad Aragon. Alle sue spalle sarà battaglia tra Gabriel Tesini (Brevo AC Racing), Gionata Barbagallo (2WP Pasini) e Pierfrancesco Venturini (Brevo AC Racing), racchiusi in soli 7 punti. Ma occhio anche a Cristian Borrelli (Buccimoto), lontano otto punti da Venturini.

Supersport 300 – Con Ieraci già campione i riflettori saranno puntati sulla lotta per le restanti posizioni di vertice. Oscar Nunez Roldan (Kawasaki Guerreri) parte in vantaggio, con 156 punti, 21 in più di Matteo Vannucci. Ma l’alfiere AG Motorsport Yamaha è reduce dalla doppietta ottenuta al Mugello. A 119 c’è Emanuele Cazzaniga. Facile prevedere come il pilota Yamaha Racestar non abbia alcuna intenzione di arrendersi rispetto alla battaglia per il podio finale.

CIV Femminile – Imola sarà l’ultimo atto del testa a testa tra Roberta Ponziani (Yamaha) e Sara Cabrini (Kawasaki) per la conquista del titolo. Ponziani arriverà sul circuito in riva al Santerno forte della vittoria conquistata a Varano e dei nove punti di vantaggio sulla rivale. La Cabrini proverà ancora una volta a battere l’antagonista di questa stagione, cercando di migliorarsi rispetto al secondo posto conquistato nell’ultima gara.