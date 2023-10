Imola. Un evento programmato da tempo ma posticipato per i protocolli di sicurezza connessi alla pandemia da Covid 19. Con questo Open Day si è riattivato uno dei classici momenti di incontro tra azienda e collettività locale. Risale infatti al 2017 l’ultima apertura aziendale al vasto pubblico; un intervallo di sei anni durante il quale il Gruppo Cefla è cresciuto e si è trasformato nelle sue attività. L’Open Day di Sabato 30 Settembre 2023 ci ha permesso di raccontare e mostrare alla cittadinanza questi cambiamenti in termini di evoluzione dei nostri business, in termini di innovazione tecnologica dei prodotti/servizi offerti, e in termini di ampliamento delle aree produttive e logistiche del sito di Via Bicocca. Non ultimo, è stata anche occasione perfetta per ricordare con tutti i presenti, seppur con un anno di ritardo causa Covid, il nostro 90° compleanno; un traguardo importante condiviso con la città che ci ospita dal 1932 e che riconosciamo essere – con le sue istituzioni, il suo tessuto scolastico e le molteplici realtà artigianali ed industriali- motivo fondante la nostra presenza qui e non altrove.

Desiderio di condivisione ma anche tanto orgoglio

“Cefla è una azienda B2B quindi non si interfaccia direttamente con i consumatori finali, con i cittadini; questi ultimi possono non sapere che il colore del proprio mobilio, il sistema elettrico/idraulico di grandi opere edili quali teatri o ospedali, l’illuminazione di rinomati edifici pubblici, la cura della propria bocca sono ottenibili anche grazie alle macchine prodotte ed i servizi erogati dalla Cefla.

L’Open Day permette di spiegare ai cittadini cosa facciamo ma soprattutto permette loro di riscoprirci nella vita quotidiana di ogni giorno: nei luoghi in cui si vive, in cui si lavora ed in quelli in cui ci prendiamo cura di noi.

Poi innegabilmente c’è l’orgoglio di una azienda che dopo 90 anni continua ad essere player di riferimento su ognuno dei mercati presidiati dalle nostre tre business unit – l’Engineering, il Finishing, il Medical – e dalla nostra controllata C-Led. Un orgoglio che i visitatori hanno potuto riscontare nei volti e nelle parole di 260 colleghi volontari – addetti all’accoglienza, capo-gruppi, specialist di Business Unit – che sono stati i veri fautori del successo di questa giornata ed ai quali va tutto il ringraziamento del CDA.”

Molti giovani, tutti dipendenti, impegnati in questa manifestazione

La mission della Cooperativa Cefla è quella di creare valore nel tempo per le generazioni future.

Come CDA abbiamo ritenuto corretto e valoriale far gestire l’intera giornata ai nostri giovani colleghi che, per l’80%, sono giovani di Imola. Questi ragazzi hanno accolto, spiegato e mostrato ai cittadini l’azienda in cui lavorano con la consapevolezza che sarà loro il compito di traghettarla nel prossimo futuro nel rispetto dei valori di intergenerazionalità che caratterizzano la cooperativa dal 1932.

Un po’ di numeri

Considerando che il 30/09/2023 era un sabato, era una calda ed assolata giornata, esistevano tutte le condizioni per una gita fuori porta prima dell’inverno, abbiamo registrato un numero importante di presenze; riteniamo che questa alta partecipazione avvalori il legame esistente tra l’azienda e la città nonché l’importanza dell’organizzazione messa in campo per il buon esito dell’evento.

Alcuni numeri:

oltre 2000 visitatori

120 visite guidate della durata di circa due ore ciascuna.

260 colleghi volontari con varie funzioni organizzative

circa 30 rappresentati istituzionali (Sindaco di Imola, Presidenti di cooperative, rappresentati di associazioni del territorio, ecc.)

Come CDA siamo veramente felici per quanto consuntivato in termini di presenze, apprezzamenti ricevuti, ed efficienza dell’organizzazione: dall’accoglienza, alle visite guidate, allo spazio bimbi, ai buffet, ecc.

A nome del CDA colgo quindi l’occasione per ringraziare tutti i cittadini e tutti gli ospiti che hanno varcato i cancelli della Cefla con l’intento di conoscere meglio la nostra Cooperativa e per aver condiviso con noi una giornata di festa; ringrazio nuovamente i nostri 260 colleghi che volontariamente si sono spesi per l’ottima riuscita dell’evento e che tanto sono stati apprezzati per professionalità ed attaccamento all’azienda.

Concludo “rubando” una frase del nostro Presidente Gianmaria Balducci che può essere sintesi perfetta dell’evento:

“Guardiamo al futuro, forti della nostra storia e mantenendo saldo il legame con il territorio”.

(a cura di m.z.)