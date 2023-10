Imola. Ennesimo episodio di cricriminalità per una rapina, avvenuta in pieno giorno verso le 17, vicino al parco dell’Osservanza. Nel pomeriggio di pochi giorni fa, una signora sulla quarantina è stata avvicinata da un ragazzo che, in monopattino, ha tirato fuori una pistola, senza il tappo rosso e l’ha puntata alla pancia della donna intimandole di dargli il portafogli. Cosa che è avvenuta. La denncia è stata fatta ai carabinieri che hanno trovato in un cestino vicino la pistola che era giocattolo e stanno visionando le videocamere di sorveglianza che sono nella zona.

Dell’argomento si è discusso in consiglio comunale il 5 ottobre su richiesta del consigliere comunale della Lega Simone Carapia. “Ormai ogni settimana ci troviamo a discutere di questioni che minano la sicurezza in città. Stavolta in pieno giorno è stata usata un’arma da fuoco che poteva essere giocattolo oppure essere vera ma in questo caso la situazione è ancora più grave rispetto a quelle precedenti di cui abbiamo parlato in aula – ha sottolineato Carapia -. Modena ha assunto 16 agenti di Polizia Locale e ha instaurato un presidio sul territorio, non ci si può solo limitare a sostituire prepensionamenti e chi va in mobilità come facciamo noi a livello di Circondario, a Dozza non ci sono più agenti e la sicurezza è ‘appaltata’ a Imola. Non va bene. Spero che tale grave episodio sensibilizzi tutti noi e porti a un aumento dell’organico e della videosorveglianza per mettere in maggiore sicurezza il territorio per noi, i nostri figli e tutti i cittadini”.

La replica è arrivata dal sindaco e assessore alla Sicurezza Marco Panieri: “In tutte le città d’Italia purtroppo accadono cose che non dipendono solo dal sindaco, ricordiamoci che stiamo investendo circa 600mila euro sulla Polizia Locale che vogliamo potenziare pure dal punto di vista dell’organico. Ma non basta perché non agisce sulle 24 ore. Sul territorio le forze dell’ordine, fanno il possibile per reprimere episodi come quello della signora per la quale mi spiace molto. Ricordo a tutti che il Comune è solo solo un pezzo della sicurezza, l’altro sono il Questore, il Prefetto e il ministro dell’Interno. Si può fare certamente una commissione ad hoc, ma non credo sia giusto attaccare sempre e solamente la giunta relativamente a tali questioni”.

(m.m.)