Nel contesto delle celebrazioni degli anniversari di matrimonio, si utilizzano comunemente nomi speciali come “nozze d’oro,” “nozze d’argento,” o “nozze di diamante” per indicare traguardi significativi che meritano festeggiamenti elaborati, spesso accompagnati da regali appositamente selezionati, come fotografie incorniciate o oggetti personalizzati come cuscini con stampe. Tuttavia, non sono solo le nozze d’oro a essere riconosciute in questo modo, ma molti altri anniversari hanno nomi meno noti, che esploreremo di seguito. Inoltre, forniremo alcune idee regalo per le coppie che celebrano il loro anniversario.

Nomi degli Anniversari di Matrimonio

In generale, la regola di base è che quanto più preziosa è la lega metallica associata all’anniversario, tanto più significativo è l’evento. Questa regola si applica generalmente agli anniversari che si celebrano ogni cinque anni circa.

Per esempio, si fa riferimento alle “nozze di legno” per l’anniversario dei 5 anni di matrimonio, mentre per il decimo anniversario si parlano di “nozze d’alluminio.” L’anniversario dei 15 anni è noto come “nozze di cristallo,” mentre il ventesimo anniversario è chiamato “nozze di porcellana.” Il traguardo dei 25 anni è associato all’argento e alle “nozze d’argento,” mentre il trentesimo anniversario è conosciuto come “nozze di perla.” Proseguendo, l’anniversario dei 35 anni viene spesso indicato come “nozze di corallo.” Con il passare degli anni, si giunge a materiali e pietre sempre più preziosi. Ad esempio, il quarantesimo anniversario è celebrato come “nozze di rubino.” L’anniversario più importante, quello dei 50 anni di matrimonio, è chiamato “nozze d’oro.” Infine, il sessantesimo anniversario è noto come “nozze di diamante.”

Idee regalo per gli Anniversari di Matrimonio

Dopo aver esaminato i nomi degli anniversari di matrimonio, è opportuno considerare alcune idee regalo adeguate per queste occasioni speciali che meritano di essere festeggiate in modo appropriato. Una cena festiva con la famiglia riunita è spesso un must, accompagnata da un regalo tangibile.

Di solito, tra marito e moglie, è consuetudine scambiarsi doni preziosi come gioielli. Tuttavia, quando i figli sono chiamati a fare un regalo, le opzioni possono variare. Gli amici cari e soprattutto i figli dovrebbero considerare di fare un dono alla coppia che celebra il loro anniversario di matrimonio. È un’occasione preziosa per dimostrare affetto e gratitudine per la loro presenza continua nella vita di famiglia.

Un regalo personalizzato, come una stampa fotografica con foto e scritte speciali, rappresenta sempre un’ottima idea. In particolare, la creazione di supporti personalizzati con foto dei momenti felici trascorsi insieme a figli e nipoti è un gesto significativo. Le fotografie possono essere appese o esposte in casa su una mensola, creando una galleria di preziosi ricordi. Inoltre, è possibile personalizzare molti altri oggetti attraverso la stampa su cuscini, tazze e t-shirt con foto e scritte, offrendo un regalo originale e unico per celebrare anniversari come quelli di corallo, perla o addirittura d’oro. In più, questa tipologia di regalo è anche facile da realizzare, grazie ai servizi di stampa online, come Gifta.