“Sarà una bellissima gita al lago di Como”. La presentò così la giornata speciale il nostro presidente dei Canterini Romagnoli di Imola, “la sfilata dei gruppi folkloristici e l’esibizione saranno di sera, alloggeremo in un albergo con una bella vista e il giorno dopo potremo passeggiare sul lungo lago, mangiare in un buon ristorante sulla riva, fare una visita al centro della città e poi si rientra. Un giorno intero da fare i turisti. Ce lo meritiamo, dopo tante uscite, questa volta abbiamo un buon rimborso.”

A noi componenti del gruppo non capitava spesso che gli impegni di tournè si rivelassero anche bei viaggi, in genere erano toccate e fuga durante festival del folklore, scambi culturali o gemellaggi. Il nostro piacere era poterci esibire sul palco, ricevere applausi, ma anche tramandare le musiche, i canti e i balli della nostra Romagna, è vero, ma una bella gita ogni tanto era un incentivo in più per far parte del gruppo. Quindi le parole del presidente furono accolte con un bel applauso di approvazione.

La nostra famiglia allargata, già da anni, era il pezzo forte del gruppo, molti di noi erano parenti stretti e gli altri tutti buoni amici. Il babbo era tenore solista della corale, lo zio baritono, sorelle e fratelli, cugini e cugine, e fidanzati vari, impegnati nel corpo di ballo. Io ero bimbetta, come me c’era Lanfranco il mio ballerino, gli altri danzerini erano ragazzi, più o meno ventenni, mentre la corale era formata dai più attempati.

Era bello far parte del gruppo, poter uscire fuori da Imola e viaggiare in pullman, cantare e giocare per passare il tempo durante i lunghi viaggi, era interessante vedere gruppi degli altri paesi, gente che parlava un’altra lingua, con costumi colorati e musiche originali, almeno per me.

Quella mattina, dopo lo spettacolo della sera precedente, il gruppo al completo si godeva la giornata da turista passeggiando sul lungo lago in ordine sparso.

La mamma camminava a braccetto del babbo, una delle poche volte che accadeva, chiacchierava con la cognata e il fratello e la si sentiva ridere anche da lontano.

Indietro i componenti della corale, che camminavano con calma e godevano della bella vista, preceduti dalle giovani coppiette di ballerini che flirtavano con discrezione.

Io correvo avanti a tutti, correvo, poi mi giravo indietro, mia madre mi urlava qualcosa, tornavo un po’ indietro sempre correndo, poi riprendevo la corsa in avanti, così sempre su e giù, allungavo il tragitto.

Come tutti i bambini non camminavo, correvo, non passeggiavo, saltellavo, creavo energia, le mie braccia oscillavano avanti e indietro, le trecce roteavano davanti agli occhi, destra e sinistra, la sottanina si alzava, faceva il prillone, creava correnti fresche che accarezzavano le gambe.

Come le rondini che volano libere nel cielo i bambini disegnano cerchi, percorsi di felicità e spensieratezza.

Ignari del futuro.

Un pescatore, seduto sui gradini che scendevano direttamente sul lago, catturò la mia curiosità, mi avvicinai mentre lui con un colpo magico del polso tirò su la canna, sicuro di avere un pesce abboccato all’amo.

La mossa mi distrasse, persi l’equilibrio, scivolai sulle alghe verdi che coprivano gli scalini e che io non avevo visto perché avevo il naso all’insù.

Scivolai e caddi nel lago di Como.

Sparii dalla vista perché il lago, almeno in quel punto, era subito profondo.

Il pescatore con canna e pesce in mano rimase interdetto, la più veloce a correre sul luogo del misfatto fu la zia, che con passo felino si avvicinò al bordo del lago, vide galleggiare le mie trecce, si tolse veloce la giacca per essere libera nei movimenti e allungandosi sui gradini le afferrò con forza e, aiutata dal pescatore, mi riportò in superficie.

Mia madre era impietrita.

A mio padre sfuggì un “o puténa dla vaca sbudléda!” imprecazione romagnola per eccellenza, la vacca sbudellata è indescrivibile, poi corse verso la zia e l’aiutò a sdraiarmi sul muricciolo.

La mamma a quel punto si svegliò dalla pietrificazione, si avvicinò e quando vide che avevo gli occhi aperti e stavo per dire qualcosa mi mollò un gran ceffone.

“Ma no, non faccia così signora” disse il buon pescatore “poverina, si sarà presa un gran spavento! Non la picchi, è una bambina! Ci sono bambini che combinano guai ogni giorno!”

La mamma invece in piena crisi nervosa me ne diede un altro e un altro ancora.

Riuscì però a rispondere: “Ah, questa monella ne combina una ogni ora! Toglietemela di qui!”

Il buon pescatore cercò di proteggermi, il babbo, dopo un’altra vaca sbudléda, prese da parte la mamma per calmarla.

Non so cosa le disse, la accompagnò verso una panchina e continuava a imprecare: “o puténa dla vaca sbudléda! Dai mò sò, dai un taj, u n’è suzèst gnént!”

La mamma gli dava in là con la mano, non è successo niente? Ormai la sua bambina moriva annegata. “U n’è suzèst gnént? Sa la da fé incora sta bastérda, ormai la s’anghéva, l’am farà murì, l’am purtarà ae creatór préma de tèmp! E te, te non le dici mai niente: lascia cla féga, lascia cla féga, l’importante è che non ti scocci a te, che lasci in pace te, ma io…” vacillò la mamma, stremata.

Il litigio in pubblico non faceva parte del suo modo di essere, quasi si vergognava, ma era davvero arrabbiata con tutti, con me, col babbo, col pescatore e con chi lasciava i gradini infangati e scivolosi sul lungo lago. Poi fece un grande sospiro, un bel tremlò e riuscì sfogare le sue emozioni. “Dai dai, pienz un pó acsè lat pasa. Ma vedi te se una bella gita al lago doveva andare a finire così, puténa dla vaca sbudléda!”

La zia nel frattempo mi aveva spogliato, tolto gli abiti bagnati, si tolse il fazzoletto dalla testa e annodandolo sui lati mi fece un paio di mutandine e un altro me lo mise di traverso sul dorso a mo’ di bandiera.

La giornata era calda ma io tremavo di freddo così mi mise il suo giacchetto e cominciò a sfregarmi con energia la schiena per riattivare la circolazione.

Accarezzava le trecce gocciolanti poi le sciolse a fatica, cercò un pettine nella borsa e provò di sistemarmi i capelli, li ravvivò. Di mestiere faceva la parrucchiera. “Ecco qua, adesso sei quasi a posto. Devi stare attenta, devi guardare dove metti i piedi, vedi cosa può succedere a mettere il naso ovunque, hai rischiato di annegare. E hai fatto arrabbiare la mamma, ma non preoccuparti le passerà fra un po’. Adesso dobbiamo tornare al pullman, la nostra bella gita è finita, tornerai a Imola messa così”.

I ragazzi del gruppo vollero fare una foto con la piccola rediviva per immortalare la giornata speciale. Lanfranco il mio ballerino, bimbetto come me, rideva guardando come ero conciata.

Io non mi ero divertita molto, non avevo capito granché di quello che era successo, come ricordo mi portavo a casa tre bei ceffoni, due gote fiammanti, i capelli e i vestiti bagnati.

Se la mamma quella mattina, tra i miei lamenti, non mi avesse fatto due belle trecce tirate a puntino, dalle quali non sfuggiva un capello, probabilmente la zia, pur con tutta la sua velocità di intervento, non avrebbe avuto un saldo appiglio per riportarmi a galla. E una bella gita al lago si sarebbe trasformata in una tragedia. Così va la vita. A volte.

(Roberta Giacometti – Foto archivio dell’autrice)