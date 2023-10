Imola. Sarà varia e colorata, come l’immagine disegnata dallo street-artist Cibo al quale verrà conferito il Garganello d’oro, la 29esima edizione del Baccanale dedicata al “mediterraneo”, inteso come mare che unisce i popoli, di contaminare e tenere insieme la preparazione delle pietanze e le culture diverse, quello che si svolgerà dal 21 ottobre al 12 novembre, con un’anticipazione il 20 ottobre. Alta l’adesione all’evento con ben 38 tra ristoranti e pubblici esercizi imolesi e del circondario che proporranno esclusivi menù dedicati al tema della manifestazione. Inoltre, la partecipazione di associazioni e aziende ha permesso la redazione di un ricco programma, con circa 110 eventi.

Fra le novità più importanti l’inaugurazione all’autodromo, tradizionalmente si teneva a teatro, nel museo “Checco Costa” dove poi si svolgerà la mostra di livello nazionale “Gusto! Gli italiani a tavola. 1970-2050” che sarà visitabile gratuitamente per tutta la durata della manifestazione. Il tutto con un occhio rivolto alla solidarietà per le aziende colpite dall’alluvione. Durante il primo weekend dal 20 al 22 ottobre, in piazza Matteotti che sarà il “cuore pulsante” della manifestazione di quest’anno, ci saranno attività di Fenza, Fontanelice, Sant’Agata sul Santerno e altre che potranno promuovere i loro prodotti e ottenere contributi mantenendo il tema del Baccanale.

Molto interessanti anche gli altri fine settimana in piazza da venerdì 27 a domenica 29 ottobre con “Chef to Chef EmiliaRomagnaCuochi”, il cui rappresentante regionale è lo chef del San Domenico Max Mascia che porterà Il mare a Imola con la proposta di pesci dell’alto Adriatico e un’Isola del Gusto per i dibatti. Il fine settimana successivo, dal 3 al 5 novembre, sarà dedicato alle verdure, con titolo Contorno a chi? e vedrà la collaborazione di Coldiretti Bologna e aziende agricole del territorio. Venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 novembre in programma Ce-reali: i monarchi della tavola mediterranea, una tre giorni che vedrà negli stand gastronomici come protagonisti due dei più amati derivati dei cereali, pizza e birra.

Da segnalare che per la prima volta nella storia del Baccanale saranno coinvolte le scuole e gli istituti alberghieri, accolta con grande favore da chef Mascia.

Come di consuetudine, l’ultimo weekend del Baccanale coinciderà anche quest’anno con il “Banco di assaggio dei vini e dei prodotti agroalimentari dell’Imolese”, giunto alla sua XXIX edizione e con la XIII edizione di “Olimola”. Venerdì 10 e sabato 11 novembre dalle 18 alle 23, e domenica 12 dalle 16 alle 22 l’autodromo ospiterà le due manifestazioni.

Per il “Banco di assaggio” sono state selezionate cento etichette presentate dalle aziende produttrici della zonazione DOC Colli d’Imola e di Albana dalle varie sottozone della Romagna, in quello che è ormai un evento imprescindibile per gli appassionati di enologia. “Olimola” proporrà presentazioni e degustazioni guidate durante il fine settimana. L’ingresso è a pagamento (€ 15, con biglietteria attiva fino a 30 minuti prima della chiusura); è prevista la chiusura anticipata in caso di affluenza superiore alla capienza dei locali.

Le dichiarazioni

Marco Panieri, sindaco di Imola: “Torna il Baccanale, appuntamento culturale fra i più attesi, con una nuova edizione, anche quest’anno capace di coinvolgere la cultura, le nostre eccellenze enogastronomiche e tutta la città, non solo il centro storico. Oltre 100 eventi nella rassegna che spazieranno in ogni angolo dei sapori e nei quali troverà posto come sempre il tema del contrasto allo spreco alimentare, ma visti gli eventi alluvionali di maggio, anche occasioni di solidarietà verso esperienze enogastronomiche colpite con numerose collaborazioni. Non solo, il tema scelto favorisce le occasioni e nuove suggestioni: mediterraneo. Sulle tavole mediterranee la natura è protagonista con i prodotti della terra, delle vigne e degli orti ma anche con semplici piatti di mare e carne, esaltati dall’uso sapiente delle erbe aromatiche. Sarà davvero piacevole scoprire insieme, lungo le settimane e nei diversi luoghi della città, compreso l’Autodromo, l’edizione 2023 del Baccanale”.

Giacomo Gambi, assessore alla Cultura: «È “mediterraneo” il tema scelto per questa edizione del Baccanale, un termine che racchiude tutta la ricchezza e le molteplici sfaccettature della tradizione culinaria del nostro Paese e non solo. La cultura dei popoli che si affacciano sulle sponde del Mediterraneo, infatti, si riflette, giorno dopo giorno, su tavole dove cibi e ricette sono simili ma mai eguali e dove condividere il cibo è un meccanismo di inclusione, di integrazione e di relazione. La dieta mediterranea, per tutte le caratteristiche che la rendono unica al mondo, è iscritta nella lista del Patrimonio culturale immateriale dell’Umanità dell’Unesco. La vediamo proprio “in piramide” nell’illustrazione di Cibo, un artista cui abbiamo deciso di conferire quest’anno anche il Garganello d’Oro perché le sue opere, vivide immagini di alimenti, vengono realizzate sui muri per coprire simboli e scritte d’odio, combattendole con la bellezza. Troveremo cibo e cultura sia nei numerosi ristoranti che ci propongono i menu a tema sia nelle isole gastronomiche presenti tutti i fine-settimana in Piazza Matteotti dove laboratori, talk, show-cooking, musica e ricette ci invitano a condividere sapori e saperi. Nel periodo del Baccanale Vi invito inoltre a visitare le mostre “GUSTO! Gli italiani a tavola. 1970-2050”, allestita presso il museo dell’Autodromo a curata dal nostro Professor Montanari, e “Bertozzi&Casoni. Tranche de vie”, un percorso che si snoda tra Palazzo Tozzoni, San Domenico e Rocca”.

Pierangelo Raffini, assessore Sviluppo Economico, Centro storico e Agricoltura: “Anche quest’anno il Baccanale rappresenta un’interessante occasione per mettere in risalto l’importanza della nostra agricoltura che, pur duramente colpita da alluvione e frane, cerca di resistere e dimostra come l’eccellenza della nostra cucina dipenda anche dall’eccellenza delle materie prime utilizzate. Durante le domeniche del Baccanale i nostri agricoltori saranno in piazza con i loro prodotti. Inoltre, con la 29ª edizione del “Banco d’assaggio” mettiamo in mostra più di 100 etichette di qualità della nostra viticoltura, insieme a un ricco paniere ben rappresentativo dei prodotti agroalimentari del territorio e con la 13ª edizione di Olimola, che si svolge nello stesso prestigioso luogo, l’Autodromo, sosteniamo e diamo visibilità a una filiera relativamente recente nel Circondario Imolese, ma che sta crescendo a ritmi elevati. Per questo motivo porteremo in consiglio comunale a breve la proposta per aderire all’Associazione Città dell’Olio, a sottolinearne l’importanza”.

Massimo Montanari, professore universitario: “Il Mediterraneo significa ‘fra le terre’, è un luogo di condivisione che unisce, non separa. le persone, i prodotti, le idee, attorno al quale stiamo tutti insieme. Nella bellissima immagine di quest’anno, il tema scelto è scritto con al minuscolo con ‘corpi’ diversi come concetto, principio, modello esportabile proprio come la dieta mediterranea che tiene insieme le diversità quali la zucca e il pomodoro che vengono dall’America e la melanzana che arriva dall’Asia che si sono incontrate e si sono trovate bene qui. I Romani lo chiamavano “Mare Nostrum’ attono al quale stare tutti insieme. Il pane è fra le più grandi invenzioni del Mediterraneo, declinato in tante maniere e mi fa piacere che al Baccanale di quest’anno ci sia anche il pesce”.

Per informazioni: Servizio Attività culturali 0542 602300 – [email protected] –www.baccanaleimola.it