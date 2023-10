In Italia i Fondi sanitari integrativi oggi sono una realtà che interessa oltre 15 milioni di persone, gran parte nascono da una contrattazione nazionale o aziendale collettiva che ormai dura da anni e possono giocare un ruolo importante nel ridisegnare il welfare sanitario e sociale del prossimo futuro. Anche se si tratta di Fondi sanitari privati non è utile contrapporli al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) invece serve piuttosto interrogarsi sul ruolo da attribuire alle forme di assistenza sanitaria integrativa affinché possano più efficacemente supportare o colmare le debolezze del SSN.

Oggi se ne parla molto dei Fondi sanitari integrativi di emanazione contrattuale, ormai presenti in ogni forma di attività lavorativa e, agli occhi dei più sembrano di recente istituzione, invece hanno una storia ultra centenaria.

I primi Fondi sanitari privati in Italia, su base volontaria, risalgono all’ottocento e nascono con le Società di Mutuo Soccorso (SMS) costituite da operai ed artigiani, organizzati per affrontare i disagi dovuti a malattie, invalidità, guerre, povertà e vecchiaia. Negli stessi anni nascono gli istituti mutuo-previdenziali, i quali, durante gli anni venti, rispetto alle SMS che mantengono la volontarietà, assumono il carattere di obbligatorietà, in quel periodo nascono diverse Mutue sanitarie (Inam, Enpas, Inadel, ecc.) differenziate per categoria di appartenenza e per livello di copertura sanitaria garantita. Le Mutue verranno soppresse nel 1978 con l’istituzione del SSN fondato sui principi dell’universalità e della solidarietà, finanziato dalla fiscalità generale, questa svolta porta a compimento l’articolo 32 della Costituzione “La repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti”. Il provvedimento che stabilisce la soppressione delle mutue non riguarda, però, le SMS in quanto volontarie ed operanti anche in settori diversi dall’assistenza sanitaria. La svolta del 1978 con l’introduzione del SSN porta ad una drastica riduzione degli iscritti a schemi assicurativi privati e alle organizzazione mutualistiche. Comunque anche dopo questa epocale riforma rimangono forme di prestazioni sanitarie integrative al SSN erogate da associazioni mutualistiche liberamente costituite e prive di finanziamento pubblico o rimangono in edilizia le casse edili, queste ultime sono enti paritetici di natura contrattale tra sindacati dei lavoratori e associazioni imprenditoriali, che a livello provinciale continuano ad operare erogando prestazioni sanitarie per i lavoratori iscritti e spesso anche per i loro famigliari sotto forma di rimborsi parziali per cure e protesi dentarie, per protesi oculistiche ed acustiche, ecc..

Il rilancio della sanità integrativa avviene per via legislativa nel 1992 e nel 1993, quando viene specificato con chiarezza che in Italia le forme integrative di assistenza sanitaria sono prestazioni aggiuntive e non sostitutive di quelle erogate dal SSN, l’obbiettivo legislativo è quello di avviare un percorso di regolamentazione della materia e di tracciare due campi netti di attività tra la sanità privata e quella pubblica, questi primi provvedimenti servono anche ad indicare una serie di fonti che possono istituire un Fondo sanitario integrativo.

Dopo questi provvedimenti legislativi a Bologna, nella seconda metà degli anni ‘90, in diverse aziende metalmeccaniche nei rinnovi integrativi aziendali compare un capitolo dedicato alla sanità integrativa in cui sindacati ed imprese stabiliscono una quota annuale (più o meno 400 mila lire per lavoratore) per sostenerne i costi totalmente a carico dell’impresa, anche se per vederne la partenza effettiva occorrerà attendere ancora diversi anni.

Nel 2008 e 2009 sempre a livello legislativo avvengono per i Fondi sanitari integrativi una disciplina fiscale e l’istituzione di un anagrafe, inoltre diminuiscono le cautele tra Fondi cosiddetti doc e non doc, dove Fondi doc sta per totalmente integrativi al SSN e non doc che possono essere anche sostitutivi del SSN, un’altra distinzione avviene tra Fondi chiusi e Fondi aperti, ai primi appartengono i Fondi sanitari integrativi negoziali che traggono origine dalla contrattazione collettiva, ai secondi rientrano le SMS in quanto sono rivolti a chiunque voglia iscriversi a seconda dei regolamenti.

Se oggi quasi un italiano su tre è iscritto a una forma di sanità integrativa lo si deve in gran parte alla legislazione, che ha favorito la contrattazione collettiva in tal senso, in questi ultimi anni il forte incremento dei Fondi sanitari contrattuali, lo si deve alla messa in campo oltre ai piani sanitari ordinari, di nuove e più specifiche coperture che vengono a comprendere anche i famigliari degli iscritti o dello stesso iscritto la cui copertura sanitaria integrativa continua anche quando raggiunge la pensione.

Le prestazioni dei Fondi sanitari integrativi hanno una matrice retributiva, sono a tutti gli effetti una forma di welfare contrattuale, oggetto di negoziato durante i rinnovi contrattuali alla stregua degli altri elementi della retribuzione complessiva, ciò dovrebbe portare a proporre una mirata azione di riforma per riordinarli a garantire la tutela e l’efficienza della salute pubblica e quella degli interessi collettivi derivanti dalla contrattazione.

Va quindi evitata la sovrapposizione tra prestazioni del SSN e prestazione dei Fondi, data la funzione integrativa a cui essi sono chiamati. La leva promozionale dovrebbe incidere esclusivamente sulle prestazioni integrative, tenendo in considerazione ciò che è il livello delle prestazioni e ciò che il SSN tende a non fornire.

I Fondi sanitari integrativi contrattuali hanno così raggiunto il traguardo di circa 13 milioni di iscritti, ma con una spesa di soli 4,3 miliardi di euro, rispetto ad una spesa del SSN che per il 2022 è stata di circa 124 miliardi di euro e una spesa diretta delle famiglie ricorrendo alla sanità privata di quasi 38 miliardi di euro. I Fondi sanitari integrativi rappresentato oggi quindi meno del 3% della spesa sanitaria di questo paese, siamo quindi ben lontani dal modello di sanità privata di oltreoceano. Da questi Fondi sanitari ben diffusi ormai in quasi tutto il mondo del lavoro privato ne sono ancora esclusi i dipendenti pubblici, è sperabile che tale limite venga superato nel prossimo rinnovo dei contratti nazionali di lavoro del pubblico impiego.

I tempi sembrano maturi per attivare un sistema di più ampio welfare aziendale portando un sempre maggior numero di iscritti, in tal modo può diventare possibile favorire una riduzione del premio delle polizze. Per molti sindacati, anche se la Cgil su questo è molto più restia, i Fondi sanitari rappresentano un buon rapporto con il SSN in termini di sostenibilità e di efficienza anche perché, in alcuni casi, intervengono ad appianare alcune disuguaglianze dovute alle diverse capacità assistenziali delle Regioni.

In un sistema sanitario definanziato, quale oggi quello italiano, si rischia di lasciare che i cittadini trovino altre forme di finanziamento per le proprie spese sanitarie, tutto ciò con riflessi in termini di equità di accesso alle prestazioni sanitarie che non è possibile ignorare, ecco allora il grande rischio che i Fondi sanitari integrativi, che di fronte ad un sistema sanitario pubblico che arretra per carenza di risorse, perdano la loro missione per cui sono nati.

(edgardo farolfi)