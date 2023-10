Il ‘piccolo Orban’ Robert Fico, ottiene, per il suo partito socialdemocratico, una maggioranza relativa alla recenti elezioni in Slovacchia e insieme alla formazione Hlas, una costola dello stesso partito avrebbe il 44/46% dei consensi. A giudicare dall’editoriale del Corriere della Sera del 2 Ottobre 2023 siamo di fronte ad una catastrofe per il ritorno al timone di un primo ministro in un paese di poco più di 5 milioni di abitanti: ‘L’Europa si copre di nubi’ firmato da Maurizio Ferrera[1].

‘(Fico) smetterà di mandare aiuti (all’Ucraina) e sta già bloccando l’importazione di grano ucraino, violando gli accordi UE. La base sociale del nazionalismo illiberale nei paesi nei Paesi centro-orientali è simile a quella dei partiti di estrema destra nella “vecchia Europa”: ceto medio impoverito dalla crisi e dall’inflazione, periferie urbane e campagne marginalizzate, anziani in povertà’.

Chissà che reazione vedremo quando, alle politiche del 15 ottobre, lo sfidante polacco (già premier in passato) Donald Tusk con la piattaforma civica (PO) di orientamento liberal conservatore scalzerà il partito nazionalista, conservatore e illiberale (bestia nera della Commissione Europea) di Mateusz Morawiecki. Le storiche tensioni fra Polonia (che ospita milioni di profughi ucraini) e Ucraina riemergono. Varsavia dichiara di non avere più materiale bellico da inviare e di doversi concentrare sul rafforzare il suo esercito.[2] Grandi onori sono stati recentemente tributati al parlamento canadese ad un 98enne (Yaroslav Hunka) che ha combattuto nella 14a divisione Waffen SS Galizia, un corpo di ausiliari ucraini definiti gruppo criminale dal Tribunale di Norimberga[3]. Solo un suo leader finì sotto processo e il Canada accolse 4000 dei suoi soldati, fidandosi degli inglesi che li avrebbero ‘esaminati’ nei campi di raccolta[4] post bellici. Un eroe canadese e ucraino? Dopo l’incontro con Zelensky e il presidente canadese, l’ovazione in Parlamento e la conseguente alzata di scudi internazionale il Leader del parlamento canadese si è scusato e si è dimesso, ma le vere responsabilità sono più in alto: la vice presidente Christa Freeland, discendente di rifugiati ucraini e nipotina di filo nazisti, convinta nazionalista ucraina. L’immigrazione post-bellica di nazionalisti ucraini in nord e sud America ebbe numeri considerevoli (vedi anche un mio precedente intervento in leggilanotizia.it sulla storia recente: ‘Storia e memoria di conflitti nell’Europa del Nord’ 12 agosto 2023)

Correggo l’inesatta affermazione di Ferrera[5] sul blocco del grano ucraino: il problema si è manifestato in estate: il grano importato via terra senza dazi è rimasto in Europa, usato come foraggio, ed ha fatto abbassare di molto il costo del grano in Slovacchia, Polonia, Romania e Bulgaria. La comunità europea ha disposto che fino al 15 settembre il grano ucraino facesse un transito in tali paesi, senza esservi commerciato. Al 16 settembre tali paesi hanno autonomamente rinnovato tale disposizione, memori del peso politico della popolazione rurale.

I timori per gli aiuti a Kiev vengono anche dagli USA, dove Biden non ha potuto agganciare il provvedimento che dava 6 miliardi all’Ucraina al testo concordato col Parlamento per dilazionare di 45 giorni il blocco (shut down) dei fondi governativi, che impedirebbe di pagare stipendi e sussidi. I repubblicani vorrebbero maggior controllo sulle spese militari in Ucraina, che senza il nostro sostegno economico sarebbe sull’orlo della bancarotta. La sostituzione di quasi tutti i responsabili del ministero della difesa, compreso il ministro ucraino, ed il licenziamento in tronco dei responsabili regionali per il reclutamento, notoriamente corrotti, da parte di Zelenskyi[6] ha dimostrato che si voleva fare pulizia. Persino il patron di Zelenskyi, l’oligarca Kolomoisky, già in possesso di PrivatBank, è stato arrestato e incriminato per frode (relativa al gas e alla raffinazione del petrolio) il 3 settembre 2023. Forse il ravvedimento (?) è arrivato troppo tardi.

Panico a Londra: il nuovo ministro della difesa britannico Grant Shapps ha suggerito la possibilità di portare l’addestramento militare degli ucraini (che per ora si è svolto all’estero) più vicino alle frontiere se non direttamente nella Ucraina orientale, spostare parte delle fabbriche inglesi che producono per il settore militare nel paese e persino scortare con navi inglesi le navi che portano il grano ucraino dal mar Nero, costeggiando acque territoriali ucraine e rumene. La reazione al ballon d’essai è stata una levata di scudi da falchi (non possiamo abbandonare l’Ucraina, sul punto di vincere…) e colombe (non vogliamo scatenare la terza guerra mondiale).

Come gli attacchi costanti ai territori russi vicini alla frontiera (ma anche a Mosca) con droni forse lanciati da sabotatori in territorio russo, gli attacchi missilistici alla Crimea, alla flotta russa e al ponte di Crimea (anche i possibili attacchi alla centrale nucleare di Zaporizhzhia occupata dai russi rientrano in questa categoria) e gli attacchi giornalieri con l’artiglieria ai territori ‘occupati’ del Donbass su obiettivi civili si tratta di tattiche che non danno quasi mai risultati tangibili ma fungono da colpi di spillo per far pressione sui russi perchè alzino il livello di scontro: se un istruttore Nato viene ucciso in Ucraina[7] decidiamo di reagire? Se il territorio russo viene colpito da un missile tedesco si giustifica un missile russo sulla fabbrica tedesca del medesimo? Così i russi potranno essere imputati di una escalation della situazione militare che sarà necessaria se il morale dell’esercito ucraino collassa o se l’urgente leva militare nel paese non ottiene numeri sufficienti di reclute.

Il mar Nero continua ad essere un teatro importante: gli attacchi alla Crimea sono pianificati da aerei spia americani (anche francesi), gli aerei AWACS della Nato provengono da basi in Lituania e Romania e cercano di avvicinarsi il più possibile alla Crimea. Fino ad oggi abbiamo il caso di un drone spia affondato nella zona, ma il giorno che vi fosse un duello fra piloti si potrebbe sostenere che l’aggressione russa è responsabile della conseguente risposta. Sta iniziando l’addestramento dei piloti ucraini sugli F16 (aereo vecchiotto, inferiore agli attuali aerei russi) e i tecnici sottolineano che gli F16 non potranno levarsi da aeroporti ucraini. Mevdeved (nel suo ruolo di poliziotto cattivo) ha già detto che aeroporti rumeni o polacchi da cui partano gli attacchi con F16 saranno considerati bersagli legittimi. Tali potrebbero diventare anche gli aerei spia che dal mar Nero guidano gli attacchi alla Crimea.

La finalità provocatoria dei suggerimenti britannici è particolarmente evidente per le navi che dovrebbero scortare il grano: il ministro sa bene che la Turchia controlla la porta d’ingresso del mar Nero e, in base alla convenzione di Montreux del 1936, ha il diritto, in caso di conflitto militare nel mar Nero, di bloccarvi l’ingresso di navi da guerra, comprese quelle russe, e lo ha fatto. Inoltre l’Inghilterra è una potenza atomica e le navi inglesi diverrebbero un facile bersaglio.

La Russia non alcuna intenzione di provocare un attacco Nato: ha quasi 200.000 truppe pronte in riserva che va aggiungendo a quelle che hanno contrastato l’offensiva ucraina, non solo nella regione di Zaporigia in direzione sud ma anche il tentativo di riconquistare aree vicine a Bakmut, in entrambe le zone con pesanti perdite ucraine di materiale e soldati (morti e feriti). Nel periodo giugno-settembre i russi, a nord-ovest di Lugansk hanno continuato ad avanzare verso Kupiansk e il fiume Oskol, lentamente, ed ora sembrano volgersi verso Siversk, in una direttrice che va verso l’ultima linea fortificata ucraina Kramatorsk-Slaviansk e il fiume Dnieper. Nel frattempo sono continuati pesanti attacchi missilistici russi su tutto il territorio ucraino a obiettivi militari, alla rete elettrica (raramente alle ferrovie) ad aeroporti e porti sul mar Nero, che hanno certamente indebolito le difese aeree ucraine. La mobilitazione di volontari, al dire delle fonti russe, è risultata in altre 300.000 reclute da addestrare, mentre l’industria bellica russa a pieno ritmo (ma con carenza di tecnici) sta producendo i materiali (missili, carri armati, droni e munizioni) che saranno necessari per un esercito che potrebbe contare fra un milione e un milione e mezzo di soldati. Putin non ha fretta: la tattica della guerra di logoramento favorisce il suo esercito, mentre quello ucraino rischia la penuria di mezzi e un cedimento di morale. Forniture di missili a gittata sempre più lunga non compensano la penuria di munizioni per l’artiglieria. La supremazia russa in questo campo è schiacciante. Si parla di offensiva russa dopo la stagione autunnale del fango, o agli inizi della primavera. Le dichiarazioni ufficiali (Medvedev, Shoigu, Lavrov) indicano che la Federazione non prenderà in considerazione una tregua o un congelamento del conflitto ma ha deciso di andare fino in fondo, certamente nella regione di Karkhiv e in tutta la sponda orientale del Dnieper, probabilmente in Odessa e la sponda del mar Nero, né l’attuale governo ucraino ha intenzione di aprire trattative, per quanta pressione venga fatta dai suoi alleati, anch’essi economicamente provati[8], in tal senso.

I reportage sulla guerra sono scomparsi dai media, la vulgata che l’esercito ucraino ‘avanza lentamente’ o ‘resiste ai russi’ è una invenzione: non si vuol ammettere una sconfitta strategica storica della Nato e fare i conti con un esercito russo che vanta un crescente numero di volontari, una produzione militare industriale moltiplicata senza sacrificare stipendi e pensioni, anche grazie all’aumento del prezzo del greggio e al fallimento (previsto) del tetto al prezzo del greggio russo[9]. Questa offensiva ucraina è stata coreografata dall’intelligence occidentale[10], gli ucraini sono stati quasi costretti a farla, con blindati vetusti su cui non erano stati abbastanza addestrati, un mosaico caotico di forniture e addestramenti in paesi diversi. Visto che l’intelligence è fornita dalla Nato, che ha una visione dettagliata degli eventi si può ritenere che vi siano stati errori Nato nella progettazione[11]e l’esecuzione dell’offensiva. Putin ha parlato di 70.000 morti ucraini in 3 mesi, con il numero dei feriti gravi (moltiplicare per 3) arriviamo sui 300.000 fuori combattimento (più tutti i precedenti). Se il rapporto è di 1 a 7 i morti/feriti gravi russi sarebbero più di 40000, senza includere perdite delle milizie del Donbas e mercenari Wagner. Ora le brigate ucraine sono ritornate alla precedente strategia di usare piccole pattuglie e pochi blindati. Contro il parere della Nato gli Ucraini continuano a impegnare forze rilevanti nei dintorni di Bakhmut, oltre a fare pressione sul fronte sud (Zaporizhzhia). Vicino alla città di Donietsk su tre cittadine fortificate dal 2014 continua un conflitto infinito e senza esito che le ha viste ridotte in macerie, con ucraini che resistono in alcuni settori. Si tratta di Marinka, Ugledar e Adviivka. I russi non possono avanzare all’ovest se non concludono questa offensiva, che conducono con grande vigore dal 10 Ottobre avendo forse chiuso Adviivka[12] in un una tenaglia. Da parte ucraina da diversi mesi continuano tentativi di occupazione di alcune isole nel fiume Dnieper e di un attacco anfibio alla riva est, manovra difficile specie in autunno. Il Nord, dove i russi continuano ad avanzare verso Kupiansk e Siversk (contese da più di un anno, difese da forze ucraine) è probabilmente il luogo dove si svilupperà una eventuale offensiva invernale russa, dopo un possibile tracollo militare ed economico dell’avversario, regolarmente bersagliato con droni e missili sull’apparato elettrico, i depositi e le fabbriche militari. Per parte loro gli ucraini insistono con attacchi frequenti alla Crimea[13] (che Mosca considera territorio russo) e alla Russia medesima, per il momento senza conseguenze, a prescindere dalla frenesia con cui tali attacchi sono lodati nei media occidentali. Questo cambierà quando arriveranno i missili MGM-140 ATACMS americani (gittata 300 km.) e i Taurus tedeschi (gittata oltre 500 km.) che potrebbero attaccare la logistica russa sul suo territorio, ma anche causare una risposta militare russa sulle fabbriche di Taunus tedesche. Il rischio di un allargamento della guerra continua a crescere e, a giudicare da una mancata reazione ad un terrificante numero di perdite ucraine e un numero significativo di perdite russe[14] ‘pietà l’è morta’. Quelle ombre che si muovono nei numerosi video che tutti abbiamo visto sono umani come noi e tengono famiglia. Proviamo a mettere su quelle ombre volti a noi cari.

Il loro sacrificio porta vantaggio al paese o solo ulteriore distruzione e morte di un’intera generazione?[15] Le perdite russe contribuiscono a indurire la posizione del Cremlino.

La resistenza vigorosa dei repubblicani USA a continuare a firmare assegni in bianco all’Ucraina che ha condotto alla sfiducia del loro leader al Congresso, nel contesto di una dilazione di 6 settimane al rischio di blocco legato a un tetto per la spesa USA(siamo in vista della campagna presidenziale) segnala che l’Europa potrebbe restare con il cerino acceso dell’Ucraina in mano.

Le fonti alternative che seguo in internet cominciano a mettere in dubbio non solo la competenza e la probità di chi ci guida[16] ma persino il loro senso di realtà, è pericoloso prendere per buona la nostra stessa propaganda.

La lentezza premeditata (che ha esasperato la destra nazionalista russa e molti dei suoi blogger) della guerra russa di logoramento prolunga il rischio di una escalation, alcuni sostengono che la guerra dovrebbe essere portata rapidamente a una conclusione che veda un cambiamento di regime a Kiev. Le richieste di Mosca sono ben note: neutralità del paese e un accordo con l’occidente (o almeno con l’Europa) sulla sicurezza europea che tenga conto delle preoccupazioni russe, con un arretramento della Nato. In questo scenario sia il futuro della Nato che quello della comunità europea nella sua forma attuale potrebbero essere in forse.

Il volto della guerra è mutato, si veda l’analisi in substack.com a firma Simplicius the Thinker (3.10.2023)[17]di documenti del Collegio militare USA (parte del Dipartimento di istruzione militare a West Point) che esamina i profondi mutamenti dell’arte della guerra, citando due svolte precedenti: la guerra fra Israele ed Egitto del 1973 e il ‘desert storm’: l’attacco a Saddam, prima guerra del Golfo, 1990-1991quando per la prima volta si usarono armi di precisione guidate dal GPS satellitare.

Quest’analisi tecnica esorta le forze armate USA a modificare tecnologia e strategia, in base all’osservazione del fronte ucraino. Vediamo in azione non solo nuovi droni, anche marini, con accesso ad input satellitare, e missili che possono spostare la loro traiettoria ma anche tecnologia basata su sensori e guerra elettronica. La visibilità del campo di battaglia è totale, giorno e notte, ma i centri command and control che ricevono e trasmettono informazioni sono, nello spazio elettronico, vulnerabili perché emettono uno spettro elettromagnetico rilevabile. Un battaglione utilizza piccoli droni esploratori e sposta il comando due volte al giorno, cerca di nascondere le sue emissioni elettroniche. In una guerra ad alta intensità i caduti possono arrivare a 3.600 al giorno ( nell’intero arco della guerra afgana e di quella irakena i caduti americani furono 50.000). Non si potrà operare solo con truppe specializzate e volontarie o mercenari, sarà necessaria una leva di massa[18]. Il conflitto ucraino e quello fra Hamas e Israele sono totalmente diversi da operazioni di polizia internazionale contro un numero limitato di terroristi che non hanno copertura aerea. Armi e soldati professionisti oggi viaggiano molto: si parla di armi di Hamas che in teoria dovevano essere in mano ucraina, e di ‘consiglieri militari’ ucraini che appoggiano una delle due fazioni militari nella guerra civile in Sudan, una delle tante guerre silenziate dai media.

I media sono oggi occupati con un conflitto nuovo, in realtà antico di un secolo, da quando i britannici promisero il medesimo territorio prima agli arabi (Lawrence d’ Arabia) e poi agli ebrei (dichiarazione Balfour) durante la prima guerra mondiale[19]. L’unica cosa vera che sappiamo sul conflitto iniziato il 6 Ottobre è che a una feroce carneficina se ne sta contrapponendo un’altra. Come nessuno ricorda che l’occupazione israeliana della striscia di Gaza ‘prigione a cielo aperto’ è stata dichiarata illegale molte volte dall’Onu così sembra che a Israele sia tacitamente concesso di commettere crimini di guerra come la ‘punizione collettiva’ e la strage di civili. Il sostegno compatto del G7 alla versione del Dipartimento di Stato su questo conflitto conseguenza di un fallimento anche dell’intelligence USA (Tony Blinken, alcuni giorni fa opinava che il Medio Oriente era molto tranquillo) dimostra che non pare possibile deviare dalla linea ufficiale, su questo tema e sul conflitto ucraino la frattura fra l’opinione pubblica europea e i nostri così detti governanti si sta allargando, e Putin definisce brutalmente i paesi europei ‘satelliti’.

L’intelligence, i sensori e i dati elettronici sono sempre più importanti e la mole di dati viene analizzata con algoritmi (impropriamente chiamati intelligenza artificiale). Scott Ritter, già intelligence officer dei Marines, attribuisce il catastrofico fallimento dei servizi segreti israeliani e degli Stati Unito all’uso di algoritmi e alla falsa sicurezza in cui si cullava Israele[20]. Non si spiega però come gli israeliani abbiano trascurato un’allerta venuta a fine settembre dall’Egitto a Israele per un’imminente azione di Hamas. Hamas è gemella della Fratellanza Mussulmana, cui l’attuale governo egiziano è molto ostile. Per tutto ringraziamento gli israeliani hanno suggerito agli abitanti di Gaza di spostarsi. A meno che non vogliano andare in mare l’unico valico semi aperto è quello verso l’Egitto, che ha sottolineato essere i palestinesi responsabilità dell’occupante Israeliano. Alcuni scrivono che si è permesso ad Hamas di aggredire in territorio israeliano (per 3 giorni!) per avere una scusa per ridurre Gaza a un cumulo di macerie, ma se questo fosse vero[21] il responsabile dovrebbe essere internato in un manicomio criminale[22]. L’esercito israeliano è di circa 175.000 unità attive e 465.000 riservisti, superiore per mezzi e risorse, ma una guerriglia in territorio urbano[23]contro forse 40.000 unità di Hamas, bene addestrate, armate[24] (come si è visto) e motivate non sarebbe affatto una passeggiata. Israele deve coprire anche il fronte nord (alture del Golan) da cui ha evacuato degli insediamenti ebraici, Hezbollah ha già presentato qualche missile come biglietto da visita, dichiarato di possedere nuovi droni ibridi per bersagli in terra e in mare (in grado di bloccare i porti israeliani) e minacciato di intervenire se la risposta israeliana sarà ‘sproporzionata’, anche la Siria potrebbe attivarsi, forse persino Iraq e Yemen. La flotta degli USA sta venendo in soccorso di Israele, ma un suo intervento aperto nel conflitto avrebbe conseguenze imprevedibili. Di fatto la Nato fatica a rifornire di materiale bellico elementare, artiglierie e munizioni, la sola Ucraina, tanto che ha costretto Israele (che ha cercato di evitare l’invio di armi) a mandare una quantità di proiettili in Ucraina. E’ stato scritto che Hamas vuol ricompattare ‘l’asse della resistenza araba’ e isolare nuovamente Israele, dove gli integralisti ortodossi sulla spianata del tempio a Gerusalemme e negli insediamenti illegali hanno seminato il vento e stanno raccogliendo la tempesta, con la benedizione del primo ministro Netanyahu che da mesi viene contestato con dimostrazioni ogni venerdì contro una riforma della giustizia che proteggerebbe il primo ministro indagato per corruzione. Il principale quotidiano israeliano Haaretz ha violentemente attaccato Netanyahu ritenuto colpevole della situazione che Hamas ha saputo sfruttare. Il paese è sotto shock.

Ritorno sull’importanza dell’intelligence nelle guerre in corso: Hamas[25] è riuscita ad evadere i cento occhi e orecchi presenti su Gaza e persino a ‘catturare’ il sistema di allarme che dal muro di divisione protegge Israele, distruggendo soldati e posti di blocco nel sonno. I militanti hanno poi attaccato la baracca dell’intelligence israeliana numero 8200, uccidendone o catturandone il personale, causando ritardo nella risposta militare degli israeliani[26]. Un’ invasione di Gaza da parte dell’esercito israeliano pare imminente e il ministro della difesa ha tagliato elettricità, carburante, acqua e cibo alla striscia di Gaza, oltre a definire i palestinesi ‘animali’. Il primo ministro dichiara uno stato di guerra che gli permette di prendere decisioni senza riunire il gabinetto, sappiamo bene che Netanyahu è impulsivo: negozierà il rilascio/scambio dei molti ostaggi israeliani prigionieri a Gaza contro i numerosi palestinesi prigionieri in Israele? Con un’invasione di terra a Gaza egli prende gravi rischi militari ma politicamente salva la pelle. Brutale massacro e presa di ostaggi (100?) israeliani (1300 morti, diverse decine di militari fra loro) sono certamente dei crimini[27], ugualmente quel che Israele sta facendo nella striscia di Gaza è un crimine umanitario (fino ad ora secondo Hamas 2215 morti, di cui 724 bambini, metà della popolazione è sotto i 14 anni) e il peggio, con un’opinione pubblica globale inorridita ma paralizzata[28], è inevitabile. Le esortazioni di Blinken (segretario di stato americano), altri diplomatici occidentali ed ONG umanitarie a proteggere i civili palestinesi sono un ipocrito esercizio pilatesco: tutti sanno che sotto Gaza e il Sinai si estendono tunnel con scorte, missili e militanti. Israele chiedendo uno spostamento di un milione e duecentomila persone dal nord di Gaza verso sud (dichiarato impossibile dall’Onu, pena una catastrofe umanitaria) crede di assolversi dalla mattanza che ha già iniziato[29]. Cito da un blog di medici senza frontiere (che hanno ospedali in Gaza) datato 13.10.2023: ‘La situazione a Gaza è catastrofica: gli ospedali sono sopraffatti dal numero di pazienti e tante strutture non possono più lavorare senza elettricità o il carburante per i generatori. Si stima che siano già 200.000 gli sfollati che si trovano a vivere senza risorse, a partire dall’acqua che scarseggia. I bombardamenti sono incessanti: vengono distrutte case, scuole, campi per rifugiati e ospedali. Quello che stiamo vedendo è un’orribile spirale di violenza. I civili e le strutture sanitarie non devono diventare bersagli e questo conflitto non deve, in nessun modo, portare alla punizione collettiva della popolazione di Gaza[30]’.

La nostra diplomazia ha da tempo abbandonato la soluzione due popoli due nazioni concordata ad Oslo, 1993/1995. La lobby ebraica condiziona le elezioni dei presidenti americani e l’Europa, con l’italia, si appiattisce oggi sulla difesa di Israele, insensibile alla causa palestinese[31]facendo inorridire molti paesi, in particolare quelli islamici, con i suoi doppi standard[32]. Se questa è la difesa della libertà, democrazia e civiltà (quale?) non la fate a mio nome.

I Brics hanno fin dal primo giorno condotto intensi scambi tra Qatar (che finanzia Hamas), Arabia Saudita, Türkiye, Egitto, Iran e Russia (la Cina, silenziosa, è certamente sullo sfondo), intendono proporre e magari proporre con forza all’assemblea generale dell’Onu una soluzione politica (dopo che Israele avrà giocato la sua soluzione militare che potrà rivelarsi una vittoria di Pirro). J. Helmer, un esperto che scrive da Mosca, rivela che la Turchia progetta una spedizione umanitaria via mare per Gaza, scortata da navi russe e facilitata dall’Egitto[33]. La presenza di portaerei americane nei paraggi, in appoggio ad Israele, potrebbe complicare il viaggio ‘umanitario’, senza dimenticare il fatto che Israele possiede qualche centinaio di bombe atomiche e le userebbe volentieri sull’Iran.

La tragedia di Gaza, una tragedia per entrambe queste popolazioni, si sviluppa inesorabile; non deve farci dimenticare un conflitto molto più vicino a noi: l’Ucraina, dove questi eventi risvegliano i fantasmi dei morti ebrei ivi crudelmente massacrati durante l’ultima (per ora) guerra mondiale dalle truppe SS ausiliarie ucraine, i cui discendenti a quanto pare sono numerosi e influenti in nord America.

Una delle idee più folli che ho incontrato frequentando fonti internet alternative è che il conflitto ucraino sia stato progettato e voluto da ebrei che, portando devastazione in Ucraina, intendono così vendicarsi dei pogrom contro gli ebrei susseguitisi per più di un secolo sul suo territorio.

Una dama di corte giapponese attorno all’anno mille scriveva [34]: ‘non ho più lacrime, anche l’inchiostro nel mio calamaio si è congelato’.

La situazione ricorda l’immagine di Ignazio Silone che parla del socialismo come di un cacciatore che divenne preda: andò a caccia di uccelli con i pallini ma incontrò il lupo. Speriamo sia il lupo di San Francesco. Una tregua possiamo scordarcela (Putin: ci hanno già fregato con gli accordi di Minsk) ma bisognerà pure sedersi al tavolo e parlare, o vogliamo arrivare al punto in cui ci si siederà al tavolo solo per firmare? Peggio: scivoleremo verso un conflitto ampliato.

(cecilia clementel)

[1] A p. 2 di questo stesso numero de Il Corriere Alessandra Muglia da Bratislava disegna un fosco ritratto di Fico: da piccolo comunista a autocrate populista, doppiogiochista, putiniano, corrotto e colluso con Orban, chi più ne ha più ne metta. Brando Benifei capo delegazione del PD al parlamento europeo intervistato a p.4 ha la soluzione: facendo il partito di Fico parte dei socialisti democratici (come il PD) sarà opportuno espellerlo: ‘ Fico è contro la scelta dell’Alleanza Atlantica di sostenere l’Ucraina, in certi casi in campagna elettorale ha usato parole che quasi sembrano giustificare il presidente russo Putin’ Evidentemente Brandifei lo considera un alto tradimento ma la Slovacchia ha svuotato i suoi arsenali, principalmente di armi sovietiche, per aiutare l’Ucrania e l’attuale primo ministro ha affermato che non esserci al presente disponibilità di armi.

[2] Piccola malignità: per occupare l’Ucraina occidentale?.

[3] Questa divisione si rese colpevole (oltre che di crimini di guerra in Slovacchia, Austria e Iugoslavia) di numerosi massacri, spesso sotto la direzione delle SS, di polacchi durante la seconda guerra mondiale (vedi Wikipedia 14.Waffen Grenadier Division der SS). Quando andava bene il villaggio veniva ammassato nella chiesa che si dava alle fiamme: a Huta Pleniacka circa 500 vittime, a Pidkamin le stime variano da 150 a 250 a 1000, mentre a Palikrowy la cifra è 385 (polacchi).

[4] Gli stessi inglesi si rifiutarono di accoglierne a casa propria!

[5] Egli riesce a darne la colpa a Fico che fino ad oggi era all’opposizione.

[6] Voci attendibili riferiscono di un colloquio del capo della CIA W. Burns col presidente ucraino in cui quest’ultimo è stato accusato di aver ampiamente partecipato al ‘saccheggio’ degli aiuti e delle forniture.

[7] Evidenza indiretta di vittime straniere (personale CIA/Nato) è presente se sono colpiti bunker di command and control ucraini.

[8] Yves Smith, ‘More on Ukraine’s desperate Economy’ in NakedCapitalism blog, 5 Ottobre 2023, un altro dei suoi eccellenti contributi.

[9] L’idea che l’acquirente metta un tetto al prezzo del petrolio ha fatto saltare i nervi ai paesi arabi produttori che hanno bussato alle porte di Pechino.

[10] Come dice Scott Ritter ‘the enemy get to vote’ cioè anche il nemico interviene e modifica il campo di battaglia.

[11] Certamente annunciare l’obiettivo del mare d’Azov e accumulare truppe ad Orekhovo (fronte di Zaporizhzhia) con mesi di anticipo ha permesso ai russi di identificare la direzione dell’attacco e preparare uno sbarramento con tre linee difensive, che non sono state nemmeno raggiunte dagli ucraini. Si è cercato di far passare per un progresso ucraino l’arrivo di pattuglie di fanteria ucraine sui denti di drago, che servono a fermare i blindati. Le modeste trincee della zona grigia, più volte perse e riconquistate dalle parti in lotta, non erano parte delle nuove fortificazioni.

[12] Dove si dice si trovino consiglieri militari e postazioni di intelligence della Nato. Il 13 ottobre ’23 l’attacco russo (è riapparsa la Wagner) ha considerevole successo con la conquista di una collinetta (slag heap) fatta da scorie delle miniere di carbone, che permette di dominare visivamente e con l’artiglieria la città, cui si tenta di tagliare i rifornimenti.

[13] Parte della flotta russa del mar Nero è stata spostata su basi russe ad est e in Georgia.

[14] Che fonti ufficiali russe ritengono essere in proporzione uno (russo) a 7 (ucraini). La popolazione russa è almeno 4 volte quella residente in Ucraina.

[15] Fin dal 2014 continua alla luce del sole questa situazione corrotta: per una certa somma si può evitare la leva.

[16] Un esempio fra tanti: ‘Al di là della facciata patinata, la struttura dell’Unione Europea è marcia fino al midollo. Si basa su un codice giuridico tossico ed è gestita da una burocrazia di apparati irresponsabili, incompetenti e completamente corrotti. Per questo motivo, non solo non riesce a soddisfare le aspirazioni dei popoli europei, ma sta diventando sempre più oppressiva nei suoi tentativi di forzare la loro fedeltà e il loro rispetto’. Non mi associo a un giudizio così drastico, lo riferisco solamente.

[17] Simplicius the Thinker ‘Army War College Report Predicts Mass Casualties in Neat-Peer Fight Against (Russia)-Analysis’ in substack.com 3 ottobre 2023.

[18] L’ultima volta che vi fu la leva negli USA fu durante la guerra del Vietnam…

[19] Simile promessa fu fatta in contemporanea ai curdi, che erano 25 milioni, per un’area dell’odierno Irak ma lo scopo era di collassare l’impero ottomano.

[20] La striscia di Gaza è la zona più fotografata sulla terra.

[21] Personalmente non ritengo questa un’ipotesi da prendere in considerazione.

[22] Versione ampliata: gli scontri fra marina USA e Iraniana, con confisca di petroliere, sono molto aumentati nel 2023, se l’Iran fosse accusato di collusione con Hamas Israele e/o la marina USA potrebbero attaccarlo. L’Iran dichiara di avere droni anche marini molto avanzati e di essere pronto a difendersi.

[23] Ricordiamo la battaglia di Algeri.

[24] L’iron dome che deve proteggere Israele dai missili ha fallito a causa del numero dei missili (migliaia) lanciato sia dal sud, Gaza, che dalla frontiera libanese, dove i militanti di Hezbollah, filoiraniani ma sunniti, minacciano di intervenire.

[25] E ’cosa nota che Hamas viene costituita nel 1987 con il sostegno di Israele che volle indebolire il PLO di Arafat e rendere impossibili i negoziati sulla soluzione ‘due paesi’ firmata ad Oslo. Più in generale in quel periodo si creano con il sostegno occidentale gruppi terroristi di fondamentalisti islamici per contrastare islamici ‘laici’ come Nasser, Saddam e Gheddafi. Questi gruppi poi sfuggono di mano: Hamas è stata addestrata e armata dall’Iran.

[26] Nel conflitto del 2021 invece l’intelligence israeliana ha registrato importanti successi.

[27] Nel 2023 vi sono stati fino a settembre 200 morti (ammazzati) palestinesi, al presente si contano almeno 29 vittime in Cisgiordania, uccise sia dai soldati israeliani che da coloni ebraici. Gli attacchi recentissimi della polizia anche col gas e gli arresti di palestinesi venuti a pregare nella moschea di Al-Aqsa (costruita sulle rovine del tempio ebraico) hanno infuriato la popolazione dei paesi islamici vicini: Netanyahu lascia mano libera agli estremisti ortodossi e ai coloni armati, che tagliano viti e sradicano ulivi palestinesi.

[28] David Grossman: ‘Vivo l’incubo della mia Israele tradita dalla politica’ su Repubblica del 12 ottobre 2023.

[29] Si potrebbe pensare che lo scopo reale sia di liberare Gaza dalla presenza palestinese e annetterla ad Israele.

[30] 13.10.23 [email protected]

[31] In Francia sono proibite dimostrazioni che portino bandiere palestinesi.

[32] Elena Basile. Per avere la pace si deve negoziare con i nemici, in Il fatto quotidiano 14 ottobre ’23, p.13.

[33] www.johnhelmer.blog 12 ottobre 2023 Dance with Bears (@bears_with ‘The silence of the bears. Russia is reorienting towards the arabs’ (il silenzio degli orsi. La Russia sta riorientandosi verso gli arabi). Già nel 2010 un convoglio umanitario turco diretto a Gaza fu attaccato da Israele.

[34] Lady Sarashina : As I crossed a bridge of dreams (Mentre attraversavo un ponte di sogni).