Imola. Un titolare di un’azienda alla periferia della città il 13 ottobre ha visto una Fiat Punto aggirarsi nella zona in modo sospetto e ha deciso di seguirla mettendosi in contatto con la polizia e informandola degli spostamenti. Mai decisione si è rivelata più azzeccata. L’auto, con a bordo un uomo e una donna, si è fermata ai bordi del campo sportivo di Pontesanto, l’uomo si è arrampicato sulla rete perché all’interno c’era un furgone, ma poi si è fermato probabilmente perché non gli interessava. Sempre seguiti dal titolare, i due sono poi andati in via Carpe dove la donna è scesa a parlare per distrarre una 93enne che si trovava nel cortile. Nel frattempo, l’uomo ha tentato di entrare nella casa e poi è uscito. Proprio quando la Punto stava per ripartire, è arrivata la volante della polizia che li ha fermati per un controllo. Si è scoperto così che l’uomo era entrato dalla finestra del bagno dell’abitazione della 93enne la quale ha trovato in disordine la camera da letto dove mancava la chiave di un armadio. La stessa chiave veniva trovata in una tasca dei pantaloni dell’uomo.

A tal punto, i due sono stati portati in commissariato dove è stata svolta un’attività investigativa per capire anche dove abitasse la coppia, lui di 29 anni e lei di 34 anni. Si scopre che sono domiciliati a Ozzano Emilia. Nell’appartamento, vengono trovati sei cellulari, tre orologi di marca di grande valore, una bomboletta di spray urticante, una mascherina, guanti, forbici e delle fialette di anabolizzanti.

Di conseguenza, i due sono stati arrestati per furto aggravato in concorso, ricettazione in concorso e l’uomo pure per uso di sostanze anabolizzanti e per aver ricevuto un foglio di via dal Comune di Castel Guelfo che gli impediva di guidare poiché la patente gli era stata revocata. Al processo per direttissima hanno patteggiato. L’uomo è stato è stato sottoposto alla misura cautelare di obbligo di firma tre volte alla settimana mentre la donna, incensurata, è stata lasciata libera.