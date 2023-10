Sarà mancanza di autostima, inconsapevolezza di se stessi o fratellanza mancata che fa fallire il valore della solidarietà, che è invece scala da percorrere assieme un gradino alla volta, a salire anziché scendere.

L’intelligenza di capire ciò è mancata a tante persone che non hanno compreso l’efficacia di fare qualcosa per le collettività alluvionate della Romagna nel maggio scorso, sopratutto migranti stranieri domiciliati e/o residenti, ex migranti ora italiani, tanto magrebini quanto mediorientali, tanto africani quanto slavi, che hanno fatto un passo indietro e non in avanti a non cementare la propria identità con quella della collettività dei volontari, come presi dalla paura di perderla.

Un nulla di fatto nell’imbracciare stivali e badili a spalar fango (forse) nell’utopia che fosse meglio isolarsi dall’ingarbugliato contesto globale dei soccorsi organizzati da sigle tanto laiche quanto cristiano-cattoliche, come a voler non rischiare di cancellare le proprie consuetudini, radici, linguaggi, modi di intendere la religione e i costumi ovvero a “santificare” una loro cultura (ancora) legata alle tradizioni più antiche, finendo così per dire di no al dovere della solidarietà salvaguardando però i diritti di andare su internet, gestire la propria ricchezza e godere del proprio life-style in piena autonomia.

Queste azioni volte a non aiutare l’altro non indicano che a prescindere una comunità di persone sia cattiva per natura, ma sicuramente “asociale” e non altruista come sarebbe invece servito nel maggio scorso.

Troppa la differenza con l’altra “gente dei soccorsi” pieni di cooperazione e generosità, anche se magari più per l’azione dei componenti del gruppo che, rinunciando in parte al proprio egoismo, hanno rafforzato la comunità stessa senza con ciò essere nè troppo buoni nè cattivi ma solo ambigui e capaci di solidarietà e altruismo.

Una costante questa della “non solidarietà” da parte di qualcuno che sembra emergere più da chi ha cambiato Paese per lavoro o necessità e più alla ricerca di nuove prospettive di vita, persone a cui preme meno la vita della comunità in cui vivono, che non ha bisogno di conoscere la vita degli altri né raccontarne della propria e non lotta per una società felice e più giusta da cui potranno trarne riscatto e soddisfazioni.

E’ forse per questo che tante (troppe) di queste persone purtroppo non sono cambiate, non cambiano e non cambieranno qualunque cosa si possa fare per loro.

Tanti sono infatti quelli che sono sbarcati, smistati, controllati ed accolti sul territorio nazionale ai quali sarebbe servito andare “controcorrente” mettendo da parte egoismi a dedicare parte del proprio tempo ad altro e ad altri, è un peccato che ciò non sia successo perché la solidarietà è un segnale d’emergenza positivo che non ha confini e che ha abbracciato tanto le coste italiane più meridionali quanto la Romagna alluvionata del maggio scorso.

(Giuseppe Vassura)