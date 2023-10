Imola. Minacciava e perseguitava la figlia della sua ex compagna perché voleva vedere il figlioletto di 5 anni che considerava come un suo nipote. Un italiano di 47 anni, già agli arresti domiciliari per omicidio stradale con possibilità di uscire per recarsi al lavoro e per prendere beni necessari, da tempo infastidiva pesantemente la sua ex e soprattutto la figlia, giovane mamma di un piccolo che l’uomo voleva vedere a tutti i costi considerandolo come un suo parente.

A un certo punto la giovane mamma, esasperata dalle molestie e dalle intimidazioni assai insistenti del 47enne, ha deciso di fare denuncia per “Codice Rosso” (a tutela delle donne molestate, ndr) al commissariato di polizia di via Mazzini.

In seguito a ciò, prima il Tribunale di sorveglianza gli ha negato il permesso di uscire per andare al lavoro e in seguito il Gip del Tribunale di Bologna ha disposto la custodia cautelare in carcere. Ora il 47enne è stato portato dalla polizia al carcere della “Dozza”.