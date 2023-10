Imola. Da lunedì 23 ottobre verrà avviato il cantiere per la riqualificazione del secondo stralcio di Viale Andrea Costa e dell’area ex scalo merci, a partire dall’incrocio con Via Mentana-Via Aspromonte fino a Piazzale Marabini. La conclusione dei lavori è prevista entro metà aprile 2024 per gli interventi su Viale Andrea Costa e entro luglio 2024 per quella complessiva di tutti i rimanenti lavori.

Gli interventi prendono il via dopo che il Comune ha approvato a fine agosto scorso il secondo stralcio del progetto esecutivo “Intervento di rigenerazione urbana asse Costa-Marabini, ex scalo merci FS” e il finanziamento necessario alla sua realizzazione, pari a € 731.680,00, di cui € 420.774,00 con fondi del Ministero della Transizione Ecologica Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche; € 264,226,00 con fondi propri del Comune e con 46.680 euro da Area Blu.

Questo intervento di fatto prosegue la rigenerazione urbana di viale Andrea Costa, da via Aspromonte-Mentana fino al piazzale della stazione ferroviaria e avvia il recupero dell’ex scalo merci, area dismessa che si trova tra l’attuale parcheggio delle biciclette della stazione e l’Interspar, realizzandovi un parcheggio alberato integrato con tre aree verdi.

Oltre alla riqualificazione delle piste ciclopedonali presenti nel suddetto tratto di viale Andrea Costa, il progetto prevede la realizzazione di nuovi spazi verdi che integrano l’infrastruttura verde urbana esistente con una funzione specifica di contrastare i fenomeni di allagamento dovuti a precipitazioni intense. Per questo, il Comune ha presentato il progetto al Bando del Ministero della Transizione Ecologica “Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano”, vincendolo e ottenendo pertanto un finanziamento di 435.774 euro. Di questa somma, 420.774 euro vengono utilizzati per finanziare l’intervento e 15.000 euro per finanziare un percorso formativo per i tecnici del Comune di Imola, di Area Blu e del Circondario, finalizzato alla progettazione dello spazio pubblico in chiave di adattamento climatico.

Come procederanno i lavori – Il cantiere sarà suddiviso in differenti fasi realizzative in modo da garantire la totale viabilità dell’area sia dal punto di vista automobilistico che ciclo-pedonale e l’accessibilità alle abitazioni e passi carrai durante tutto il periodo di attività dei lavori. Il primo cantiere si svilupperà sul lato est del Viale, dall’incrocio con Via Mentana fino a Viale Marconi e a seguire da Viale Marconi a Piazzale Marabini. Terminato il lato est e reso fruibile e accessibile, il cantiere proseguirà sul lato ovest. Infine verrà attuato il cantiere per la realizzazione di un parcheggio nell’area ex scalo merci, compresa tra Via della Senerina e Piazzale Marabini.

I nuovi spazi verdi – Come detto, il Comune di Imola ottenuto un finanziamento per il progetto che prevede la realizzazione di nuovi spazi verdi che integrano l’infrastruttura verde urbana esistente con una funzione specifica di contrastare i fenomeni di allagamento dovuti a precipitazioni intense, individuando le seguenti aree di intervento:

– area ex scalo merci: il piazzale, un tempo scalo merci della stazione, è un’area dismessa della superficie complessiva di 3.000mq completamente asfaltata. L’intervento prevede la depavimentazione di 1.700mq, per migliorare la permeabilità dell’area e la realizzazione di un’area a parcheggio alberata integrata con tre aree verdi che hanno l’obiettivo di portare ombra, biodiversità e migliorare la qualità dell’aria. La restante parte di superficie (1.300 mq) è destinata alla viabilità di distribuzione dei parcheggi e resterà impermeabile.

Il parcheggio, che si estenderà su una superficie complessiva di 900 mq, accoglierà 72 posti auto (di cui due per disabili), con l’obiettivo di aumentare la superficie permeabile, depavimentando la superficie dedicata agli stalli destinati a parcheggio, attualmente in asfalto, e sostituendola con una pavimentazione drenante.

Le 3 aree verdi, della superficie complessiva di 800mq, si integrano al sistema di verde pubblico esistente, con una funzione specifica di ridurre il deflusso (runoff) e consentire la ritenzione e il rilascio lento delle acque derivanti da forti precipitazioni.

– area di Viale Andrea Costa: si prevede la realizzazione di un sistema lineare di verde pubblico con funzione di raingarden all’interno delle aiuole adiacenti alla carreggiata e due sistemi di aiuole, in continuità con quanto realizzato nel primo stralcio, per arrivare nel complesso ad avere un “rain garden” della lunghezza complessiva di 400 m e larghezza 1,5 m e due sistemi di aiuole della lunghezza complessiva di 400 m e larghezza di 1 m.

Riqualificare e valorizzare uno dei percorsi principali della città – L’intenzione dell’Amministrazione comunale di riqualificare e valorizzare l’asse di Viale Andrea Costa e dell’area ex scalo merci è data dall’importanza di uno dei percorsi principali e più frequentati della città che costituisce parte del tratto che collega la stazione ferroviaria, il centro storico e l’autodromo risultando una delle “porte di accesso” alla città. Tra i principali obiettivi del progetto quello di migliorare qualitativamente e funzionalmente gli spazi ad uso della mobilità dolce, rispondendo allo stesso tempo ad esigenze legate ai cambiamenti climatici in corso, e in particolare all’allontanamento e drenaggio delle acque meteoriche.

Spada e Raffini: “l’obiettivo è la rigenerazione completa di tutta l’area della stazione” – “Il progetto è in larga parte finanziato dal Bando Adattamento Climatico che abbiamo vinto grazie a un progetto di rigenerazione che utilizza soluzioni basate sulla natura per adattare lo spazio pubblico a fenomeni conseguenti al cambiamento climatico, come le isole di calore o le piogge intense – dichiarano Elisa Spada, assessora Ambiente e Mobilità Sostenibile e Pierangelo Raffini, assessore ai Lavori pubblici -. In particolare il progetto ha previsto la depavimentazione di ampie superfici impermeabilizzate, la realizzazione di spazi verdi e l’inserimento di nuove alberature. Come area di intervento abbiamo scelto quella di viale Andrea Costa ed ex Scalo Merci perché in questo modo, mettendo a sistema questo intervento con quello già realizzato su viale Andrea Costa e quello in atto su Piazzale Marabini avremo modo, nell’arco di poco più di un anno, di avere la rigenerazione completa di tutta l’area della stazione”.